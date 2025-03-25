明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第546期

Happy Pa Ma

幸福拼圖：在逆境中顯出愛

【明報專訊】筆者在10多年的家庭社工生涯中，接觸過不少基層家庭；他們有些為生計而奔波勞碌，有些則為管教子女而費盡心機。我見證了不同人為「家庭幸福」而努力。至於「家庭幸福」何以體現？以下的個案分享，希望能與你分享家庭幸福之道。

◆家庭團結：最緊要一家人

李先生被公司裁員而失去了穩定的收入。他感到無助，不敢告訴家人，隱藏自己的焦慮。幸好在社工的鼓勵及輔導下，他鼓起勇氣向太太坦白，太太理解後決定與他一起商量日後計劃並一同面對難關。事情不但沒有壓垮李家，反而讓他們一家人的關係更加緊密，攜手共渡難關。

◆家庭資源：發展才能，共創未來

雖然有經濟壓力，但李先生和太太並未有放棄。他接受社工建議，參加了就業轉型課程，並找到一份適合的工作。同時，社工發現李太的才能，她對烘焙充滿熱情，所以鼓勵及協助其把興趣發展成事業。在夫婦共同努力下，太太開展了她的烘焙事業，二人在不同崗位為家庭付出。

◆家庭健康：走出網絡世界，擁抱生活

子女沉迷電子產品，鮮有參與戶外活動，這讓李太深感苦惱。社工便鼓勵父母每周安排一次家庭運動日，一家人出外走走，活動身體，亦讓一家人能夠放下日常繁瑣事，締造機會讓家人間互相分享，漸漸彼此有說有笑，家庭氣氛也更加融洽。

安排心理輔導 紓緩孩子學業壓力

◆社會資源：善用幫助，提升和諧

為改善親子關係，李太更積極參與社工舉辦的家長小組，從而學習有效管教。同時，社工也為孩子安排心理輔導，幫助他們在學業壓力下保持心理健康。透過這些資源，親子關係逐漸得到改善。

◆生活平衡：在忙碌中找到節奏

儘管生活忙碌，一家人努力在家庭、工作和學習間找到平衡。李先生下班後抽空教導孩子做功課，並參加爸爸小組，與孩子們共度有趣的親子時光。李太也偶爾放下工作，參與社工舉辦的家庭日營。對他們而言，只要用心經營家庭，彼此的感情得以緊密維繫。

◆社會聯繫：以愛回饋社會

李家深明「取之社會，用之社會」的道理。在接受幫助的同時，他們亦積極參與義工活動。有一次，李先生帶領全家協助單親家庭裝修家居，孩子在服務他人的過程中學會了關懷和付出。他們盼望建立良好的鄰里互助網絡，培育孩子正面的人生觀。

拼砌屬於自己的幸福圖畫

家庭能夠走出困境，全賴每個成員的努力，就像圖畫需要每一塊拼圖才能組成。家福會致力研究「家庭幸福指數」，切合香港社會文化背景的家庭幸福量度工具，定期評估香港家庭的幸福水平，並將其分為6個關鍵指標，分別是「家庭團結」、「家庭資源」、「家庭健康」、「社會資源」、「生活平衡」和「社會聯繫」。希望「家庭幸福指數」能提升大眾對於家庭關係的重視，共同拼出幸福圖畫，找到屬於自己家庭的幸福！

文：鄭婉娜（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第546期]

相關字詞﹕親子筆陣 幸福拼圖

上 / 下一篇新聞