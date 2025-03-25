明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第546期

Happy Pa Ma

鐵路旅遊：日本鐵道博物館朝聖 享受駕駛樂趣

【明報專訊】除了台灣，日本也是不少香港家庭的親子旅遊熱門選擇，很多大小鐵道迷更加會到當地的鐵道博物館「朝聖」。全日本的大型鐵道博物館有很多，定居東京的媽媽Joyce亦曾帶6歲的電車迷兒子到訪過其中一些。她指這些博物館大都有一定歷史，亦珍藏了不同年代、款式的電車，絕對能滿足一眾電車迷，而小朋友亦可透過不同活動，例如親身操控模型火車認識火車的操作，享受駕駛樂趣。

位於埼玉縣的鐵道博物館，在日本的鐵路博物館中規模算是數一數二，由新宿或池袋乘搭JR至大宮站約30分鐘車程，再搭乘埼玉新都市交通至鐵道博物館站，步行約5分鐘便可到達。館內共有4層，每層有不同的主題展覽和設施，例如昔日車廂展示區、號稱日本最大規模的鐵道立體模型、可一探鐵道專業人員工作的展示室及鐵道主題兒童遊樂場等，另外更有立體影院、圖書館、列車主題餐廳和各種收費體驗活動，包括戶外迷你列車、車長模擬體驗等。由於讓小朋友體驗的活動有很多，Joyce建議可先下載一個「鐵道博物館抽籤」App，入場後便可預約一些需要抽籤的活動項目，例如駕駛員體驗教室、自動售票機體驗等，「不過始終是抽籤，能否預約到也要看彩數」。

至於京都鐵道博物館則是關西最大鐵路博物館，在嵯峨野線「梅小路京都西站」下車，步行約2分鐘即達。館內除了展示超過50部退役及仍營運的火車，亦重現了昭和初期與現在車站的設施，更有齒輪、橋樑、離合器等模型裝置，讓大家了解鐵路的運作。入場人士亦可付費體驗在車廂內享用便當及乘坐蒸汽火車，是一個值得玩上大半天的好地方。

■INFO

鐵道博物館

開放時間︰上午10:00至下午5:00，逢周二及新年假期休息

地址︰埼玉縣埼玉市大宮區大成町 三丁目47番

網址︰wwww.railway-museum.jp

京都鐵道博物館

開放時間︰上午10:00至下午5:00，逢周三及新年假期休息

地址︰京都市下京區觀喜寺町

網址︰www.kyotorailwaymuseum.jp

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第546期]

上 / 下一篇新聞