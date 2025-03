【明報專訊】五年前在富德樓教「愛爾蘭文學班」,最後一堂用Claire Keegan短篇小說 Walk the Blue Fields,有段寫主角神父到酒店主持婚禮,卻在廁所被醉酒伴郎嘲笑。敘事者形容伴郎陽具大,醉了,小便後要將陽具塞回租來的西裝也有點困難,跟在照鏡洗手的神父說:"A fucken ornament, Father," he says. "Much like your own.”