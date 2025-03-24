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人生下半場

健康

東聲：照顧中尋找力量

【明報專訊】結婚後，我每天生活都圍繞着丈夫，就算今天他行動不便需要我全心照顧，我仍然為能夠與他白頭到老而感恩，但同時亦面臨着巨大的壓力與挑戰。

過去數年，丈夫因為中風逐漸失去自理能力。作為照顧者，我的生活變得異常忙碌；每天為他準備三餐，協助冲涼、穿衣、如廁等，這些看似日常瑣事，對年紀漸長的我而言，卻是無比吃力。長時間重複動作讓我的腰背疼痛，因為體力透支而勞損。

有時候，我坐在空蕩蕩的客廳裏，感到疲憊與孤獨。這種感覺讓我萌生放棄的念頭，但又怎麼能拋下丈夫呢？我無法想像他在沒有我的情况下會怎麼生活，內心的掙扎讓我倍感痛苦。

運動提升身體機能

在我感到無助時，偶然得知長者中心的「照顧達人——護老者身心支援計劃」。起初，抱着試試看的心態報名；當我第一次走進明亮的活動室時，心情稍微放鬆了。中心職員專業而友善，為我安排不同運動及精神健康評估，設計了一系列針對體能訓練的計劃，還有放鬆減壓的小組活動。

參加計劃後，我開始接受定期體能訓練。每次課堂都能感受到身體機能在慢慢改善，從最初簡單運動，到後來能完成一些有難度的健身動作，讓我重新找回了自信。職員不斷鼓勵，告訴我每一點進步都值得去多謝努力的自己。我開始明白，照顧丈夫的同時，也要學會照顧自己。

放鬆減壓小組 同路人分享扶持

更重要的是，放鬆減壓小組讓我感受到不是孤軍作戰，與組員分享自己的故事，彼此支持。與其他照顧者的交流讓我明白，這份壓力並不是一個人的事情，許多人都在默默承受着類似的挑戰。

這段時間的經歷讓我想起螞蟻。牠們雖然細小，卻擁有足以舉起比自己體型大幾倍物件的強大力量及不屈不撓精神，能夠團結起來共同完成艱難的任務。我雖然年紀大，但只要不放棄，就能在照顧丈夫的過程中找到力量，克服困難。

現在，我的體能比以前好得多，心情也變得輕鬆。照顧丈夫的日子依然辛苦，但我學會了在忙碌中尋找片刻安靜，學會如何為自己留出空間。我開始意識到，只有身體和心靈都健康，才能更好地照顧我愛的人。

希望能將這些經歷分享給更多照顧者，讓他們知道即使在困難中，也能找到改變的契機。人生的每一個挑戰都是一個機會，只要願意迎接，就能在其中發現自己的力量。

文：佩英

（東華三院王少清長者中心會員）

（東華三院長者服務的長者、護老者、義工、導師、社工，以第一角度分享樂活及心聲）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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