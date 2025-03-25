鐵路旅遊：坐Sanrio主題「萌旅號」 豪華車廂體驗 與可愛卡通唱K尋寶 環遊台灣

率先登場的是繞行台灣一圈的台鐵觀光列車「環島之星」，全新升級的Sanrio主題「萌旅號」 已於今年初正式登場！這輛萌度破表的觀光列車，讓Kuromi、My Melody、布丁狗、玉桂狗Cinnamoroll、半人魚Hangyodon和蛋黃哥6個超人氣Sanrio角色陪你一路遊遍台灣！

超萌車廂 特寬軟座夠舒服

踏上萌旅號的瞬間，馬上就能感受到這趟旅程的歡樂氛圍！車廂裏裏外外，不管是座椅、窗簾還是桌子，甚至天花板，都有Sanrio角色的身影，情景非常夢幻，不止小朋友開心到尖叫，很多仍懷有少女心的媽媽們也顯得相當興奮。

全車共有4個商務車廂，有My Melody、Kuromi、玉桂狗和布丁狗4個不同主題彩繪設計，座位一律是豪華舒適的特寬軟座，可360度旋轉，方便乘客自行調節乘坐方向。另外3個車廂就是吃喝娛樂的集中地，設有多個打卡拍照區、卡拉OK車廂、DIY體驗區、提供飲料無限任飲的餐飲區。

餐點美食 嘗台灣特產

平時上學上班坐車不是睡覺就是滑手機，來到台灣旅行還搭上主題環島列車，又怎會只得坐定定看風景那麼無聊。萌旅號已準備好一連串有趣活動，小朋友可拿起放大鏡在車廂裏尋寶，大人可到卡拉OK車廂一展歌喉。此外，蒐羅不同的紀念品也能樂在其中，貼紙相是用萌旅號專屬的限定設計相紙，紀念品店的多款精品和文具也是萌旅號限定商品。

列車上的餐點安排也花盡心思，與多地美食店家合作客製餐盒，如三文治名店洪瑞珍、嘉義老店郭家火雞肉飯，又會配搭小農出品的好茶和當季本地水果，讓旅客在列車上一樣吃到不同地方的特產。

套票分3類 台中至台北$164超值

萌旅號逢周五、六、日、一，分為東部（順行）和西部（逆行）兩條路線，全程停靠21個車站，涵蓋了台灣最熱門旅遊景點，包括花蓮、台東、高雄、台南、台中、桃園等主要大站，以及礁溪、瑞穗、池上、枋寮等特色小站。

車票種類主要分為不同路段的單程票、一天來回套票及一日環島列車套票3類。一日環島列車套票（票價由3590新台幣起，約853港元），最適合想舒適享受環島之旅的旅客。列車早上從台北車站啟程，體驗太平洋的壯闊海景，感受南台灣的熱情風情，行走差不多13小時後，晚上便會返回台北車站，完成一天旅程。乘客可在列車上享用早午晚餐和點心水果，吧枱飲料全日無限暢飲，卡拉OK更可由天亮唱到天黑。環島遊的乘客皆可獲贈環島證書留念。

愛海景的旅客，特別推薦高雄至知本一日來回套票（票價由2590新台幣起，約616港元）。列車途經壯麗南迴海岸，窗外盡是夢幻藍海景色，在「瀧溪-金崙」區段列車更會特別慢行，讓旅客緩緩欣賞多良車站的無敵海景，感受宛如海上列車的獨特體驗。

想短途輕鬆享受豪華車廂體驗，台中至台北的單程票更是超值選擇。2.5小時的車程，除基本餐飲和玩樂服務外，另包一份晚餐，可吃到嘉義馳名的郭家火雞肉飯，還可選在新竹、桃園、板橋下車，非常彈性，而且票價只需690新台幣起（約164港元），比乘搭一般列車的商務車廂更划算。

（相關專題看另文）

文︰司徒鳳恩

協力：台灣觀光協會香港辦事處

■旅遊小貼士

萌旅號在各站僅停留數分鐘，並不會安排觀光停留時間，想下車拍拍月台美照的旅客，一定要留意列車出發時間按時返回車廂，別讓Sanrio眾角色等你啊！

■INFO

Sanrio主題環島之星萌旅號

票價︰690至3490新台幣（約164至853港元）

6歲以上均須購全票，6歲以下如不佔座位及餐食，可免購票

出發日期︰逢周五、六、日、一

查詢及購票︰易遊網 www.ezTravel.com.tw

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