專業課程：影片輔助易理解 音樂添趣味

‧教學影片（圖）：清晰展示水中動作，患者更易理解和學習

•家庭練習小冊子：提供動作圖解與詳細說明，方便患者課後於社區泳池自主練習

•音樂與舒適氛圍：輕柔音樂與視覺元素營造放鬆愉快的環境，增強課堂吸引力與參與感

初步反饋顯示，參與者對課程安排與資源（如教學影片）表示滿意，指出音樂與浮具提升了課程的趣味與舒適度。雖然部分參加者在初期出現呼吸困難，但隨着持續訓練，徵狀逐漸改善。課程結束後，參加者可以在社區泳池中繼續練習，逐步養成規律的運動習慣，為長期健康管理奠定基礎。

未來，醫療團隊將通過量化數據進一步評估課程效果，包括患者功能改善、呼吸肌力提升和生活質素增強，並持續改善課程設計，惠及更多患者。有興趣參加水中太極課程，可先諮詢醫生或物理治療師，評估是否適合。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）