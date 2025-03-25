藝文共融：一聾一健導賞員 雙語介紹本地紡織業

答案揭盅：正是廣東話與香港手語！CHAT與中大手語及聾人研究中心及語橋社資合作，推出「共融導賞員培訓計劃」，培訓聾人、弱聽及健聽人士成為導賞員，介紹本地紡織工業歷史與工藝，計劃今年已來到第二屆。

手語解釋抽象概念

全程45分鐘的共融導賞團，由一聾一健導賞員帶領。聾人導賞員Eva分享，與一般有手語傳譯的導賞團相比，共融導賞團不會只有手語傳譯員單方面翻譯聾人說話，一聾一健導賞員就像朋友般平等地溝通和合作；健聽導賞員Jackie在旁補充，他們與聾人拍檔就像「唱雙簧」，一個靠口，一個靠手，闡述展覽內容，巧妙地、生動地讓公眾理解手語傳達的意思。負責計劃的六廠紡織文化藝術館副策展人（共學及社區）羅璧如認為，即使沒有手語背景，亦可投入導賞內容，「手語是很形象化的語言，可令很多抽象概念更加清晰，也可加強我們的記憶」。Jackie即席示範，她伸直雙手五指，左手橫放：「這是機器。」右手指垂直地卡進左手指縫間：「這是紗線。」然後右手前後移動，繪形繪聲地模仿紡織時的動作，連不懂手語的記者一看，也馬上理解到這是「紡織」的手語。

紡織詞彙不常用 設計新打法

紡紗、粗紗、梳棉……紡織業有大量專有用語，這些詞彙聾人在日常生活不會用到，為了今次的導賞團，曾接受手語語言學培訓的聾人與手語研究員，根據香港手語的構詞方法、內在規律和語言元素，為紡織相關詞彙設計新的手語打法，羅璧如說導賞員會向公眾介紹這些新手語，藉此勾起大家對聾人文化和手語的興趣。

邀英國顧問培訓 打造無障礙環境

羅又表示，藝文展覽遍地，「但聾人朋友不是經常參與，其中一個原因是需特地預約（手語傳譯服務或導賞團），其實預約過程已是障礙」，因此很早期設計導賞團時，已決定任何能力、年齡或障別的人都可即場參加。但這是否已經體現無障礙呢？在籌備過程中，她思考了很多，還專程從英國邀請為藝文機構提供無障礙服務意見的共融顧問，為導賞員和博物館員工提供培訓，「她提到博物館要平等地為不同障礙人士提供服務，很多時都是從細節或者想法上調整」。羅璧如舉例，歐洲有博物館開始思考輪椅升降機是否足夠無障礙，因部分需由輪椅人士主動找職員才能用到，斜台有時反而是較好的設施，因為他們能自行使用，毋須等人幫忙。「有時我們覺得做了（無障礙設施）就可以，但當服務使用者親身使用後又可能有不同看法；我們想將這些概念傳遞予導賞員，當他們面對不同障別的朋友，都可切身處地思考對方需要」，藉着同理心打造真正無障礙的博物館環境，讓不同人都可分享藝術的樂趣。●

六廠共融導賞之旅

日期：3月20日至年底

（逢周日下午提供兩節導賞）

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠二樓CHAT

查詢：3979 2301