{多元文化達人}陳敬元 連結邊緣群體 打造非一般酒店

要談推動多元文化的商業例子,不得不提到2018年重塑品牌的香港逸東酒店。2025年巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel HK)舉行在即,Eaton HK的藝廊Tomorrow Maybe首次參展,與多個非營利藝文機構齊名,擔任大會的文化合作伙伴之一。去年酒店聯同婚禮統籌公司,舉辦了香港首場大型多元驕傲婚禮;共享工作空間Eaton House租戶包括聯合國難民署、初創企業與非政府組織(NGO);酒店還會不定期舉辦藝文活動,或為邊緣群體提供活動場地。商業與多元文化真的可以並存?

行經彌敦道的巴士駛至油麻地與佐敦交界,窗外必然看到逸東酒店兩塊大型廣告牌,用色設計簡單,乍看之下還以為在推銷精品。雖位處黃金地段,酒店卻放棄了廣告收入,宣傳自家,陳敬元說想引起公眾好奇,「講番Eaton是什麼,在支持什麼」。其中一塊廣告牌是亞馬遜雨林被砍伐的照片,另一塊則展示殘疾、酷兒、女性等社群,以及一句黑底白字的標語:「What if a hotel can build community?」過往標語更換過幾個版本:「What if we all shared the same opportunities?」「What if you were free to love anyone you choose?」「What does your revolution look like?」

Eaton HK在建立誰的社群?陳敬元說,酒店定下五大關注群組,包括性別與性傾向多元,種族共融如難民與外傭,減廢與環境公義,身心社靈健康及藝術文化。「我們的定位跟一般NGO不同」,NGO的焦點在於服務少數群體,Eaton HK卻是面向公眾。這亦與酒店的本質不謀而合,酒店打開門做生意,本應讓不同文化背景的人感到賓至如歸。自開業以來,Eaton HK的美食廣場和酒店大堂成為區內街坊、學生、打工仔的好去處,皆因無限座時間,整潔環境適合遙距工作,或稍事休息。

「我們想多元的社群都可以做番自己」,他引述Eaton HK的創辦理念,借用了社會學家提出的「第三空間」概念,意指居住和工作地點以外的聚集場所。志同道合的朋友在此搞搞新意思,推動社會進步。被問到與社群合作有何準則,陳敬元說其實主要是保持多元,「我們並不是想Eaton HK專門給予LGBTQ或神經多樣(Neurodiversity)人士場地,因為我們覺得酒店是開放的,歡迎不同的人來,也可以做自己」。

推動多元不能流於表面

陳敬元本身是酷兒藝術家,曾任職藝文NGO,負責策劃展覽、活動。藝文機構的目標觀眾自然是文化愛好者,但現在他在Eaton HK,則要思考如何以藝文語言與普羅大眾溝通,「這裏真的可以影響到更多的人,去了解這些少數群體」。美食廣場廣受大眾歡迎,酒店嘗試在各處張貼文化活動日程、海報;住客方面,則透過電郵、房間內外宣傳,「有時也不是那麼容易,遊客來香港有自己的行程」。這些年來,酒店逐漸建立聲譽。譬如Art Basel HK即將舉行,喜歡藝術的海外旅客可能會選擇入住Eaton HK,「因為知道我們有很多藝文活動」。Eaton HK作為酷兒友善的酒店,亦吸引該社群顧客。「當做出品牌來,大家知道我們支持的價值觀,自然吸引到那些人。」

以企業形象吸引顧客,固然是一種營銷策略,然而陳敬元認為不能只流於表面。很多企業希望討好邊緣社群,例如在同志驕傲月放一支彩虹旗,設計彩虹主題的雞尾酒,「但是除此之外其他11個月也看不到有其他舉措」。推動多元文化,是扎根於Eaton品牌的DNA。陳敬元認為,企業本身要有強烈信念,向團隊投放資源,再往下分配予不同社群。Eaton用了幾年時間,主動接觸不同群體,與他們建立信任。最初社群朋友難免質疑,酒店「是否只想做branding,想令個名好靚,覺得你好支持ESG(環境、社會和公司治理)和DEI(多元、平等和包容)?」日久見人心,眼見酒店持續提供支援,社群才投下信心一票。

Eaton HK為上述五大群組提供活動場地、技術支援,陳敬元提到,Eaton House還為部分社群朋友提供免費會籍,條件是他們每年要在此舉辦兩個對外活動,不論規模。「我們所謂的協議,就是他們要在這裏建立其社群,還有做一些activation,令這個空間更加蓬勃。」他認為其他企業也可參考此模式。酒店每年也會舉辦旗艦活動,例如6至7月的「同志驕傲月」、2023年首辦的「意識節」。

陳敬元2021年加入Eaton HK,在那之前,他曾與酒店多次合作,包括2020年籌辦酷兒社群派對「激光中穿梭」。那次他邀請了一些酷兒DJ、變裝皇后參與,以香港八九十年代的酷兒偶像羅文、張國榮等為主題,吸引多達200人參與。活動的成功,令他獲得接任Eaton HK文化總監的機會,善用其在藝術、音樂以至酷兒社群的網絡。

引入外國新興論述 「香港少這些討論」

他上任後,嘗試引入新的論述框架理解多元文化,例如以「夬兒」理解殘疾,以「神經多樣性」理解自閉症、閱讀障礙、過度活躍症等大腦認知變異人士。去年藝文共住實驗場所c.95d8在藝廊Tomorrow Maybe舉行展覽「夬兒 Crip: An Exhibition」,陳敬元很欣賞策展人將Crip Theory的概念本地化。他認為,Eaton HK的角色不止是回應,更是主動帶起不同文化議題的討論,「我覺得香港始終少這些討論,如果我們不主動地去說的話,可能真的不知道要等多久」。

夬兒、神經多樣性都是外國新興論述,爭議絕不少;即使LGBTQ的概念在港扎根更久,推動同志、酷兒友善活動時仍遇不少阻力。「我想一定會有一些阻力,一定有些比較保守的朋友,無論是(出於)宗教或政治取向等」,陳敬元想得通透,「某種程度上可能都好,因為你不可能覺得所有人都要保持同樣的聲音」。他看過網上一則歧視帖文,有人以不同「虫」部的字眼形容少數種裔,貶低他們作為人的身分。Eaton HK的角色是以說故事方式,促進雙方互相了解,「知道多一點對家、不支持的那群人的真實故事,他們不是一種概念,是活生生的人」。

很多藝術機構依靠政府資助,陳敬元曾任職由藝發局資助的職位,卻因資助突被撤走而被解僱。「怎樣可以做一個可持續的環境,讓藝術文化蓬勃發展呢?其實未必只有畫廊或藝術NGO這兩個模式。」Eaton HK的工作讓他有了新啟發,或許一間不以藝文或社區工作為本業的企業,只要願意投入資源,可使文化活動更具持續性。商業結合藝術這條路,不止是企業單次捐款,而是聘請像他一樣的文化工作者,策劃連結社群的項目。「我年輕一點的時候,我是一定不會相信Eaton這個model。」身為酷兒藝術家,他會質疑只是用藝文活動賺錢,純粹想往DEI或ESG的空格打勾。但現在他發現,有些社群真的需要像Eaton般的空間,因為香港實在太缺少。有酷兒朋友對他說,如果在附近需要上洗手間,一定會來Eaton HK的性別友善廁所。

正值藝術三月,由陳敬元策展、泰國藝術家電影人Chulayarnnon Siriphol的個展「The Golden Snail」於Tomorrow Maybe舉行,訪問翌日為傳媒預覽。藝術家挪用無聲電影、卡拉OK影片等類型,重演泰國和亞洲的歷史,解構政治意識形態、消費文化、流行音樂和當代藝術背後的神話。記者問陳敬元,這展覽是否只屬於Eaton HK關注的「藝術文化」社群。他說Siriphol的個展的確以藝術為重,而將於Art Basel HK上演、由他策展的行為藝術家陳可樂個展,則有更多其他社群的面向。「我覺得不需要每一個都回應(少數群體),(我們)唔係剔格仔咁呀嘛。」

