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周日話題：由創立到被改組 社工註冊局的前世今生（上）

【明報專訊】去年5月，勞工及福利局批評社工註冊局「五宗罪」，其後火速提出改組修例，將註冊局民選成員比例由主導變弱勢。在這天之前，社工註冊局較少出現在公眾視野，究竟發生什麼事引來當局「窮追猛打」？記者訪問歷屆多名註冊局民選成員，以及關注局內發展的社工，由社工註冊局1998年成立開始，分析多年來的發展，並逐步拆解註冊局如何走入政治風眼之中。

社工註冊局改組至今已逾半年，新註冊局治下不時出現爭議。本文內容出自筆者剛於去年底完成的畢業論文研究項目，今天點開社工註冊局網站，歷屆的電子通訊與會議紀錄已被下架，改為只存放過去12個月的資料。

去年5月政府提出社工註冊局改組大增委任成員，引起業界一連串反彈。探討改組爭議以前，先要問一個問題，註冊局是怎麼出現的？《社會工作者註冊條例》於1997年通過，翌年成立社工註冊局。前勞工及福利局長羅致光當年是主力推手，一手一腳起草法例的第一份1984年草稿，並見證政府對註冊制度態度的轉變，他表示推動註冊初衷是保障服務使用者。

註冊制度推行前的社福界

在1970年代開始，香港社工曾經活躍於社會行動，為居民爭取權益，多少對政府管治構成壓力。意外的是，社工註冊制度最初並非由港英政府提出，而是由業界主導。對回歸後情况的不確定性所帶來的憂慮、代議政制的出現等種種時代因素，都有份催生出註冊制度。

註冊制度推行前，香港社福界是什麼模樣的？社工在街頭抗爭的影子，曾經十分常見，最為人熟知有1970年代末的艇戶事件，有社工協助油麻地艇戶爭取上樓，被控違反《公安條例》。1970年代開始的25年間，社區組織協會組織了逾千次社會行動。1978年，殖民地政府開展人稱CD計劃的鄰舍層面社區發展計劃（Neighbourhood Level Community Development Project），在社會福利服務、設施匱乏的貧困和過渡性社區設立社工隊，這些社工除了提供服務，亦會組織居民抗爭。

1990年代社工的社會行動變得更為激進，當時政府推行清拆天台屋行動，1994年荃灣天台屋居民帶同空石油氣罐堵路，抗議未獲原區安置，有社工和居民被捕。1995年旺角金輪天台屋也有居民抗議，露宿抗爭，同樣有社工介入，終釀成警民衝突。政府在其後幾年，大幅削減或終止CD計劃。

退休社工莫慶聯：

推註冊有專業及回歸考慮

在1980年代入行的退休社工莫慶聯眼中，激進社會行動是社工註冊制度推行的其中一個原因，他說當時「踰越和理非」的行動在業界出現爭議，有聲音認為要建立註冊制度，將激進社工區分出來，「這麼激進的行動，那些人不是社工來的」。不過莫慶聯強調，社工組織的社會行動落幕，最重要原因是政府不再撥款予CD計劃。

莫慶聯分析，社工行業本身亦想走向專業化。他解釋在1970年代，社工發展慢慢起家，已建立系統認證社工課程，在1980年代社工專業訓練則已經成形，惟沒有註冊制度，任何人自稱社工也不會受規管，故行業希望註冊制度能清晰界定受過訓練的社工。

演員劉松仁主演的電視劇《北斗星》講述香港第一代社工工作，建立了社會工作者為北斗星、引領迷途者的經典形象。社工深入民心的正面形象在選舉中也十分吃香，莫慶聯指出，1980年代出現代議政制，其時政黨並不普及，民主黨前身港同盟、民建聯等都未出現，選民欠缺投票方向，那時有很多未受過社工訓練的人自稱社工，以此頭銜吸引選民。莫慶聯稱社工界有感做法不妥，也是走向註冊的原因之一。

至於註冊制度出現的近因，莫慶聯指是業界對回歸中國的恐懼。莫慶聯稱香港社工比內地社工發展成熟，業界自然會擔心回歸後內地社工來港執業。他說很多人質疑香港是否50年不變，最好的做法是先建立自己的註冊制度，在回歸前做好社工利益的保障。

註冊推手羅致光：

規範可獲服務使用者信任

「推動社工註冊係搵石頭揼自己隻腳」，註冊制度的重要推手、前勞工及福利局長羅致光如此形容。羅致光讀社工碩士時閱讀文獻，對社工註冊有了認識，產生推動的念頭。在他眼中，社工服務很多弱勢群體，唯有透過註冊去規範行業，社工才能獲服務使用者信任，達成工作使命。

羅致光憶述1982年社會工作人員協會（社協）最早開始推動社工註冊工作，他自己在1984年加入相關工作小組，當時他正於香港大學任教社會工作系。他同時是社會服務聯會（社聯）和社會工作者總工會（社總）的委員和理事，指參考其他國家經驗，註冊制度兩個阻力在僱主和工會，工會顧慮註冊要求的紀律規範，令社工有可能被解僱，僱主亦擔憂掌控權被註冊制度奪走，於是羅提議這三大組織成立聯合工作小組推動註冊。

1984年，羅致光參考外國註冊條例起草法例藍本，在聯合小組討論。去到1988年，從外國讀書回來的他發現小組完全沒有進展，得悉原因是《工作守則》草擬工作緩慢，當時仍只有社協「十誡咁上下」的簡單版本，他遂參考國際和英美的社工守則，草擬香港《工作守則》初稿，進行諮詢工作。

曾推自願註冊 立法遇困難

1991年，業界設立香港社會福利專業人員註冊局（社專局），實施自願性的社會工作者註冊制度。羅致光表示此前曾設立臨時註冊局，首先要解決誰有權負責註冊社工的問題，於是臨時註冊局決定註冊他為全港第一名「001」號社工，羅致光其後成為註冊主任，負責註冊其他社工。

醞釀近10年的註冊制度開始成形，第二步就是立法，過程卻不順遂。羅致光憶述1989年開始與政府溝通訂立註冊條例，時任社署署長黃錢其濂態度正面，着他們呈交文件，聲稱會支持他們。不過，羅致光指黃晉升為衛生福利司後，就「遲遲都不肯見我們」。

無奈之下社專局打算循私人草案方式立法，透過時任立法局社會福利界代表兼社聯總幹事許賢發呈交。沒想到私人草案幾近準備就緒時，事情突然出現轉機，政府接續了立法工作。羅致光清楚記得有一天與港同盟黨友在立法局開會後，時任社會福利署副署長在外面等候他，說：「CK，我們想過了，私人草案可能都不是很好，不如公共法案啦。」羅致光笑言當時聽到後，嘴裏說要回去商討，心底裏其實「𦧲飯應」，因為他們當時其實未籌得私人草案所需的10多萬元列印費用，而且公共法案更有認受性。

羅致光稱政府態度的大轉變，源於回歸臨近，政府對內地恢復行使主權感不信任。他指港英政府顧慮一個由英國主導的專業認許制度，回歸後出現真空狀態，面對內地不同的制度會出現不確定性，所以認為要將認證社工的制度本土化。在同一時間，羅致光知道政府因同樣理由，正制訂醫生註冊制度法例，想兩個專業同屬衛生福利司管轄，所以透過本地立法的取態一致。

對於社工註冊滲入回歸考量，羅致光表示政府沒有明言，社會基本上沒有公開討論，他自己亦沒有公開講。最終，在回歸前一個月，社工註冊條例正式刊憲。

有憂削社區工作空間反對

然而註冊是否主流民意？莫慶聯表示第一批反對者為社區工作者，其中任職麥理浩夫人中心社會工作助理的張文慧拒絕註冊，並被終止工作，她認為註冊削弱社區工作的自由空間，箝制社會行動。後來張文慧司法覆核，質疑註冊條款合憲性敗訴，莫慶聯表示此後沒有人能再質疑註冊制度。翻查資料，張文慧其後活躍於關注基層權益，社工註冊局曾在通訊中指出，有傳媒以社工稱呼張有誤，澄清對方從未註冊。

莫慶聯指第二批反對者是政府公務員工會華員會，工會主席認為公務員已經要遵從很多守則，不需要再有社工條例規管。至於業界，莫慶聯表示認為對此「沒什麼感覺」，反而比較關心每個月要交註冊費用。

羅致光表示自願註冊制度推行時，自己親筆簽了逾4000封信，寄送到不同單位，希望爭取社工參與註冊，而最終剛好有4000多名社工願意參與自願註冊，羅致光估計當時只有不足6000個執業社工，形容參與自願註冊者「比例相當高」。

（未完，下周續）

文˙梁熙淳

編輯˙林曉慧

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