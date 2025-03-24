崇基有不少宿舍被茂密樹林環抱，當中最具代表就是文林堂！在198X年文林堂有個傳說：每晚夜闌人靜的凌晨，暗黑的宿舍環境中，有一房間永遠燈火通明直到天亮，因而房間主人有「崇基燈塔」稱號！我多年後發現每晚「挑燈夜讀」的燈塔主人，就是我的師兄——陳家亮（Francis）。

在學生時期認識的陳家亮，除了是中大醫學院第三屆畢業師兄外，亦是內科最受歡迎的老師，因中大醫學院成立初期人手短缺，陳師兄在帶巡房之餘亦兼職教學和研究工作，「型、英、帥」和知識淵博的形象，令師兄的教學小班大排長龍！

我當上消化外科醫生後，和腸胃內科的Francis在內鏡中心合作無間。我每星期有2、3天在內鏡中心埋頭苦幹，完成數十台診斷和治療內鏡；Francis則每天都在內鏡中心中央控制台上坐鎮，翻看每個患者的病歷，篩選是否適合參與他領導的臨牀研究。當年內鏡中心同時有10多個研究在進行，差不多每個病人都會被邀請參與最少一項臨牀研究。

Francis對研究的認真和熱誠，深深感染了年輕的我，從他身上學會細心思考和計劃每個研究，在開始計劃前必須先問對臨牀問題，不然只會因重複別人已完成的研究而未能改變世界。後來Francis有6、7篇研究成果，在世界最高影響因子（impact factor）的《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）、《刺針》（The Lancet）等國際頂尖醫學期刊發表，改變了全球對非類固醇消炎藥（NSAIDs）和腸胃出血治療的指引！

承受打擊繼續前進 致勝之道

在我引進上消化道內鏡黏膜下剝離術（ESD）的數年後，中大消化疾病團隊開始大腸癌篩查先導計劃，從而發現了更多早期大腸癌適合利用ESD治療。有一天Francis突然找我，說想跟我學習大腸ESD，我感到十分錯愕，因一般人感覺Francis是國際知名學者，而他以「外科金牌」（第一名）畢業後卻選擇了成為內科教授，都猜他對外科手術應該沒甚興趣。我以榮幸和戰戰兢兢的心情充當師兄的導師，在他掌握了ESD技術後，Francis便因更上一層樓成為醫學院院長，再沒時間和我們在前線並肩作戰了。

去年Francis卸任院長後，隨即獲選為醫學院傑出校友和蔡永業講座講者。在講座上他說自己沒有背景，沒有人脈，只是一個心口掛個「勇」字的兵。引用Francis其中一套最愛電影Rocky中經典名句來形容他最為貼切：「重要的不是你打得多用力，而是你能承受多大的打擊並繼續前進。這才是致勝之道。」Francis代表着我們這一代中大人的精神，醫學院40多年來的發展已能找對了方向，往後將會不斷奮鬥，把我們對醫學科研和教育的熱誠轉化為病人受惠、「至臻至美」的成果。

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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