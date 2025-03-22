上環排隊店歎熟成燒肉 韓式「街邊檔」高顏值爆紅

晚上6時，上環文咸西街的南北行老店逐一落閘，街道瞬間變得寧靜。然而，當韓式燒肉店YA:JANG的燈光亮起，店外聚集了不少正等候入座的客人後，笑聲與說話聲劃破了原本的寂靜，也為這條老街注入活力。

融入「布帳馬車」設計 高大oppa坐鎮

YA:JANG的名字源自韓文야장，意為「夜場」，泛指夜間營業場所。而在韓劇中經常看見那些韓式街邊檔「布帳馬車」（포장마차）便是其一。在橙色帆布下，放置幾張簡單桌椅，客人隨意坐下，呷一口燒酒，吃些小炒和酒餚，是韓國人深宵減壓的地方。來自韓國的餐廳創辦人Ha Daily分享，餐廳的裝潢靈感源自近年韓國餐廳大熱的新派「布帳馬車」設計風格。記者踏進YA:JANG，彷彿穿越到韓國街頭，店內裝潢充滿巧思，橙色帳篷與仿木紋桌面，加上有點擠迫的格局，營造出當地「布帳馬車」的氛圍；其中一面牆壁更設計成多間已關閘的店舖，「鐵閘」上還貼有多張韓文版的香港、韓國電影海報，讓人有置身於韓國吃消夜的錯覺。

店內大部分員工年齡介乎24至26歲，其中5人亦從事模特兒工作，包括24歲總經理Dong Gun與26歲主廚Go Han。他們高大帥氣，動作利落，吸引不少網民在社交平台廣傳，甚至有人專程來看oppa員工！而Daily亦不過30歲，卻曾任職韓國和香港多間烤肉店，累積了豐富經驗。他說：「我在香港吃過很多烤肉，但總覺得少了一份滿足感。」他笑說韓國人擁有「燒肉基因」，對燒肉的執著已融入骨子裏。為了做出令人滿意的燒肉，他決心開設燒肉店。

熟成豬肉、辛奇、大醬 味道升級

餐廳主打烤豬肉，現時只供應來自比利時和巴西的五花肉與豬頸肉兩個部位，Daily說：「和一般燒肉店不同，我們的肉會aging。熟成過的肉質會柔軟些，肉味更濃郁。」他指廚師會將豬肉真空包裝後，置於4℃的熟成櫃內熟成120小時。餐廳暫時提供3款熟成豬肉，有熟成豬五花肉、豬頸肉及近年流行的明太子五花肉，他表示把韓國明太子均勻塗抹在豬五花肉後熟成，烤熟後，可吃到明太子粒粒分明又爽脆的口感！除了豬肉，店內的辛奇從韓國空運抵港後，亦要在店內熟成12小時至1天，讓辛奇帶有一種「老辛奇」的風味，味道不至於過酸。韓式大醬湯亦不例外，將兩種大醬與其他材料混合熟成一段時間，才用來煮湯，味道更香醇濃郁，展現熟成滋味。

烤肉潮蘸咖喱粉 香口減膩

餐廳設有午市及晚市菜單，最受歡迎莫過於晚市招牌套餐，一次過可品嘗3款熟成豬肉，還附送蒸蛋、一款自選配菜，以及無限量任添的生菜、調味和前菜，非常抵食！上桌前，oppa店員先在開放式廚房內的鐵板上，把熟成豬肉煎至金黃，再切成小塊煎熟，並在鐵板上用豬油炒香辛奇、葱、大蒜與芽菜。隨後，店員會把處理好的食材整齊地放在圓形煎盤上，上桌後再在客人面前用火槍炙燒豬肉，增添焦香。

配菜可選大醬湯或辛奇湯，大醬湯以兩種大醬與大蒜等材料混合熟成，層次豐富；辛奇湯則以熟成辛奇、辣椒粉、洋葱、豬頸肉與骨湯煮成，微酸微辣，十分開胃。韓式蒸蛋用上車打芝士與mozzarella芝士，香滑又富蛋味。套餐還有多款調味，包括秘製蛋黃醬、包飯醬、咖喱粉與鹽。總經理Dong Gun說：「韓國年輕人最近很流行用咖喱粉蘸烤肉，既香口又能減少油膩感。」前菜還提供醬油鵪鶉蛋、洋葱香腸、炒小魚乾及是日前菜，「這些都是韓國人家中的常備菜」。

記者試食後，發現豬肉經熟成後，味道和口感明顯升級，肉質更柔軟又不失彈性，也沒臊味，愈咀嚼肉味愈濃郁，甚有驚喜。記者亦聽從總經理提議，嘗試把烤肉蘸咖喱粉，咖喱粉吸收了烤肉的油脂，稍為減膩，同時提升肉香。然而，最大驚喜是前菜、調味和生菜均可無限添食，這在本港烤肉店中很罕見。食肉獸覺得不夠喉的，還可額外加點豬五花肉（$288，約250克，兩份起計）。

Daily說，YA:JANG不僅是一間餐廳，也是一個分享韓國美食文化的舞台。「我們不單賣食物，還賣experience，輸出韓國文化。」他透露未來目標是打造3至6個品牌，讓更多人了解韓國飲食的魅力。

YA:JANG

地址：上環文咸西街52號地下

IG：yajang_hk

註：另加一

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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