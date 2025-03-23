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無名周記：科技右派的美麗新世界

【明報專訊】美國總統特朗普上台以來的舉動令人頭暈眼花，如設立政府效率部大規模裁員、廢除教育部、威脅彈劾法官，但與其追蹤他一舉一動，倒不如問，特朗普或其身邊人到底想做什麼？尤其是矽谷一班向特朗普投誠的科技右派（Tech Right）想幹什麼？

科技右派之所以值得關注，因為他們不單有錢，還擁有資訊傳播的工具和基建，很大程度左右我們現時理解世界的方式。這班人意欲何為，關係的不僅是美國人，還有全球。科技右派的崛起早引起一些歐洲傳媒注意。法國《世界報》去年11月亦即特朗普勝選後便有一篇Comment la droite tech américaine a pris le pouvoir（美國科技右派如何掌權），講述科技右派崛起的經過。英國《衛報》、西班牙《國家報》也曾撰文講述科技右派背後的「新反動派運動」（Neoreactionary Movement, NRx）——又稱黑暗啟蒙運動（Dark Enlightenment），主張反平等主義及反民主，跟極右思潮關係密切，代表人物是美國激進右翼博客Curtis Yarvin及英國哲學家Nick Land。不過，為免被指「左膠」偏見，還是直接看右派的闡述。

與傳統右派結合

右派評論員Richard Hanania 2023年曾在substack撰寫一篇長文，名為Understanding the Tech Right（了解科技右派），為科技右派下了以下定義：「科技右派結合了右派對不平等的接受態度和左派對變革的開放態度。」跟傳統右派一樣，科技右派認為自己被自由派打壓，認為不平等是自然現象，政府不應花錢來縮窄貧富差距，反對平權措施和多元政策。不過，當保守派相信小政府，科技右派卻認為政府應該花錢推動科技進步，相信科技將會令世界變得更美好。他認為要看看科技右派跟傳統保守派的分別，只要看看馬斯克的Twitter便可，馬斯克曾表態支持合法移民，也支持安樂死，對於墮胎則小心翼翼不明確表態，這些立場都不算是傳統保守派。但Hanania當時預言，美國未來數十年的政治和文化走向，將取決於科技右派和傳統右派合作得多好。

當然，「傳統保守派」的面目，過去20年早變了不少，特朗普1.0在軍師班農策劃下，保守派地盤擴展至白人至上主義、厭女主義等極端派系，跟列根時代的保守派已經相差甚遠。特朗普2.0則進一步令科技右派跟右派結合成真。特朗普就職典禮上一眾科企巨富包括馬斯克、朱克伯格、貝索斯等人最為矚目。不過，對特朗普政權最大影響力的人恐怕卻不在人們的視線。Curtis Yarvin便是其一。據《衛報》引述專研極端主義的Robert Evans的說法，Yarvin的主張跟右翼網絡一直以來的說法大同小異，例如將自由派傳媒及學術機構說成墮落邪惡，但他最特別的是把那些極右主張重新包裝，迎合科企界那些自由意志主義者（libertarian）口味，令科企界擁抱右翼世界觀。

國家當成初創公司管理

長髮披肩的Yarvin本身是電腦工程師，其初創科技公司曾受右翼金主提爾（Peter Thiel）注資。他2000年代中期以筆名Mencius Moldbug寫網誌，受激進右翼歡迎，提爾更讚揚他是具有影響力的「歷史學家」。如果重溫他過去言論，雖然不少看來是匪夷所思，但隨着特朗普再次上台，他的激進思想卻似乎正陸續實現。

Yarvin自認是君主制主義者，認為民主沒效率，亦不反映人民意志，應由一個獨裁者，或強人CEO統治，把國家當成初創公司管理。他早在2012年提出重整政府的想法：Retire All Government Employees（全面遣散政府僱員），簡稱RAGE。特朗普政權中人不少崇拜他，如副總統萬斯未上任時便提及他的理念，以強制手段清除美國機構的「覺醒主義」。現任國務院政策規劃辦公室主任Michael Anton 2021年更曾在一個podcast節目中跟Yarvin討論，為何美國需要一個凱撒全面控制聯邦政府。

「美國凱撒」

事隔4年重聽這個節目，令人難免震驚。Yarvin大談雅典民主及凱撒如何「撥亂反正」，以獨裁拯救崩壞的羅馬共和國。他認為需要一個「美國凱撒」，推動政權轉移（regime change）。他稱，美國每75年就會出現政權轉移，第一個是華盛頓，第二個是林肯，第三個是小羅斯福。他們都在關鍵時刻獨攬大權推動改革，是美國凱撒。他認為，距離小羅斯福至今已差不多到另一個凱撒出現，這個人最好出身矽谷。當時他開玩笑，認為馬斯克最有可能當美國凱撒，可惜他在南非出生，不符合選總統條件。

Yarvin對特朗普第一個任期很不滿，認為他是個差勁的CEO，沒有建立一個團結的白宮，有效對抗「深層政府」（Deep State）。他認為特朗普在首個任期委任不少職業官僚，以為利用他們的經驗可令行政順暢，豈料卻成阻力。他指出，與其試圖透過人事任命來掌控官僚機構，不如直接繞過它們，總統上任第一天起便應在就職演辭宣布緊急狀態，果斷運用行政權力。「你不是要通過任命來控制聯邦機構，你是要向它們閂水喉（defund），你是要令它們消失。」他還提到，如果法院或政府機構拒絕執行總統命令，特朗普（他已假設特朗普會再上台）可以透過「特朗普app」向支持者發信息，告訴他們哪個機構不聽話，動員他們包圍那些機構。

清除「深層政府」有劇本？

4年後，馬斯克主理政府效率部（DOGE），美其名為「減少浪費」，對聯邦政府機構僱員手起刀落，實現右翼清除「深層政府」的美夢。特朗普亦通過簽署行政命令來驅逐委內瑞拉移民，無視聯邦法官的臨時禁令，更提出要彈劾阻撓的法官，令白宮跟司法體系的衝突白熱化。一切恍如Yarvin 4年前所寫的劇本。

但對Yarvin等右翼而言，「深層政府」並不止政府機關，還包括自由派壟斷的大學和傳媒，都要加以對付，特朗普政權目前亦出多招對付這些「深層政府」。Yarvin今年1月接受「敵人」《紐約時報》訪問，這個訪問來得較Michael Anton 2021年的節目專業得多，記者不是一味讓他長篇大論，而是就其觀點提出具體的反駁及質疑。但這裏只想聚焦Yarvin對女權的看法，因為這也折射出整個科技右派的立場，絕不可掉以輕心。《紐時》記者質疑，他美化君主專制與獨裁政體，卻忽略了這類非民主體制對許多社群的壓迫。Yarvin的回應是，他閱讀女性尚未擁有投票權時代的Jane Austen小說時，覺得當時女性的生活其實還不錯。記者隨即反駁，指出那些女性往往迫切地想「嫁個好丈夫」，因為除了婚姻她們便無法獲得經濟保障。記者追問他是否願意承認，在君主制時代的政治生活中，人們的自由與權利其實不如現代社會，他拒絕回應，反而質疑女性在獲得投票權之後，生活是否真的有所改善。記者進一步直接問道：「你認為女性獲得投票權是件好事嗎？」Yarvin的回答是：「我根本不相信投票。」

Yarvin對歷史的詮釋往往斷章取義，而將國家類比為初創公司也太過簡單，只着重國家的經濟功能，但忽略其他重要面向。雖然矽谷有不少成功的初創公司，但也有不少初創公司倒閉，如果CEO治國失敗，國家是否應像公司般清盤破產呢？Yarvin強調自己只是「局外人」，跟特朗普政權中人沒有接觸。但無論如何，這套簡單偏激的思想卻正衝擊美國。在網絡世界，一個胡言亂語的KOL可能從來沒有人認真看待，但當一些有權力的人對這套思想深信不疑，並加以實現，後果卻可以很嚴重。

文˙林康琪

編輯˙林曉慧

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