明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

兒言自得：窮則變 變則通

【明報專訊】政府鬧財赤，財政預算發表前，已不斷有消息說許多政府部門都要瘦身，官員還特別點名醫療和教育，說兩者都有節省空間，令大學和醫療界的舊同事大感困擾。到財政預算正式公布，大學撥款是減了，但醫管局的撥款不減反增。據說政府花在醫療，尤其是醫管局的支出，近年間已經以倍數增加，但始終都好像入不敷支，而且還鬧醫護荒，看專科或者做檢查的輪候時間，比以往更令病人望穿秋水。怎麼錢多了反而服務愈來愈捉襟見肘，不但市民有微言，當局也正在大傷腦筋。

最近趁到加拿大探親之便，去了古巴一趟，對這島國多了點認識。古巴自15世紀末被哥倫布發現以來，可說得上多災多難，先是有歐洲人帶來麻疹疫症，殺了三分之二原住民；跟着受到西班牙殖民者，以及美國政府或其傀儡政權的統治，經歷了多次反殖、反美、反黑反腐敗戰爭。過去數十年過的算是太平日子，但被美國經濟封鎖半個世紀至今，加上蘇聯在1991年解體後失去的經濟援助，都使經濟停滯不前；此外，多次颶風和旱災，對民生更如雪上加霜。近年政府推行改革，逐漸引入市場經濟和外資，似乎有點成效。

古巴醫生與人口比例世界第一

我在古巴首都夏灣拿（哈瓦那）住了數天，每天都是安步當車，主要不是看風景，而是看當地人生活。就我所見，古巴的確窮，GDP長期處於低位，國民平均月入可能不夠我們在香港上一頓普通館子，但窮歸窮，卻不覺得他們苦，看來是樂天知命和快樂的民族。街上見不到露宿者，乞丐是有的，但行乞得斯文，不會纏着目標不放。最令我印象深刻的是，完全沒有兒童行乞，街上也見不到皮黃骨瘦或衣衫襤褸的小孩，看來兒童福利做得不錯。

和本地人傾談，才知道他們最引以為傲的，是完全免費的醫療和教育。怪不得古巴教育水平在世界前列，拉美地區榜首；2019年人均壽命79.5歲，在整個美洲僅次於加拿大和智利，排名比美國高；2017年嬰兒死亡率是千分之四，也比美國低。雖然西方曾有學者質疑古巴的官方數據有「攙水」成分，但古巴醫療水平水準不差，甚至有付不起高昂費用的美國人到古巴看病，卻是不爭的事實。已故委內瑞拉前領導人查韋斯，動腫瘤手術也多次赴古巴求醫。

為什麼古巴這麼窮，醫療水平卻比得上發達國家？原來古巴憲法規定了國民享有獲得醫療保健和護理的權利，免費醫療被明文寫進了法律。在這個背景下，政府大力培訓醫護人才，醫生和人口比例世界第一，是名副其實的超英趕美，即使近年有不少醫生到外地工作，也不愁有醫生荒。古巴的醫療制度，特別注重基礎醫療，家庭醫生和人口比例也是世界第一。因為基礎醫療做得穩固，公共衛生和預防醫學也做得很全面，定期檢查、疫苗接種，以及傳染病控制等「治未病」手段，比一些發達國家做得更徹底。

醫療始終是民生所繫，古巴雖窮，但對醫療卻從未鬆懈，甚至在蘇聯解體等最艱難時期，政府寧縮減國防經費，也沒有減少醫療撥款，值得我們借鏡。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕健康 財政預算案 古巴 醫療 基層醫療 霍泰輝 兒言自得

上 / 下一篇新聞