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健康

養生帖：按穴+心情調節 緩解婦科腹痛

【明報專訊】腹痛困擾許多女性，背後可能隱藏着多種婦科問題，而情緒壓力更是加劇疼痛的隱形推手。

最常見的婦科腹痛包括痛經，例如原發性痛經或子宮內膜異位症引起繼發性痛經。此外，盆腔炎、卵巢囊腫、子宮肌瘤等疾病也可能導致腹痛，特別是炎症腹痛若不及時治療，可能影響受孕。值得注意的是，腹痛也可能是急症的信號，如宮外孕或卵巢扭轉，這些情况需要立即就醫，千萬不要掉以輕心。

炎症腹痛不及時治療 或影響受孕

中醫認為，腹痛多與氣血運行不暢、寒濕凝滯或肝鬱氣滯有關。針對不同體質，中醫藥提供了多種調理方案。例如，經期腹痛多與寒凝血瘀有關，可以服用溫經散寒的中藥，如當歸、川芎、艾葉等。對於慢性盆腔炎或子宮肌瘤引起的腹痛，中醫常用活血化瘀、清熱解毒的藥物，如丹參、赤芍、金銀花等。

穴位按摩和心情調節也是緩解腹痛的有效方法。以下是常用於婦科保健的穴位：

1. 三陰交

三陰交位於小腿內側，腳踝上方四指寬處。這是婦科保健的重要穴位，常按摩可調節月經、緩解痛經。

2.關元穴

關元穴位於肚臍下方三寸處。熱敷或艾灸此穴可以補氣益腎，改善下腹冷痛。

3. 血海穴

血海穴位於大腿內側，膝蓋上方兩寸處。此穴有活血化瘀的作用，特別適合經期腹痛的女性。

此外，情緒波動會加重婦科問題。中醫認為肝主疏泄，情緒不暢會導致肝氣鬱結，進而影響氣血運行，引發或加劇腹痛。因此，調節心情至關重要。以下是一些簡單的方法：

•深呼吸與冥想：每天10分鐘，幫助放鬆身心

•規律運動：如瑜伽、太極等輕度運動，能促進血液循環並釋放壓力

•與人交流：與朋友或家人分享心情，避免將壓力悶在心裏

腹痛背後的原因可能複雜多樣，通過了解婦科腹痛的範疇，並結合中醫藥、穴位保健及心情調節，女士可以更好地預防和緩解疼痛。當然，若症狀持續或加重，務必及時就醫，以免延誤治療。讓我們從日常保健做起，擁抱健康生活！

文：董爽（香港大學專業進修學院高級課程主任、註冊中醫）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

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