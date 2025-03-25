明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第546期

Happy Pa Ma

鐵路旅遊：坐Sanrio主題「萌旅號」 豪華車廂體驗 與可愛卡通唱K尋寶 環遊台灣

【明報專訊】時光飛逝，轉眼又來到3月尾。各位爸媽們，又是時候準備復活節假期節目了。很多孩子都很喜歡乘火車，或者玩玩具火車，如果你家小孩或大人是鐵路迷的話，那就太好了，今期我們的鐵路旅遊特集，集合台灣、日本、中國大陸的鐵路旅遊資訊，大家可按喜好，來一趟好玩有趣的鐵路遊！

率先登場的是繞行台灣一圈的台鐵觀光列車「環島之星」，全新升級的Sanrio主題「萌旅號」 已於今年初正式登場！這輛萌度破表的觀光列車，讓Kuromi、My Melody、布丁狗、玉桂狗Cinnamoroll、半人魚Hangyodon和蛋黃哥6個超人氣Sanrio角色陪你一路遊遍台灣！

超萌車廂 特寬軟座夠舒服

踏上萌旅號的瞬間，馬上就能感受到這趟旅程的歡樂氛圍！車廂裏裏外外，不管是座椅、窗簾還是桌子，甚至天花板，都有Sanrio角色的身影，情景非常夢幻，不止小朋友開心到尖叫，很多仍懷有少女心的媽媽們也顯得相當興奮。

全車共有4個商務車廂，有My Melody、Kuromi、玉桂狗和布丁狗4個不同主題彩繪設計，座位一律是豪華舒適的特寬軟座，可360度旋轉，方便乘客自行調節乘坐方向。另外3個車廂就是吃喝娛樂的集中地，設有多個打卡拍照區、卡拉OK車廂、DIY體驗區、提供飲料無限任飲的餐飲區。

餐點美食 嘗台灣特產

平時上學上班坐車不是睡覺就是滑手機，來到台灣旅行還搭上主題環島列車，又怎會只得坐定定看風景那麼無聊。萌旅號已準備好一連串有趣活動，小朋友可拿起放大鏡在車廂裏尋寶，大人可到卡拉OK車廂一展歌喉。此外，蒐羅不同的紀念品也能樂在其中，貼紙相是用萌旅號專屬的限定設計相紙，紀念品店的多款精品和文具也是萌旅號限定商品。

列車上的餐點安排也花盡心思，與多地美食店家合作客製餐盒，如三文治名店洪瑞珍、嘉義老店郭家火雞肉飯，又會配搭小農出品的好茶和當季本地水果，讓旅客在列車上一樣吃到不同地方的特產。

套票分3類 台中至台北$164超值

萌旅號逢周五、六、日、一，分為東部（順行）和西部（逆行）兩條路線，全程停靠21個車站，涵蓋了台灣最熱門旅遊景點，包括花蓮、台東、高雄、台南、台中、桃園等主要大站，以及礁溪、瑞穗、池上、枋寮等特色小站。

車票種類主要分為不同路段的單程票、一天來回套票及一日環島列車套票3類。一日環島列車套票（票價由3590新台幣起，約853港元），最適合想舒適享受環島之旅的旅客。列車早上從台北車站啟程，體驗太平洋的壯闊海景，感受南台灣的熱情風情，行走差不多13小時後，晚上便會返回台北車站，完成一天旅程。乘客可在列車上享用早午晚餐和點心水果，吧枱飲料全日無限暢飲，卡拉OK更可由天亮唱到天黑。環島遊的乘客皆可獲贈環島證書留念。

愛海景的旅客，特別推薦高雄至知本一日來回套票（票價由2590新台幣起，約616港元）。列車途經壯麗南迴海岸，窗外盡是夢幻藍海景色，在「瀧溪-金崙」區段列車更會特別慢行，讓旅客緩緩欣賞多良車站的無敵海景，感受宛如海上列車的獨特體驗。

想短途輕鬆享受豪華車廂體驗，台中至台北的單程票更是超值選擇。2.5小時的車程，除基本餐飲和玩樂服務外，另包一份晚餐，可吃到嘉義馳名的郭家火雞肉飯，還可選在新竹、桃園、板橋下車，非常彈性，而且票價只需690新台幣起（約164港元），比乘搭一般列車的商務車廂更划算。

（相關專題看另文）

文︰司徒鳳恩

協力：台灣觀光協會香港辦事處

■旅遊小貼士

萌旅號在各站僅停留數分鐘，並不會安排觀光停留時間，想下車拍拍月台美照的旅客，一定要留意列車出發時間按時返回車廂，別讓Sanrio眾角色等你啊！

■INFO

Sanrio主題環島之星萌旅號

票價︰690至3490新台幣（約164至853港元）

6歲以上均須購全票，6歲以下如不佔座位及餐食，可免購票

出發日期︰逢周五、六、日、一

查詢及購票︰易遊網 www.ezTravel.com.tw

[Happy PaMa 教得樂 第546期]

上 / 下一篇新聞