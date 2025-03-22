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攝影師教捕捉完美瞬間 西沙新熱點毛孩影靚相

【明報專訊】每個寵物主人都希望與毛孩留下最美回憶，不過要拍出人寵互動的溫馨場面，難度超乎想像的高。無論在家中拍攝還是影戶外沙龍，毛孩總是不按常理出牌，有時四處張望，有時坐不定，甚至「阿崩叫狗，愈叫愈走」，留下的往往只有一堆「黑歷史」。今期我們特別請來專業寵物攝影師帶大家到近期人寵玩樂熱點西沙GO PARK打卡，分享寵物攝影的實用技巧。

位處西貢及烏溪沙之間的西沙GO PARK，是近期大受寵主歡迎的最新毛孩聚腳點。這裏大部分場地和餐廳的戶外區域都歡迎寵物入內，2樓更設有逾3000平方呎的寵物公園。公園面積雖然不算太大，但勝在設施齊全，除了設有專為毛孩及主人而設的露營主題打卡裝置，還有斜台滑梯、障礙物跳台、隧道等，讓毛孩自由自在地嬉戲奔跑，盡情釋放活力。

不過，今趟打卡之旅的真正目的地，其實是近期試業的水上活動中心GO PARK Aqua。由西沙GO PARK出發，從兒童遊樂場「歷奇天地」位置離開，沿海映路往海邊方向前進，很快會看見寫有「GO PARK Aqua」的指示牌，再走約6分鐘便可到達。這裏擁有多個打卡位，從廣闊的海灣、白茫茫的蒲葦，到創意十足的大型相框，無論想捕捉毛孩在花叢中奔跑的瞬間，還是與海灣背景融為一體的唯美畫面，相信都能滿足各位主人。

要毛孩望鏡頭 先了解性格喜好

美景當前，主人急不及待掏出相機，希望捕捉到一張毛孩望鏡頭、伸出舌頭，看起來瞇瞇笑的相片。可是鏡頭下的毛孩卻東張西望，似乎一點都不想配合，即使呼喚牠的名字，也只換來一瞬間的轉頭，隨後又回到自己的探索中。即使叫喊聲愈來愈大，毛孩依然無動於中，最後主人只能瘋狂連環拍，期望能捕捉到一兩張望鏡頭的照片。寵物攝影師Daniel Lee（更爸）說：「其實，可能是大家用錯了方法。」

更爸擁有20多年攝影經驗，曾任職攝影記者，經常為動物保護團體拍攝動物照片，現時專門提供寵物攝影服務。他分享，寵物無法與人類直接溝通，有時的確很難控制牠們跟從指令望向鏡頭，他認為拍攝關鍵在於了解牠們的性格，關注牠們對什麼最有反應，「不是快門按得快就好，而是要知道狗狗本身的性格，到底是聲音、視覺，還是氣味令牠產生注意力，望住你」。相信不少主人都試過把毛孩喜歡的食物放在鏡頭旁邊來引誘牠們，不過更爸表示，有時候即使用食物作誘因也不一定最有效，因為不同品種的狗狗有不同的偏好，「例如貴婦，只要主人一動，牠就會望住主人的方向；或哥基，對聲音比較關注，如果弄一些怪聲出來，牠就會豎起耳朵、歪頭看着你」。

影跑步瞬間 快門需達1/1000秒

此外，毛孩的好奇心普遍旺盛，容易被四周事物吸引，尤其身處戶外環境，即使一點風吹草動都可能讓牠們分心。更爸建議，盡量選擇環境相對幽靜且人潮不多的地方拍攝，這可減少干擾，讓毛孩更集中精神拍攝。

要捕捉毛孩瞬間有趣的表情或活潑的動態，快門速度至關重要。更爸指出，快門速度需根據拍攝的主題及毛孩的狀態來調整，一般來說，快門速度愈快愈好，「如果想定格毛孩跑步的瞬間，快門速度一般都要達到1/1000秒或以上；如果（毛孩）狀態比較穩定，可以用1/250秒左右；比較好動則可以快一點達1/300秒左右。」不過，快門速度愈快，光線進入相機的時間愈短，畫面可能會變得較暗。因此在拍攝時需特別注意光線和時間，並適時提高ISO以補償光線不足。若想帶狗狗外出拍照，最好選早上，這段時間的光線較柔和且充足，能提升拍攝的效果。

一切準備就緒，是時候進入實戰！首先，我們來到草地，這裏的環境非常適合拍攝毛孩在花叢中奔跑或靜坐下來的畫面，特別是那片白茫茫的蒲葦，隨着微風輕輕擺動，為整個畫面增添療癒感覺。拍攝時，更可讓毛孩站在蒲葦前，以四周花圃作前景，讓毛孩融入花海之中，進一步增加畫面的層次感。此時，攝影師要「放低身段」，蹲下來將鏡頭置於毛孩視線的平行高度，這樣能更易捕捉到毛孩靈動的表情。他又建議，先設計好畫面構圖，用相機對準毛孩，然後耐心等待牠的表情變化及動作，在預感毛孩將會轉頭的瞬間按下快門，才最容易捕捉到牠們面對鏡頭的一剎。

草地旁邊還設有木地台與一些色彩鮮艷的椅子，這不僅是大家休息的好地方，同時亦非常適合拍攝毛孩與主人之間的互動場景。主人可坐在木地台邊與毛孩玩耍，當牠玩得忘我之際，正是捕捉牠的開心表情，或與主人互相對望的最佳時機，展現最自然一面。另外，可讓主人抱着毛孩坐在椅上，目光望向遠方。此時攝影師可利用旁邊的蒲葦作前景，這樣更能突出主體；並採用低角度拍攝，營造「偷窺」的視角，為畫面增添故事味道。

來到海邊後，寧靜的海面與遠處的山丘相輝映，還有一座延伸至水中央的木橋。雖然這座木橋不開放，但主人可抱着毛孩倚靠欄杆，借助木橋與海景、山丘為背景，突顯畫面的縱深感。同時，使用聲音或零食引導毛孩望向遠方，讓照片的意境更深遠。

盡情打卡，收穫滿滿的美照後，返回西沙GO PARK時別忘了與地標的巨型Bearballoon合影。2樓長滑梯及觀景台旁設有幾個白色圓球，乍看之下十分普通，但其實這幾個圓球很適合和毛孩合照。只需以低角度拍攝，能將巨型Bearballoon與毛孩一同捕捉入鏡，而白色波波能夠豐富畫面，增添趣味。另外，如主人還想為毛孩拍攝更高質的寵物寫真，2樓的寵物店Pet Pet Express設有攝影棚，更爸可為大家的毛孩提供快閃寵物攝影服務（每隻$600 / 20分鐘）。

西沙GO PARK

地址︰馬鞍山海映路9號

交通︰帶寵物前往可預約寵物巴士PB5

網址︰www.goparksaisha.hk/tc

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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