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Happy PaMa 教得樂 第546期

Happy Pa Ma

親子筆陣．小學雞媽媽：說話不應該傷人

【明報專訊】新聞充斥着國際級的惡言惡語，是時候跟孩子翻開兩本Elizabeth Verdick的繪本：Voices Are Not for Yelling （中譯：《聲音不是用來吼叫的》）和 Words Are Not for Hurting（中譯：《說話不應該傷人》）。

深呼吸 好好說話

聲音不是用來吼叫的。人類的聲音本來就是強大的工具，既可以用來說話和問問題，像是「Hi，你好嗎？」也可以用來說笑，然後嘿嘿笑、咯咯笑、哈哈大笑。當然也可以唱歌，高音低音，洪亮溫柔都可以。在室內，像是圖書館、電影院和附近有小嬰兒睡覺時，我們用安靜的「室內聲音」（indoor voice）。來到室外，便可以喊出響亮的「室外聲音」（outdoor voice）了。聲音隨感覺轉換，所以我們會因為發怒、困惱或者興奮，而不自覺地愈喊愈大聲。然而，Elizabeth Verdick用生活化的圖畫提醒小朋友：吼叫會傷害別人的耳朵和感受。如果你希望別人聽到你的話，而不止有你的吼聲（咆哮聲裏幾乎都找不到有意思的話），請深深吸一口氣，再好好把話說出來。

「我不應該那樣說」、「對不起」

我們能夠選擇說什麼和怎麼說話，但是說話不應該傷人。有些話很短，有些話很長，有些傻氣極了，有些用來說重要的事。有些話能幫忙，像是「我們一起合作」或是「我們可以輪流」。有些卻會傷人，譬如「你不能跟我玩」、「你穿得很醜」、「你好蠢」和「走開」！聽到傷人的話，你會傷心、嬲怒、害怕、混亂，又或者覺得被排斥。請把感受說出來，或者告訴信任的大人。如果說話傷人的是你，你會覺得抱歉，後悔自己鹵莽地把話說出口嗎？試試這樣：「我不應該那樣說」，又或者簡單又強大的3個字——「對不起」。

這些道理都很顯淺，卻很重要。真希望每一個人都能實踐，大家活在一個重視善良，而不是拳頭大就羞辱人的世界裏。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第546期]

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