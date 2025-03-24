兒言自得：窮則變 變則通

最近趁到加拿大探親之便，去了古巴一趟，對這島國多了點認識。古巴自15世紀末被哥倫布發現以來，可說得上多災多難，先是有歐洲人帶來麻疹疫症，殺了三分之二原住民；跟着受到西班牙殖民者，以及美國政府或其傀儡政權的統治，經歷了多次反殖、反美、反黑反腐敗戰爭。過去數十年過的算是太平日子，但被美國經濟封鎖半個世紀至今，加上蘇聯在1991年解體後失去的經濟援助，都使經濟停滯不前；此外，多次颶風和旱災，對民生更如雪上加霜。近年政府推行改革，逐漸引入市場經濟和外資，似乎有點成效。

古巴醫生與人口比例世界第一

我在古巴首都夏灣拿（哈瓦那）住了數天，每天都是安步當車，主要不是看風景，而是看當地人生活。就我所見，古巴的確窮，GDP長期處於低位，國民平均月入可能不夠我們在香港上一頓普通館子，但窮歸窮，卻不覺得他們苦，看來是樂天知命和快樂的民族。街上見不到露宿者，乞丐是有的，但行乞得斯文，不會纏着目標不放。最令我印象深刻的是，完全沒有兒童行乞，街上也見不到皮黃骨瘦或衣衫襤褸的小孩，看來兒童福利做得不錯。

和本地人傾談，才知道他們最引以為傲的，是完全免費的醫療和教育。怪不得古巴教育水平在世界前列，拉美地區榜首；2019年人均壽命79.5歲，在整個美洲僅次於加拿大和智利，排名比美國高；2017年嬰兒死亡率是千分之四，也比美國低。雖然西方曾有學者質疑古巴的官方數據有「攙水」成分，但古巴醫療水平水準不差，甚至有付不起高昂費用的美國人到古巴看病，卻是不爭的事實。已故委內瑞拉前領導人查韋斯，動腫瘤手術也多次赴古巴求醫。

為什麼古巴這麼窮，醫療水平卻比得上發達國家？原來古巴憲法規定了國民享有獲得醫療保健和護理的權利，免費醫療被明文寫進了法律。在這個背景下，政府大力培訓醫護人才，醫生和人口比例世界第一，是名副其實的超英趕美，即使近年有不少醫生到外地工作，也不愁有醫生荒。古巴的醫療制度，特別注重基礎醫療，家庭醫生和人口比例也是世界第一。因為基礎醫療做得穩固，公共衛生和預防醫學也做得很全面，定期檢查、疫苗接種，以及傳染病控制等「治未病」手段，比一些發達國家做得更徹底。

醫療始終是民生所繫，古巴雖窮，但對醫療卻從未鬆懈，甚至在蘇聯解體等最艱難時期，政府寧縮減國防經費，也沒有減少醫療撥款，值得我們借鏡。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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