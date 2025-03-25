鐵路旅遊：日本鐵道博物館朝聖 享受駕駛樂趣

位於埼玉縣的鐵道博物館，在日本的鐵路博物館中規模算是數一數二，由新宿或池袋乘搭JR至大宮站約30分鐘車程，再搭乘埼玉新都市交通至鐵道博物館站，步行約5分鐘便可到達。館內共有4層，每層有不同的主題展覽和設施，例如昔日車廂展示區、號稱日本最大規模的鐵道立體模型、可一探鐵道專業人員工作的展示室及鐵道主題兒童遊樂場等，另外更有立體影院、圖書館、列車主題餐廳和各種收費體驗活動，包括戶外迷你列車、車長模擬體驗等。由於讓小朋友體驗的活動有很多，Joyce建議可先下載一個「鐵道博物館抽籤」App，入場後便可預約一些需要抽籤的活動項目，例如駕駛員體驗教室、自動售票機體驗等，「不過始終是抽籤，能否預約到也要看彩數」。

至於京都鐵道博物館則是關西最大鐵路博物館，在嵯峨野線「梅小路京都西站」下車，步行約2分鐘即達。館內除了展示超過50部退役及仍營運的火車，亦重現了昭和初期與現在車站的設施，更有齒輪、橋樑、離合器等模型裝置，讓大家了解鐵路的運作。入場人士亦可付費體驗在車廂內享用便當及乘坐蒸汽火車，是一個值得玩上大半天的好地方。

■INFO

鐵道博物館

開放時間︰上午10:00至下午5:00，逢周二及新年假期休息

地址︰埼玉縣埼玉市大宮區大成町 三丁目47番

網址︰wwww.railway-museum.jp

京都鐵道博物館

開放時間︰上午10:00至下午5:00，逢周三及新年假期休息

地址︰京都市下京區觀喜寺町

網址︰www.kyotorailwaymuseum.jp

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第546期]