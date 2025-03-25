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手摸觸感圖 耳聽口述影像 視障人士「看見」大館

【明報專訊】每年3月遍地藝術，走入商場、藝術館、藝博會，隨時可觀展、賞藝術品。但對一班視障人士和聾人，他們怎樣認識面前的展品？如何投入全城熾熱的藝術氛圍？近年大型藝文機構愈來愈重視藝術共融，從提供觸感圖、口述影像、手語傳譯服務等輔助工具與服務，到進一步引入自主遊覽的方式，讓視障人士和聾人更自由地欣賞藝術，一步步拉近他們與藝術的距離，把藝術帶來的觸動與樂趣，化作不同形態，灑落在更多人心中。

Janice用手指掃過紙上浮凸的線條，仔細觸摸上面勾勒的建築物圖案，描述眼前營房大樓的外觀變遷：「這棟大樓現在有4層」，她翻起摺頁，邊說手指邊順着線條從上而下地摸，1層、2層、3層，「其實原本只有3層，第4層是後期加建的」。掌握大樓高度後，她從左到右將「營房大樓」摸一次，手指滑過遊廊的葫蘆形欄杆、拱形窗口，嚴重弱視的她，第一次「看見」這棟法定古蹟。

跟隨自助導覽手冊想像建築

大館復修後重開已經7年，這倒是Janice首次到訪，她說平時自己難以獨自到博物館、藝術館、古蹟等地方參觀，多數需經機構舉辦的導賞團，或者身邊剛好有健視朋友有興趣，才能相約一起到訪，「不過有時來到又不知從何走起，亦不知在看什麼」，即使健視朋友嘗試將眼前所見描述，但也未必懂得怎樣形容。今次雖然是她第一次來大館，但拿着由大館與非牟利組織Beyond Vision International（BVI）合作研發的「觸感聽覺互動體驗」自助導覽手冊，手摸勾勒出歷史建築群外觀的觸感圖與點字說明，耳聽關於建築物外形與歷史的口述影像，就可自由遊覽大館各處。大館文物學習及社區外展策劃人何嘉妍指，視障人士可隨時到訪客中心借用導覽手冊，並掃描手冊內的二維碼收聽口述影像；自去年8月推出手冊至今，已有超過250人使用。

這本導覽手冊應用由BVI研發的「觸感──聽覺」互動系統，將影像資訊轉化為觸感圖，視障人士可透過觸摸凸起的線條，了解畫作、建築物、展品等的外貌與特徵，並輔以口述影像，擁有更完整的藝文體驗。BVI創辦人及行政總裁Rico Chan指，傳統設計多將觸感圖與口述影像分開，但他留意到視障人士即使聽完再摸或摸完再聽，臉上仍充滿疑惑，「嘗試不同方案後，發現當他們同時聽和摸，他們的想像會變得更具體」。Janice解釋，在觸摸過程，她會想像面前事物的外觀，並憑口述影像提供的資訊，確認腦海中的影像；例如摸着倒U形的線條，既可是窗，亦能是門，若口述影像能同時告知這是一道拱形大門，他們就可與健視人士一樣即時掌握眼前的影像資訊。Rico說：「當健視人士可這麼快獲得視覺資訊，我們設計時亦想將同樣的體驗轉化，讓視障人士都可快速理解。」他舉出另一例子，站在建築物前，健視人士很直接就能感受到建築的大小、高矮，但視障人士難以憑空想像，BVI設計的建築觸感圖旁邊，會加上人像作為比例尺，讓他們可粗略估算建築的規模。

線條圖案演繹顏色冷暖

大如建築物、自然風景，小如玻璃箱內的展品或掛在牆上的畫作，透過觸感圖可讓視障人士「看見」它們，但世界色彩繽紛的一面，又可怎樣「看」？Rico說視障人士雖然看不到顏色，但對色彩都很好奇，因此他們設計出觸感色彩共融系統，以線條或圖案表達紅、黃、藍、綠等8種顏色的形象。「當談及顏色，一般會將它們分為冷色系及暖色系，冷色予人平靜、穩定的感覺，而暖色多與活力、動態掛鈎，我們就將這些色彩形象轉化成觸感刺激」，如屬冷色的綠和藍分別以橫線與波浪線條表現；暖色系的紅、黃則轉化為波點和小三角。「在觸摸波點與橫線時，密集的波點凹凹凸凸，刺激着我們的皮膚，相對地橫線的觸感沒那麼強烈，這些觸感正與我們看顏色時的感覺相近」，連漸變色、深淺色等色彩變化，同樣可藉圖案的浮凸程度，或以密集、疏落等方式呈現，豐富他們對色彩的感知。

多感官體驗 促進藝術共融

Rico從前念平面設計，18年前從馬來西亞來港求學，他從博士論文起，一直致力研究怎樣提升視障人士的博物館體驗。製作觸感圖與口述影像，只是促進藝術共融的其中一步，他認為要令博物館環境達到真正共融，還有很長的路要走。「作為健視朋友，我可隨時走入藝術館、古蹟欣賞，但為什麼一群視障朋友需要參加導賞團，（有人為他們解說）才有這樣的機會？這其實已經不共融。」近年BVI積極推廣，希望藝文機構可有真正無障礙的展覽和導賞工具，讓視障人士隨時可參觀和借用工具，遊覽時享有更大自主權。他分享走訪美國、英國、日本、荷蘭等地的大型博物館和藝術館經歷，當中只有少數有準備觸感圖供視障人士隨時借用；反觀香港，無論是他們與大館合作推出的自助導覽手冊，還是在香港藝術館以維港風光為題長期設立的多感官體驗區，他樂見有本地藝文機構認同他的理念，「所以我特別自豪，在香港我們可以踏出這一步」。●

BVI

facebook：Beyond Vision Projects / Beyond Vision International

文：張淑媚

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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