乘高鐵熊貓專列 北上賞花

熊貓家族「現身」西九龍

若大家計劃在4月4日前出發到內地遊，還會有驚喜！皆因大熊貓已登陸香港西九龍站及動感號「高鐵熊貓專列」，造型可愛的盈盈、樂樂、安安、可可、大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」，與Captain Go高鐵隊長現身香港西九龍站B1層票務大堂；在4月4日前，往來廣州南、深圳北或福田站的港鐵動感號指定班次更會換成「高鐵熊貓專列」，車廂內外都有大熊貓做導遊，帶大家游走不同香港特色景點的打卡位，不要錯過！

■INFO

高鐵熊貓專列

日期︰即日至4月4日（逢周六、日）

路線︰往來廣州南、深圳北或福田站的港鐵動感號指定班次

網址︰bit.ly/4bAcYOu

高鐵賞花超值遊

出發日期︰即日至4月30日（4月3至6日、17至21日除外）

報名日期︰即日至4月27日，名額先到先得

報名方法︰親身、經網上或致電參與之旅行社報名及查詢（包括大航假期、香港中國旅行社、食玩假期、東瀛遊、美麗華旅遊、味力之旅及永安旅遊）

[Happy PaMa 教得樂 第546期]