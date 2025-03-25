北海道遊百年酪農「牛棚」 江別紅磚蘊藏文創魅力

考考大家，北海道最著名的名物是什麼？相信不少人都會立時想起牛奶。的確北海道擁有不少畜牧農場，生產不少優質牛奶、乳產品。因此我們來到江別市，第一站就是到訪舊町村農場，看看江別市的酪農業（奶畜業）的發展。酪農業在當地歷史悠久，當中最具代表的有逾百年歷史的町村農場，創辦人町村敬貴曾於美國學習酪農技術10年，回國後於1917年在北海道石狩町創立町村農場，1927年搬遷至江別市對雁（現稱泉野）。當時土壤貧瘠，經他不斷改良後，終於種出高質牧草，令乳牛生產出更高質的牛奶，因而令農場出產的牛奶成為家喻戶曉的優質牛奶。牛奶經不斷改良，現時它的脂肪含量達3.8%以上，非常濃郁！

參觀舊農場歎香濃3.8軟雪糕

1992年農場搬遷至江別市篠津新址，而舊農場則轉贈江別市作活化用途，1996年開始供公眾免費參觀。2023年舊農場再度翻新，並於去年6月重新開放。第三代社長町村均帶着記者走訪兒時故居。首先參觀第一牛棚，展館內展示了昔日的牛棚模樣和農具，還有詳細展板介紹其歷史，而牛棚內亦新增兒童玩樂區。「以前只有長者來這裏消磨時間，改裝後設置兒童遊樂區，希望可以吸引更多小朋友來玩，增加活力。」

在牛棚附近，我們亦可看見創辦人町村敬貴的銅像與農場昔日招牌。之後我們再到懷舊製酪室、舊町村府第參觀。「我小時候在這裏生活過，充滿回憶。」這裏有展覽室、活動室、商店和咖啡店，一場來到，當然必試他們出產的牛奶軟雪糕，使用其脂肪含量3.8%以上的牛奶來製作，奶味和乳香特別濃！這裏只出售小量乳製產品，如果想購買更多乳產品，可前往約8分鐘車程的新町村農場，入口旁商店Milk Garden提供30多款農場出產的產品，包括牛奶、芝士、牛油等，特別推薦忌廉芝士，質地輕盈，芝士味清雅，不可錯過！

「慢」遊書店 打書釘兼享美食

在江別市舊町村農場吃過3.8軟雪糕後，步行約7分鐘便可來到2018年開業的「江別 蔦屋書店」。這個大型複合式書店以「田園都市慢活」為設計概念，分為美食、知識及生活3個不同空間。美食區設有餐廳，還有與飲食相關的書籍。知識區則以「森林中的圖書館」為主題，在多個9米高的書架上擺滿藝術、文藝等書籍，看得人目不暇給！至於生活區則設有遊樂設施和兒童書籍，特別適合一家大小。書店內設有椅子，讓書迷慢慢打書釘！

紅磚工廠活化文創熱點

當你走在江別市街道時，不難發現有不少紅磚建築。原來江別市擁有逾百年製作紅磚的歷史。隨着時代變遷，紅磚產業式微，可幸一些已廢置的紅磚廠，如舊肥田工廠成功活化，於2016年被改建為綜合型商業設施ЁBRI，名字取自江別「Ebetsu」的E，和磚頭「Brick」的BRI，致力將紅磚建築及文化延續下去。

ЁBRI保留了紅磚煙囪與牆等原始結構，內裏設有餐廳、雜貨店、江別市原創商品，以及江別觀光協會認定的吉祥物Ebechun的周邊產品。這裏還可找到以紅磚為設計靈感的文創商品，如迷你紅磚Puzzle Brick，做手信最適合不過！

必試麵包夾原塊朱古力磚

逛完ЁBRI，步行約11分鐘便可到達港人熟悉的ROYCE'朱古力店（上江別店）。店舖位於高砂站南口附近，除了可購買朱古力，此店最大特色是設有烘焙店，招牌Goûter夾原塊朱古力磚麵包，或上江別店限定的生牛奶朱古力忌廉夾心麵包均大受歡迎。

法式小酒館 細味北海道食材

回到高砂站，從北口約步行2分鐘，抵達當地人推介的一家高水準隱世法式小酒館bistro EDONA，小店開業約10年。創辦人兼主廚佐藤達哉曾赴德國的餐廳工作5年，擅長烹調歐陸菜式，同時愛以北海道時令食材入饌，採用來自江別市及南幌町等地的在地農作物，讓客人通過精緻西餐，感受北海道食材的鮮味。

餐廳的晚市設有8道菜、10道菜或11道菜的無菜單套餐，包含前菜、魚和肉料理及甜品。記者品嘗過8道菜套餐，由前菜到甜品，每一道菜都充滿創意與細膩的味道，尤其是外焦內嫩的烤羊架，以及鮮味突出的煎帆立貝，均令人印象深刻。由於店內只有10個座位，建議提早訂座。

無論是感受百年酪農的農場傳奇，還是沉浸在紅磚歷史與文創氛圍，下次計劃北海道旅遊時，不妨將江別市納入行程內！順帶一提，由JR札幌站至江別站的電車只需約20多分鐘，不過整體班次比較疏落，非繁忙時間每小時只有約3班列車，大家策劃行程要多加留意。●

●旅遊錦囊

入境要求：持特區護照毋須簽證，於網上（bit.ly/3TE6mHj）辦理入境審查、海關申報

匯率：100日圓約兌5.2港元

航班：4月份香港往返札幌票價連稅，國泰航空4217港元起、日本航空 3584港元起

江別市舊町村農場

網址：old-machimura.jimdofree.com

町村農場Milk Garden

網址：machimura.mimoza.jp/shop

江別 蔦屋書店

網址：ebetsu-t.com

ЁBRI

網址：www.ebri-nopporo.com

ROYCE'上江別店

網址：bit.ly/4bSxslL

bistro EDONA

網址：bistro-edona.com

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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