料理分子：台灣板橋之宮廟遊——冬菇素包鹹甜二食

慈惠宮 奉祀天上聖母

那天中午到達慈惠宮門口，人頭湧湧兼水泄不通，加上香火鼎盛，香爐內煙霧騰起，如同凡人的心意上達神靈處，感覺人神之間經由香火緊密地聯繫起來。曾聽過有這樣的說法：神靈亦如人，每日都需進食，香煙不斷，可常保靈力存在。慈惠宮是很多板橋人每年年初拜神點燈的首選，那天人多到擠不進去，只好在廟外稍等一會，等待放貢品的桌上一有空位便立即獻上貢品，祈求神明保佑。

慈惠宮樓高6層，地面至3樓安放各大神明，4樓則是圖書館，5樓為會議室，6樓是講經堂。廟內部裝飾主要採用剪黏泥塑、木雕、石雕、彩繪等方式設計。此宮建於清朝咸豐年間，保留了許多極具歷史價值的古匾、龍柱、彩繪門板等文物，極具民俗藝術彩風。此殿奉祀之主神為「天上聖母」，即是媽祖，香港人稱為天后娘娘。還有媽祖身邊的重要部將千里眼和順風耳，廟內為祂們立了兩座高達一丈（約300厘米）的木雕神像。宮廟內亦供奉觀音菩薩、玉皇上帝、五路財神、關聖帝君、文昌帝君、月老等神明。我們把貢品放在桌上後，順着方向和次序到各金爐上香，把要燒的衣紙放入收集箱內，廟內工作人員會把衣紙拿到後院的火爐燒掉。稍等10分鐘後，把貢品捧起拜三拜，再拿到前門的大香金爐順時針繞3個圈便完成。

妙雲宮 供奉鬼谷子

離開慈惠宮，往府中捷運站方向步行約10分鐘，便到達妙雲宮。妙雲宮位於板橋後站商圈，地理位置優越，深得信眾敬愛。妙雲宮供奉王禪老祖、福德正神（即土地公）、 太上老君、五路財神、文昌帝君、關聖帝君、釋迦牟尼佛等；提供的服務包括點燈：如五路財神宮燈、平安燈、光明燈、文昌燈及太歲燈等，亦可補財庫和發財金。1樓主殿供奉的王禪老祖，也就是戰國時代縱橫家鬼谷子，3樓是五路財神殿，5樓凌霄寶殿供奉玉皇上帝。

每逢初一十五，宮廟會在廟外免費派發鹹湯圓、炒麵、湯米粉或清粥，經過時會見到人龍在等候，任何人也可以去領取，無分你我。

板橋土地公 坐鎮福德宮

妙雲宮正對着的重慶路旁有一條小巷，便是本文想介紹的第3座宮廟，掌管着板橋區的土地公——後埔福德宮。此宮廟燒紙錢的金爐平日是不開放的，主要是由於宮廟位置接近民居，怕煙灰影響他們，所以只有每逢初一十五，或重要節日才開放金爐燒衣。

後埔福德宮建祠立碑於清朝，至今已有150多年。福德宮面積與規模看起來並不大，還背對着大馬路，很容易被路過的人忽略。但很多人無論早晚前往參拜時，都有其他香客信眾在場，相信是土地公神威顯赫，歷史悠久累積而成。福德宮的開放時間由上午的6時至晚上的9時。聽說，宮廟日間給人們供奉祈福，晚上則讓眾生到訪訴冤，所以我會在日落後盡量避免到宮廟打擾。

台灣人到宮廟除了祈福，還會向神明發願，即是許願或訴說自己的煩惱。他們會先在神明前下跪，向神靈說出願望，然後許下承諾，例如求神明保佑找到合適的工作，若願望達成，會茹素一個月或捐錢到某慈善機構等來還願。接着便是請神明指示的儀式——擲筊。擲筊是詢問神明的指示，為求慎重，神明的指示、答案以3個聖筊為準。聖筊由筊的一個平面加一個凸面組成，而3個聖筊的意思是「天時、地利、人合」，也就是天人地三才都同意幫忙，神明為你「開綠燈」。

若擲到笑筊，即指兩個筊的平面向上，代表詢問的事情已有了七成至八成的肯定，大方向是對的，但剩下的可能還需要一些努力，問題不大，只要再多花些耐心，事情或有圓滿結果。而陰筊則指兩個筊的凸面向上，表示有些做法錯了，必須找到問題點，並予以修正，否則就算是神明幫忙也無補於事。若第一擲就是陰筊則不用再擲第二三次了。

我曾想過買一對筊回家中擲，但原來是不可以的，據說是因為不知道擲筊時是誰在回答，在廟內會比較安全。當然信則有不信則無。

冬菇素包。食譜

這次介紹宮廟當然最適合配以素食：以可愛的香菇造型，炮製出兩款鹹甜口味的包子。這次使用了台灣食材：色彩鮮艷的彩色蘿蔔，配以3款菌類，再拌入香濃的松露醬。甜口味則使用了南瓜配椰奶，一點也不膩口。包子表面的香菇裂紋是用麵粉、煉奶和牛奶混合而成，再灑上可可粉，粉漿遇熱後爆裂成不規則的紋路，外觀看來與香菇一樣。

松露雜菌彩色蘿蔔餡（鹹味）

【材料】

‧靈芝菇、秀珍菇……30克

‧雲耳……30克

‧彩色蘿蔔……60克

‧松露醬……17克

‧紅胡椒碎……0.5克

‧黑胡椒碎……0.5克

‧糖……2克

‧鹽……1克

【做法】

1.黃及紫蘿蔔（彩色蘿蔔）去皮切小塊。靈芝菇、秀珍菇、雲耳切條狀

2.調小火，乾鍋把紅胡椒碎和黑胡椒碎烘香。加少許油把彩色蘿蔔條炒香

3.加入靈芝菇、秀珍菇和雲耳炒香，再加入調味

4.把已炒香的配料與松露醬混合。放涼備用

南瓜椰奶餡（甜味）

【椰奶餡材料】

‧椰奶……100毫升

‧糖……25克

【做法】

1.椰奶稍加熱，加入砂糖拌勻，溶掉後關火，倒入矽膠模內放冰箱定形

2.把定形後的兩個半球合成一個球體，冰箱內存放備用

【南瓜餡材料】

‧南瓜（連皮）……140克

‧糖……15克

【做法】

1.南瓜去皮切小塊，放入飯鍋內蒸25分鐘

2.趁熱加入糖拌勻並壓成泥狀，存放在冰箱內降溫備用

【煉奶醬材料】（塗面用）

‧煉奶……25克

‧牛奶……25克

‧低筋麵粉……25克

【做法】

1.全部材料攪拌均勻

2.用密篩過濾備用

麵包

【材料】

‧高筋麵粉……250克

‧可可粉……7克

‧糖……25克

‧鹽……2克

‧酵母……8克

‧牛奶……125毫升

‧雞蛋……1隻

‧牛油……20克

【做法】

1.把牛油以外的材料放入麵糰機內以中速攪拌5分鐘

2.加入牛油攪拌5分鐘

3.麵糰封上保鮮膜靜止10分鐘後，再攪拌6分鐘

4.測試麵糰能拉出薄膜。搓成球體後發酵30分鐘

5.把麵糰輕輕壓扁排氣，平均切成8份

6.把麵糰搓成小球體，然後醒麵（靜止麵糰）10分鐘

7.把球體壓扁，中間保留厚度，四周壓薄向外推

8.在4個麵糰放入甜餡料，4個放鹹餡料

9.把已包餡料的麵皮小心封口

10.麵糰間保持距離放置，發酵40分鐘

11.表面塗上煉奶醬，再均勻灑上可可粉

12.以175℃烤焗20分鐘。煉奶醬在烤焗過程中遇熱爆裂，出現香菇紋，完成

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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