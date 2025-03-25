半職爸爸．原著裏的哪吒：橫行無忌有靠山

父母對孩子不同形式的愛

如果說哪吒在電影第一集結尾時悟出「我命由我不由天」，實際上最先悟出這點的，是百分百相信孩子的哪吒媽媽，以及一早決定「捨命換命」的哪吒爸爸李靖。第二集結尾，媽媽為保孩子而犧牲，前塵往事，鉅細無遺，在哪吒腦海閃過；電影再次在何謂正邪主題之間，加入了親情元素。影片的靈魂不是正邪大戰，而是父母對孩子不同形式的愛。在爸爸那邊，是「恨鐵成鋼」，從小鍛煉，逆天改命；在媽媽那邊，是在宿命的桎梏之下，寵着孩子，「活在當下」。

打死人頻說「不妨」

這當然是一個成功的改編。因為如果翻看原著《封神演義》那幾段故事，李靖性格固然叫人不敢恭維，主角哪吒性格反覆，既記仇，又小器，囂張跋扈，橫行霸道，也是十分可怕。一言不合，動輒殺人（神妖），打死了人，還頻說「不妨」、「也不妨事」、「也是小事」、「也無甚大事」；闖出大禍，從不知錯，只懂跑去找太乙真人求救，或者打敗了就喊着「饒命」。

更令人髮指的是，其師太乙真人賤視無辜生命，蠻不講理，無以復加，與其徒如出一轍。哪吒惡行，太乙真人只一句「這是天數」，一筆帶過。換言之，因為哪吒注定輔助姜子牙滅商興周，天命所授，所以一乾坤圈把巡海夜叉打得腦漿迸流慘死無妨，繼後一腳踏住龍王三太子敖丙的頸項，把其元身打出，再把他的龍筋抽去無妨……

殺人前大呼「吾乃破紂輔周先行官是也」，殺人後頻說「無妨」；這就是靈珠子哪吒在原著裏的真面目。以下這句對白，原文照錄，來自哪吒伏擊上去天庭告狀的龍王時說的：「偶因九灣河洗澡，你家人欺負我；是我一時性急，便打死他二命，也是小事。你就上本。我師父說來，就連你這老蠢物都打死了，也不妨事。」觀之再三，能不恨得咬牙切齒乎？

「把我的乾坤圈都污了」

當你看到哪吒殺人後還若無其事「復到石上坐下，洗那圈子」，嫌死者「把我的乾坤圈都污了」；你還能夠喜歡這個「不懂事」的7歲小孩嗎？

但是，儘管《封神演義》作者把哪吒等人寫得那麼醜陋淺薄而且可怕，當年還是有人喜歡這個故事。這代表什麼呢？難道我們真的可以全盤接受「因為更偉大的天數」，執行這個「正義任務」的人就可以殺人放火、胡作非為？難道有了勢力龐大的靠山，誰都可以不分青紅皂白，恃強凌弱，而旁觀者還可以拍手稱快？或者，這是「禮教」高舉年代庶民的發泄，愈違反禮教，我們愈高興，同時卻無法分辨，哪些禮教是強加和虛假的，哪些卻來自個人的心性？

以此觀之，那年代的《封神演義》，作者和讀者，都很令人震驚和不安。

幸好，我們還有改編。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第546期]