未來城市：融資、宣發遇挑戰 AI起步遲 FILMART透視香港電影市場

【本地大型製作公司缺席】

劇本貶值風險高 成本壓力大

根據香港貿易發展局網站介紹，FILMART是亞洲最大型的影視娛樂內容交易平台。以往電影公司藉參展宣傳自己已完成或正籌備製作的電影，以尋求商業合作，天下一電影製作有限公司（天下一）和寰宇影片今年沒參展，不少攤位空櫈處處，有參觀者表示氣氛大不如前。

「FILMART對電影公司來說只是投資一小部分，是宣傳電影或者出口電影其中一環而已，今年沒參展，不代表他們下年不會。投資環境真的嚴峻了，但不代表沒錢，有時只是不想花錢。」香港演藝學院（APA）電影電視學院院長林均乘說要將電影正式推出市場涉及多項成本，電影公司做預算一般不會把錢只投資在電影，會多元發展。

「將手上的錢分給10齣電影，起碼有10個機會」，林均乘指一部爆紅電影賺的錢可以十倍數計，行內一有條數：5套劇本，有3部開拍，1齣賺錢，便能覆蓋成本。不過劇本自開拍起就有貶值風險，因為一齣電影從開拍到上映耗時有長有短，譬如麥浚龍執導的《風林火山》光是寫劇本已花5年，電影於2015年在FILMART亮相，2017年開始製作，至今仍未上映。台灣電影《你好，我是接體員》監製周銓亦在社交媒體分享，電影10年前開拍，卻遭香港投資者說帳目有問題而撤資，查了帳後說沒問題，但「出品人有問題」，就這樣不了了之，今年他再次帶着這部電影來FILMART發行。拍電影某程度上是一場賭博，也很講運氣。

曾獲金馬獎的導演劉國瑞說FILMART能為電影爭取更多曝光率，以尋找合作機會，「但好睇彩數，要有人鍾意你個concept，而佢又有預算可以支持你」。單純說找投資的話，劉國瑞拍《白日青春》算是順利，他在電影開發階段參加了香港亞洲電影投資會（HAF）的計劃，當時獲高先電影有限公司創辦人曾麗芬青睞，介紹他給馬來西亞公司PETRA Films並成功獲得投資。

【獨立電影融資難】

翁子光：靠哄「暴發戶」投資並非辦法 申基金再跑數

除了參加FILMART這種大型「賣場」，幫電影找投資還可直接向電影公司遞劇本推銷，不過這一般是工業電影（studio film）的做法。獨立電影沒有大型片商投資或參與製作，融資對其創作者或是一大難題。《爸爸》導演兼編劇翁子光在「亞洲影視娛樂論壇」分享其經驗，翁說《爸爸》不是一齣會賺錢的電影，他請來資深電影監製錢小蕙做監製找投資，他便可專注創作。翁說新冠疫情後，全球經濟不太明朗，靠哄「暴發戶」投資並非辦法，「很容易只是一次性的（投資）」，幸而聯合監製孫霏的前財經記者身分幫他拓展投資人脈。

先預算大概電影成本，有把握找到投資後，翁子光申請了香港電影發展局的電影發展基金，「我們要計基金佔多少、自己要籌多少，然後就開始跑數」。即使資金沒達預期，仍有縮減方法，譬如翁稱他沒怎麼拿《爸爸》的導演費。《爸爸》於2022年獲「電影製作融資計劃（放寬版）」批港幣7,246,400元融資，此外，錢小蕙說以影帝劉青雲過往片酬足已投資《爸爸》，但最後劉青雲以相對符合預算的片酬出演，「這部戲能發生（成功拍攝）是因為有翁子光的劇本和劉青雲的『YES』」。

劇本計算的是其未來價值，「電影不能說用多少錢去做，要說能賣多少錢、有多少觀眾」，像是林均乘任編劇的《毒舌大狀》製作成本約2200萬港元，最終票房過億，電影說到底是一場買賣，「（讓投資者有）信心是一個問題」。林均乘認為即使有亮麗的數據，這也無法完全反映市場口味。他續說若非《毒舌大狀》於新冠疫情上映時，社交距離措施放寬，戲院重開，同時市民出外旅遊受限制，未必造就高票房，「我們寫很多（電影） ，每次拍完都在觀望，既期待又緊張，因為你永遠不知道會有什麼反應」。翁子光則在論壇中提及，電影故事貼近生活，讓觀眾產生共鳴，便能吸引觀眾。翁留意到香港觀眾近年不再追求打打殺殺或純粹娛樂的劇情，反而看社會議題或真實事件有關的電影，「他們懂得看被某些人形容為《鏗鏘集》系列的電影」。也許編劇導演兩棲更會講故事，懂得以電影與觀眾交流。論壇主持人、資深影評人登徒相信「只要有好的創作人和電影，（香港電影業的）那條路就在前面」。

拍《白日青春》從零開始

新導演「好需要人幫手」

「香港電影現正處於蛻變的時代。」王英偉說初代導演發展成熟後便會退下來，迎接後浪，「近年有幾個新導演首齣拍的電影拿不少獎項，整個電影圈正在進步」。但對於新人，尤其是原創劇本的編劇，基本上一切都從零開始，電影公司自然覺得投資他們的風險較高。劉國瑞拍《白日青春》時也是如此走過來，「好多事不懂，盡量參加不同活動，聽別人的意見回饋，看看如何調整策略；（新人）技術未成熟，pitching（用想法勸說他人）、搵人（演員），甚至發行都好需要人幫手」。

新導演若想得到投資，劉國瑞說最快的方法或許是拿到「首部劇情電影計劃」的資助。此比賽大專組及專業組的每個優勝團隊可分別獲資助最多500萬元及800萬元拍攝其首部劇情電影，「可一筆過資助整個（電影）成本預算，基本上可直接進入製作，當然也有部分人獲此資助後也無法成功開拍」。

【宣發成本高企】

電影發展基金有限度支援

泰國、杜拜設現金回贈吸國際製作

電影不只有拍攝成本，還有宣傳和發行（「宣發」）費用，例如內地科幻電影《流浪地球2》光是宣發就花了兩億人民幣。林均乘說宣發很重要，「分分鐘跟拍攝成本差不多，或者是其一半」，倘要在內地上映及進行「城市宣傳」，其花費動輒以億計。近年票房以千萬計的《正義迴廊》和《爸爸》，甚至破億的《毒舌大狀》均獲電影發展基金融資，然而根據香港電影發展局網站的「電影製作融資計劃」所述，電影銷售及發行開支（包括宣傳及廣告費用）總上限為港幣100萬元或製作預算的15%，或經政府批准的更高金額；製作預算只限用於電影製作，其餘宣發費用「應由電影製作公司負責以墊支方式籌集，由電影收入中支付」。記者問王英偉電影發展局會否考慮在宣發方面提供更多支援？王稱「如果齣電影一直行得好成功，要增加後期宣發費，我們是可以考慮的」。

FILMART展場上「泰國館」佔了個大攤位，並以金碧輝煌的曼谷大皇宮做布景板，十分顯眼，攤位幾乎坐滿在談生意的業界人士，林均乘說泰國近年很受電影界歡迎，「在那裏拍攝較便宜，景也好看」。王英偉也留意到東南亞電影市場比以前活躍得多，譬如今次HAF有個非現金大獎由泰國影音後製工作室贊助，又不乏來自東南亞國家的獲獎項目。話說泰國會為在當地拍攝花逾5000萬泰銖的電影提供15%現金回贈，於泰國完成電影後製則有額外回贈；杜拜則為國際、地區和當地製作公司提供市場內製作和後製成本的最多50%現金回贈，「這相當是免稅，還有些補貼」，林均乘說這變相帶動當地酒店、餐飲和旅遊業。

【AI應用急起直追】

製cineDESK教學鋪路

「全世界的票房在萎縮，籌募（電影）基金都較緊縮。」王英偉說隨串流平台發展，觀影習慣改變等因素，全球電影市場正面對困難。回望香港，王認為先要培養新的電影人才，他說電影發展基金之所以沒為紀錄片提供資助，「主要想鼓勵多點人創作，紀錄片是負責記錄，它沒有創作成分，在香港影壇似乎很需要編劇和導演這些人才」。

ifva是創作人搖藍，《看我今天怎麼說》導演黃修平便是其一，ifva今年停辦，林均乘坦言電影學生少了機會。林認為所謂香港電影業的寒冬是「沒有創作人，沒人再相信電影是一個很好的創作、藝術表達的方式」，同時世界變得很快，業界也要跟着變，像APA要求其導師不斷更新其教學內容。APA早前與蘇黎世藝術大學和歐洲電影聯盟合作，結合遊戲引擎和人工智能技術（AI）製作cineDESK用於教學，讓學生透過操作cineDESK界面，控制虛擬電影場景，學習導演、攝影師和美術指導如何現場即時調度，將空間、燈光、道具和表演轉化為連串電影鏡頭，並可在虛擬世界不停預演。cineDESK會向業界蒐集電影數據來構建虛擬場景，林均乘說這算是為建構本地電影資料數據集修橋鋪路，讓AI學習電影製作，日後衍生更多AI的電影應用。

AI是今年FILMART一大議題，林均乘去過至少10屆FILMART，他說香港的AI電影應用相對其他地方遲起步，「我去印尼和多倫多等地的電影節，近兩年全部都講AI，也講AI投資，但香港遲一點也可急起直追」。他續說電影是藝術，藝術離不開科技，就像顏料便是一項科技發明。不過若用AI生成劇本，甚至完整電影，林則有所保留，「AI代表大數據，即大部分人的想法，但你自己寫的東西不是大數據」。

【電影市場篇】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、資料圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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