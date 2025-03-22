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中環站攝影展 賞西營盤「貓情味」

【明報專訊】最近經過港鐵中環站J出口，你必會碰上一群可愛的「貓店長」！港鐵中環站「港鐵‧藝術」展廊正舉辦「同萌社區 THE COMMEOWNITY」貓店長攝影展，這些貓店長將帶各位匆忙的上班一族，走進貓貓社區——西營盤。

展覽分為4大主題區，包括：店長萌友寫真館、萌記茶餐廳、超萌海味街及萌生雜貨店，每個區域都有貓店長的身影，彷彿帶大家走進西營盤的街頭巷尾，感受那份獨特的社區情懷。展覽照片全由攝影師Jonas Chan拍攝，他的作品曾入選2019 National Geographic Travel Photo Contest，今次他透過鏡頭記錄貓咪與街坊的互動，展現了西營盤富有「貓情味」和人情味的一面。

Jonas說：「在拍攝過程中，我發現街頭巷尾的貓店長默默地連繫着社區，路人會停下來與牠們聊聊玩玩，亦因為貓咪，我開始與店主聊天，亦和路過的街坊閒聊，我透過鏡頭追尋貓的蹤影，也感受到城市的溫度，看到香港富人情味的一面。」這些貓咪不僅是店裏的「親善大使」，還與街坊鄰里建立了深厚的情感聯繫。展覽還特別設計了《愛喵地圖》，讓參觀者可更深入了解西營盤的各位貓店長。

中環站「港鐵．藝術」展廊「同萌社區」攝影展

展期：即日至6月30日

地點：港鐵中環站J出口「港鐵．藝術」展廊

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