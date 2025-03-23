通識導賞：傳統工藝×「知識型」修復 師徒傳承蘇州裝裱

裝裱、修復是什麼？

來到中大文物館的裝裱室，師徒為記者泡一壺茶，邊喝邊聊，讓人不禁聯想起古代畫家的雅致。他們身後那幅《花卉四屏》出自明朝畫家周之冕之手，謝光寒介紹畫作採用傳統裝裱形式「通景」，由4幅畫組合成完整畫面。他估計對上一次裝裱已是五六十年前，畫作殘缺顯然易見，譬如出現斷裂痕、破損，花朵的粉墨理應有層次地堆疊，如今卻模糊了。

修舊如舊 保持最少干預

畫作現狀有可能源於保管不善，或不妥當地展示，也可能與材質有關。中大文物館中國書畫修復師梁啟軒指，這幅畫繪於絹這種絲織物上，裝裱時會在作品背面掃一層較濃厚的漿糊，日子久了漿糊變硬，捲起來時或產生摺痕，而背後托底的宣紙也有可能變黃。絹畫輾轉來到中大文物館，接手的裱畫師傅修復畫芯後，會沿用原有形式重新裝裱。謝光寒說原則是「修舊如舊」，只按檔案紀錄處理與畫芯不符的部分，殘缺處保持最少干預的修復，以免改變收藏年份的軌迹。

經裝裱、修復的書畫可以保存多久？謝光寒說，一般可至少保存30年。不過由於修復師能力參差不齊，業界對於存放年限其實沒有共識，書畫狀態亦受存放環境影響，「我們完成了修復，他們（保管方）的任務是保管，所以很難一定要說（可保存）多少年」。

裝裱與修復經常混為一談，謝師傅解釋嚴格來說各屬不同領域，「如果沒有良好的裝裱基礎，是進入不了修復階段」。文物館兩位徒弟均是由裝裱學起，梁啟軒指從中學習良多，包括了解工具使用方法，以及宣紙、綾絹等書畫材料。「其實每張需修復的書畫，很大程度上都經過之前的裝裱，如果你對裝裱沒概念，又怎會修復到？」已修復的書畫要再作展示，最終也需要紮實的裝裱根基。

徒弟進修古物維護 聚焦科技檢測

謝光寒稱他們平時會喝茶稍息，調整體力與精神，「現在看起來我們好像沒什麽，實際上一旦進入這個場景，工作壓力是很大的」。每當預判與效果差距太大，修復師的心情難免不穩；謝師傅說現代科技於是派上用場，預測修復效果。他從事書畫裝裱數十載，謙稱經驗不是萬能藥，須謹慎使用，「不能因為我到了年紀，經驗就很足」。有時經驗反致錯誤，他比喻70歲下棋不一定勝過20歲的人。

因此謝師傅鼓勵梁啟軒進修，「而且是強力推薦」。其時梁已在中大文物館工作數年，在館長與師父的支持下，負笈台灣台南藝術大學修讀古物維護碩士課程。他本身已有工藝的根基，謝師傅認為再加入學術知識，「（從大學）出來的人可更快獨挑大樑」。

梁啟軒提到，碩士課程聚焦於文物科技檢測和現代修復材料，如以紫外線、紅外線拍攝畫作，可更明顯呈現表面劣化狀况，例如霉斑。「這方面師徒制是不會學到的。師徒制學的是手法、傳統的理念，以及師父多年來、或從師父的師父累積下來的經驗。」他舉例，外行人可從書籍自學裝裱，但就像讀食譜學烹飪，現實情况不一定能完整應用「食譜」。倘若有師傅在場，則可因應不同畫作的狀態，指導他處理方法。

無可置疑的是，進修開拓梁啟軒的眼界，使他看畫的角度更多元化，對修復更有信心。譬如不同材料也可處理污漬，「不一定新的（做法）好，又不一定舊的好，有時候要取捨」。有些裝裱老師傅抗拒科技，堅持以經驗為重，謝師傅不認同，因經驗總有限制，「不得不承認高科技工具一定比肉眼來得準確」。中大文物館修復工作目前以傳統工藝為主，也會借助光學檢測了解畫作資訊，例如前人修補情况，畫作使用的材料和顏料等。

中西修復觀念大不同

裝裱室躺着另一幅畫，為嶺南畫派黃少強的作品，數條水迹於宣紙上垂直並行，梁啟軒指可能是保存期間有水從上而下流，水迹結合灰塵成為黃黃的污漬。謝光寒稱修復有兩方向，一是盡量保留原材料，清洗畫作四周的邊，再用原有材料重新裝裱；二是更乾淨徹底的處理，只保留畫作部分，放棄四邊，用新材料裝裱，水迹便不復存在。要如何選擇？謝師傅說重點不在於難度，而是裝裱角度，例如不採用傳統裝裱形式的話，處理上較簡單。

蘇州裝裱技藝是蘇州市非物質文化遺產項目，謝光寒子承父業，其父謝根寶為工藝美術大師。裱畫流派眾多，主流以蘇州、北京為首，合稱「南北蘇京」。謝光寒指，裝裱工藝起源於江南，尤其蘇州高手雲集，直至各地文物館招募人才，工藝才在其他城市落地生根。各地氣候、材料和老百姓喜好等差異，塑造了不同裱畫審美觀。謝師傅舉例，因南北的建築高度和氣候乾燥度不同，故此北方裱畫重色，南方則配色淡雅。

梁啟軒在台灣進修期間，先後前往台北的故宮博物院和倫敦的大英博物館實習。大英博物館有中國書畫部門，但修復概念大有不同。梁啟軒以上文提及的明朝畫作為例，大英博物館或可接受如此的保存狀况，「但在中國來說，會覺得這樣影響畫意」。兩地的復修方法也有差異，譬如中國利用一些傳統材料清潔畫芯，師傅依靠代代相傳的經驗處理；外地則可能覺得影響畫作本質，而不會使用。謝光寒介紹，外國許多博物館採用維護性修復，即以維持原貌為本「貼膏藥」，這些都是學生開拓視野才看到，「維持原狀在現階段有它一定的道理，不知道若干年過後會怎麼樣」。

兩位徒弟均接受過大學培訓，謝師傅重視其意見，會一起討論藏品的修復方案。「當兩個裝裱角度不同時，我們就要討論用哪一種比較妥當。3個人的意見比兩個人的意見好。」

化學知識助修復

梁啟軒說謝師傅是一位良師，因他已把工藝抽絲剝繭再傳授，希望徒弟不浪費光陰，能在最短時間內掌握。「我的觀點是要縮短學習時間」，謝光寒指內地學裝裱一般需要6年，而他對徒弟則是「3+2」，首3年為「填鴨式」教學，再加兩年檢驗所學。在文物館學師有其好處，坐擁大量館藏可供講解。裝裱工序繁複，梁啟軒最初從旁觀師父示範，到自己落手做才發現忘了很多。師父不像一般傳統師傅不斷糾正，而是讓他先行嘗試，使他壓力減少，興趣、動力反增。

何謂好的修復師傅？謝師傅認為要具備修復素質，即尊重畫作的原理，不隨便添加個人想法。「還有一個就是心要靜得下來」，他形容修復時應該心無雜念，「這工作很單一、枯燥，重複地做一些程序；如果覺得可以減省工序，心情就會煩躁」。

梁啟軒憶述剛開始在文物館工作，有次被謝師傅責備，「他說我每天上班時，連一眼都無望幅畫」。梁坦言那時還沒對書畫產生很大興趣，返工真的只是「打份工」，但久而久之他對畫作上心，有時甚至做夢也會想起，「譬如見到（畫作狀况）那麼危險，真會跳出來想怎樣去修復」。人的表現反映內心，謝光寒說當裝裱師傅進入狀態，一打開房門，目光很自然便會飄向看畫。

梁啟軒本科修讀歷史系，而謝師傅另一位徒弟、入職約兩年的中國書畫修復研究員謝子琪則是藝術系出身。要擔任裱畫師，藝術或歷史根基是必要條件嗎？謝光寒說不一定，反而學藝者具備化學知識非常有用，「這對我們傳統出身就是一塊荒地」。修復過程需要用上化學藥水，了解其分子結構和效果，可避免單憑經驗而犯的錯誤。

謝師傅說任何學科的人，也可以進入裝裱工業，歸根究柢還是一句話：「唯獨你要喜歡它。」投放的時間不一定與效果成正比，學藝者要有思想準備。梁啟軒學藝將近10年，去年9月從台灣學成歸來，謝師傅如何評價其手藝？「我說十年磨一劍嘛，剛剛好，正當用的時候，他可以回饋文物館。」師父看來相當滿意。

【裝裱示範】

冊頁是中國書畫的裝裱形式之一，中大文物館中國書畫修復師梁啟軒介紹，古人會以冊頁記錄所見美景。由於觀者可近距離翻閱，故冊頁是否整齊、包邊會否闊度不一也能一覽無遺，十分考驗裝裱師的工藝水平。他為記者示範製作冊頁部分步驟，看似簡單，做下去卻很考功夫。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 賴俊傑

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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