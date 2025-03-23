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編者話 ：冷然說憂患

【明報專訊】寫文章有時也是先有題而文字隨着舒展張開。讀完林康琪的周記專欄，一直想起的是「冷然說憂患」。冷然是河水，也是時間。今期她寫特朗普背後一個隱藏的科技右翼、外表一洗保守派老舊形象，甚或帶點搖滾也十分受到追捧的Curtis Yarvin，十幾年前他已在宣揚「覺醒主義」，又神預言美國每75年有一次政權轉移，繼林肯及小羅斯福後，出身矽谷的馬斯克就是新美國凱撒囉！如果天天看特朗普感到一樣的疑惑美國在往哪兒，尋迹美國科技右派可見一脈。

資深詞人盧國沾辭世，一時又哼起那些熟諳而現在回看卻是那麼詩情畫意的文字——那個字正腔圓樂韻悠揚的年代，那些年的伴飯聲色。專研粵語流行音樂的學者朱耀偉教授寫道，那時流行音樂還未歸入「文化」，但他在悼文中數說來的詞源都有深厚的古文學根柢；曾與盧國沾一同出版專書講填詞的黃志華則說，當年寫下不少先詞後曲的盧氏，實則更似是個詞人。兩人都提到著名的「反情歌運動」，以及曲詞中見出的抵抗情緒。

河水彎幾彎，今天的中文流行曲歷經一浪接一浪的洗刷，用情用字完全是不一樣的時代與心情紀錄，同場加映近10年創作300首歌的填詞人Oscar，說着也是什麼可以妥協什麼卻不的同一糾結。古洞和流浮山之將變未變，則叫人想起「青山原是我身邊伴」，不過這句是黃霑的。今期並有文章細說從頭社工註冊局，訪問多名相關人士，包括註冊編號「001」、前勞福局長羅致光，今周先說緣起。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

圖˙吳浚匡

編輯˙王翠麗

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