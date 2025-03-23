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2025年3月23日星期日
星期日生活
星期日生活
敬悼盧國沾先生
編者話 ：冷然說憂患
無名周記：科技右派的美麗新世界
周日話題：由創立到被改組 社工註冊局的前世今生（上）
同場加映：專訪填詞人Oscar（李文曦） 不妥協價值觀，只妥協寫的方法
悼：盧大俠時代終結
風山誌：心靈的暗夜
開門讀書：便知時光去
老少女之麻糬周記！
圖文城市：關於收藏的不可能
Short D：（四十二）：一件小事
五音筆傳：鬼馬姜根
#072 金魚囝
誰人日記：門診須改革 加價要深思
放心寫作：#126 再一次初見
讀者來信：〈櫻花與物哀〉
阿貓阿狗：#267 食蟹
movie chic, movie style：《貓貓的奇幻漂流》：黑貓故事暗藏非凡喻意
魂牽夢縈：獨立電影的另一面：——Presence
家明雜感：奇峰突出的《粗獷派建築師》
影片簡評
單元連載：香港書138
星期日文學‧連結他方的技藝——沐羽、勞緯洛對談散文書寫
{多元文化達人}陳敬元 連結邊緣群體 打造非一般酒店
料理分子：台灣板橋之宮廟遊——冬菇素包鹹甜二食
ways of seeing：留存即將消逝的鄉村 藝術家拍《茶粿》 記古洞此時此刻
通識導賞：傳統工藝×「知識型」修復 師徒傳承蘇州裝裱
街知巷聞：北都「數碼新海岸」崛起之前 探尋流浮山真貌
未來城市：融資、宣發遇挑戰 AI起步遲 FILMART透視香港電影市場
放心寫作：#126 再一次初見
【明報專訊】當我們給人留下了先入為主的壞印象，需要多長時間才能洗掉它呢？
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敬悼盧國沾先生
編者話 ：冷然說憂患
無名周記：科技右派的美麗新世界
周日話題：由創立到被改組 社工註冊局的前世今生（上）
同場加映：專訪填詞人Oscar（李文曦） 不妥協價值觀，只妥協寫的方法
悼：盧大俠時代終結
風山誌：心靈的暗夜
開門讀書：便知時光去
老少女之麻糬周記！
圖文城市：關於收藏的不可能
Short D：（四十二）：一件小事
五音筆傳：鬼馬姜根
#072 金魚囝
誰人日記：門診須改革 加價要深思
放心寫作：#126 再一次初見
讀者來信：〈櫻花與物哀〉
阿貓阿狗：#267 食蟹
movie chic, movie style：《貓貓的奇幻漂流》：黑貓故事暗藏非凡喻意
魂牽夢縈：獨立電影的另一面：——Presence
家明雜感：奇峰突出的《粗獷派建築師》
影片簡評
單元連載：香港書138
星期日文學‧連結他方的技藝——沐羽、勞緯洛對談散文書寫
{多元文化達人}陳敬元 連結邊緣群體 打造非一般酒店
料理分子：台灣板橋之宮廟遊——冬菇素包鹹甜二食
ways of seeing：留存即將消逝的鄉村 藝術家拍《茶粿》 記古洞此時此刻
通識導賞：傳統工藝×「知識型」修復 師徒傳承蘇州裝裱
街知巷聞：北都「數碼新海岸」崛起之前 探尋流浮山真貌
未來城市：融資、宣發遇挑戰 AI起步遲 FILMART透視香港電影市場
敬悼盧國沾先生
編者話 ：冷然說憂患
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周日話題：由創立到被改組 社工註冊局的前世今生（上）
同場加映：專訪填詞人Oscar（李文曦） 不妥協價值觀，只妥協寫的方法
悼：盧大俠時代終結
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開門讀書：便知時光去
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五音筆傳：鬼馬姜根
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家明雜感：奇峰突出的《粗獷派建築師》
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讀者來信：〈櫻花與物哀〉