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健康

外遊染諾如 服藥止屙嘔阻排毒

【明報專訊】諾如病毒近期爆發，日本、新加坡、台灣等地病例攀升，本港亦傳出參與內地交流團的學生陸續出現急性腸胃炎病徵。

外遊期間屙嘔肚痛，是否感染來勢洶洶的諾如病毒？還是細菌性腸胃炎？兩者如何分辨？治療上有沒有分別？人在旅途，帶備止屙止嘔的平安藥，可否保平安？

急性腸道傳染病不單在境外肆虐，根據衛生防護中心資料，截至3月15日，香港公立醫院急症科每周求診個案中，每1000宗就有100多宗屬於急性腸道傳染病，較去年同期增加逾30宗個案，情况不容忽視。

屬病毒性腸胃炎 與細菌性病徵相似

腸胃肝臟科專科醫生王智滔指出，諾如病毒是病毒性腸胃炎的常見元兇，傳染力強，且與流感病毒相似，每隔數年出現變異株，有可能引發大規模爆發。危重病學專科醫生周展聞補充，除了諾如病毒，輪狀病毒、腺病毒引起的病毒性腸胃炎也很常見；另外，還有細菌性腸胃炎，可由大腸桿菌、金黃葡萄球菌、沙門氏菌等導致。兩者病徵接近，都可能出現發燒、腹瀉、嘔吐、腹痛等，其中細菌性腸胃炎的病情可更嚴重，或大便見血，若細菌進入血液更可導致血壓不穩，甚至器官衰竭。

亂食抗生素 或致抗藥性

周展聞說，臨牀上較難透過病徵分辨兩者。若病情嚴重，醫生會採集糞便樣本化驗，確認當中的病毒或細菌類型後再對症下藥。但一般情况下，無論是病毒性或細菌性腸胃炎，都可自行痊癒。治療以支援性療法為主，如發燒便處方退燒藥，着重補充水分與電解質，「一般不建議服止嘔藥、止瀉藥，服用後有可能延長徵狀」，因病毒、細菌進入腸胃後，身體透過嘔吐、腹瀉將它們排走，因此希望病人盡量吐清、瀉乾淨，服用止嘔止瀉藥物反而使病毒、細菌在體內逗留更長時間，更為不適。

提到細菌性腸胃炎，不少人第一時間想起抗生素，但周展聞指，大部分情况下都毋須服用，亂吃或導致抗藥性，甚至產生毒素等反效果，「但若高燒、大便出血、血壓不穩定等，透過化驗、種菌後，則可視乎是哪種細菌，再決定需否處方抗生素」。

日嘔6次、大便有血宜求醫

外遊遇上腸胃炎，大多數幾天內可自行痊癒，但若在東南亞地區旅遊時出現嘔吐、腹瀉、發燒等徵狀，可能是其他疾病導致，例如部分登革熱患者會上吐下瀉。周展聞指可視乎病情嚴重程度決定是否求醫；如果一日嘔吐5至6次、無法攝取水分、大便有血等便建議求醫。

王智滔補充，兒童、長者及特定族群需格外警惕，包括糖尿病人，若因嘔吐無法進食，需及時調整口服降血糖藥或胰島素劑量，以防血糖過低；高血壓及腎病患者脫水時，分別可能引發血壓驟降或加重腎功能惡化，緊記及時補充水分。值得一提，腸胃炎康復後約10%患者可能會患上腸易激綜合徵，「推測可能與細菌或病毒刺激腸道微生態有關」，徵狀是出現反覆腹痛、腹脹、排便習慣改變如腹瀉或便秘等。

康復者糞便帶病毒可達2周

而近期肆虐的諾如病毒，是導致急性腸胃炎的常見病原體。世界衛生組織估計，全球每年約有6億宗由諾如病毒引致的急性腸胃炎，其中三分之一感染者為5歲以下兒童。全球每年約有20萬人因感染諾如病毒死亡，兒童佔四分之一。王智滔指，死亡案例多集中於貧窮或醫療資源匱乏地區，普遍衛生知識不高，兒童免疫系統未完全成熟，「如果感染了，出現併發症的風險比成人高」。

王智滔表示，諾如病毒全年可見，但冬季更常見，「在北半球，諾如病毒主要在11月至翌年4月流行，而在南半球則在6至8月」。諾如病毒傳播力驚人，且每隔數年便出現新病毒株，估計有可能是近期頻繁爆發腸胃炎的原因。

諾如病毒多數通過嘔吐物和糞便傳播，王智滔指出，「每次冲廁時可以散播數以百萬計病毒，只需接觸10到20粒病毒即可致病」。如果有患者嘔吐，周圍2至3米範圍都可能會被帶病毒的噴沫污染，甚至霧化病毒粒可能透過空氣傳播。此外，接觸受污染的物品也是感染源頭。患者若未徹底清潔雙手便觸碰日常物品，病毒可附於門把、電梯按鈕等表面，像郵輪等封閉、人員密集環境，更易爆發群組感染。而康復者的糞便可帶病毒長達2周，若返回學校或工作場所，有可能成為隱性傳染源。

諾如病毒也是食物中毒的常見成因，王舉例，包括未經煮熟的貝類海產如生蠔，未徹底洗淨的水果、沙律菜，以及冰塊等都是高風險食物。另外，如果處理食物人員受感染也有可能傳播病毒。最近，日本神奈川縣有一間汽車工廠的員工餐廳爆出集體食物中毒事件，證實原因與感染諾如病毒的廚師有關。

酒精殺不死 梘液清水洗手

王智滔指，任何年齡皆有可能感染諾如病毒，潛伏期約1至2天，患者通常有嘔吐、腹瀉、腹痛及全身乏力等徵狀，一般在2至3天後逐漸康復。類似徵狀也出現在輪狀病毒及腺病毒感染，分別在於輪狀病毒主要侵襲5歲以下幼童，且已有疫苗可供預防；而腺病毒則可能伴隨眼睛發炎及咳嗽、流鼻水等呼吸道徵狀，潛伏期亦可長達2周，病情約持續5至6天。

預防諾如病毒需多管齊下，根據衛生防護中心指引，應勤洗手、避免觸摸口鼻，處理嘔吐物時務必戴上手套與口罩；消毒環境需使用1比49稀釋家用漂白水，徹底殺滅病毒和細菌，並且保持室內空氣流通；飲食方面，貝類海產應徹底烹煮，生食、沙律等高風險食物需謹慎選擇。王智滔補充，由於酒精無法有效殺滅諾如病毒等引致急性腸胃炎的病原體，因此需要使用梘液和清水徹底清潔雙手。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕止瀉藥 細菌性腸胃炎 病毒性腸胃炎 食物中毒 腹瀉 腹痛 嘔吐 諾如病毒 腸胃炎

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