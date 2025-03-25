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Happy PaMa 教得樂 第546期

Happy Pa Ma

升學攻略．小學篇：沙田官小有聯繫中學 可就近入學

【明報專訊】問◢本人住沙田大圍，小學校網88，現手上有九龍真光中學（小學部）、香港培道小學及沙田官立小學學位，應該選擇哪一間？小朋友現於馬鞍山一間國際幼稚園讀書。

答◢九龍真光中學（小學部）和香港培道小學都是辦得不錯的私立小學，兩校都有聯繫中學。88校網的沙田官立小學是成績好亦比較受歡迎的官立小學，與受歡迎的沙田官立中學聯繫。論成績及名氣，沙田官立小學好些，你住沙田，選沙田官小可就近入學，值得選擇！

名校＝重學術催谷？

問◢是否大部分名校也是着重學術，催谷小朋友學習？荃灣區及葵青區有沒有學習比較輕鬆的名校？以你的分析，葵青及荃灣區有什麼好小學推介？

答◢如果催谷是指「揠苗助長」，用不當手段以求速成，我不認為大部分學校會這樣做。如果催谷是指推動、協助，則大部分學校也這樣做。一般的小朋友，能在名校就讀，應該也能在堂上明白教師的講解，學習比較輕鬆。香港小學是以校網來分，荃灣62校網辦得好的小學有荃灣官立小學、海壩街官立小學、中華基督教會基慧小學（馬灣）、香港浸信會聯會小學；而葵涌青衣有64校網的聖公會主愛小學、65校網的聖公會仁立紀念小學及66校網的保良局世德小學。

重英文 可選聖士提反、聖心

問◢女兒今年考小學，有聖士提反書院附屬小學、嘉諾撒聖心學校私立部、崇真小學國際部及聖方濟各英文小學學位。家住中西區，校網好，自行分配時已獲派聖公會聖彼得小學。家中有一個妹妹，家庭主張愉快學習之餘又有一定學術要求，重視英文，以上選擇可否給予意見？

答◢你住在中西區，以就近入學、有機會直升中學來作標準，可以考慮聖士提反書院附屬小學及嘉諾撒聖心學校私立部，兩校均重視英文的！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

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[Happy PaMa 教得樂 第546期]

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