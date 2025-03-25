幸福拼圖：在逆境中顯出愛

◆家庭團結：最緊要一家人

李先生被公司裁員而失去了穩定的收入。他感到無助，不敢告訴家人，隱藏自己的焦慮。幸好在社工的鼓勵及輔導下，他鼓起勇氣向太太坦白，太太理解後決定與他一起商量日後計劃並一同面對難關。事情不但沒有壓垮李家，反而讓他們一家人的關係更加緊密，攜手共渡難關。

◆家庭資源：發展才能，共創未來

雖然有經濟壓力，但李先生和太太並未有放棄。他接受社工建議，參加了就業轉型課程，並找到一份適合的工作。同時，社工發現李太的才能，她對烘焙充滿熱情，所以鼓勵及協助其把興趣發展成事業。在夫婦共同努力下，太太開展了她的烘焙事業，二人在不同崗位為家庭付出。

◆家庭健康：走出網絡世界，擁抱生活

子女沉迷電子產品，鮮有參與戶外活動，這讓李太深感苦惱。社工便鼓勵父母每周安排一次家庭運動日，一家人出外走走，活動身體，亦讓一家人能夠放下日常繁瑣事，締造機會讓家人間互相分享，漸漸彼此有說有笑，家庭氣氛也更加融洽。

安排心理輔導 紓緩孩子學業壓力

◆社會資源：善用幫助，提升和諧

為改善親子關係，李太更積極參與社工舉辦的家長小組，從而學習有效管教。同時，社工也為孩子安排心理輔導，幫助他們在學業壓力下保持心理健康。透過這些資源，親子關係逐漸得到改善。

◆生活平衡：在忙碌中找到節奏

儘管生活忙碌，一家人努力在家庭、工作和學習間找到平衡。李先生下班後抽空教導孩子做功課，並參加爸爸小組，與孩子們共度有趣的親子時光。李太也偶爾放下工作，參與社工舉辦的家庭日營。對他們而言，只要用心經營家庭，彼此的感情得以緊密維繫。

◆社會聯繫：以愛回饋社會

李家深明「取之社會，用之社會」的道理。在接受幫助的同時，他們亦積極參與義工活動。有一次，李先生帶領全家協助單親家庭裝修家居，孩子在服務他人的過程中學會了關懷和付出。他們盼望建立良好的鄰里互助網絡，培育孩子正面的人生觀。

拼砌屬於自己的幸福圖畫

家庭能夠走出困境，全賴每個成員的努力，就像圖畫需要每一塊拼圖才能組成。家福會致力研究「家庭幸福指數」，切合香港社會文化背景的家庭幸福量度工具，定期評估香港家庭的幸福水平，並將其分為6個關鍵指標，分別是「家庭團結」、「家庭資源」、「家庭健康」、「社會資源」、「生活平衡」和「社會聯繫」。希望「家庭幸福指數」能提升大眾對於家庭關係的重視，共同拼出幸福圖畫，找到屬於自己家庭的幸福！

文：鄭婉娜（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第546期]