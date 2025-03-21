陳紫君結合藝術與科技 AR水墨畫展 候鳥飛入App互動

陳紫君（TK）的作品曾於香港、上海、廣州、雅加達，以及英國、新加坡、韓國等地展出和拍賣。是次展覽獲香港藝術發展局第一屆「藝術科技人才駐場計劃」資助，推出香港首個以水墨藝術為主題的AR手機應用程式「AR在那鳥」。相比傳統水墨畫的寫實風格，TK更喜歡在作品中加入自己想法，創作出較可愛的畫風。「以水墨畫常見的八駿圖為例，傳統會繪畫馬匹飛馳的畫面，我卻總覺得牠們跑得很累，反而會畫8隻馬進食的輕鬆畫面。」TK笑說，她擅長以卡通手法描繪動物題材，漸漸她的畫風便被人稱作「童趣風」水墨畫。今次作品以雀鳥為題材，除了因為她想嘗試繪畫新的「主角」，亦與香港近年的移民潮有關，她認為香港人移民外地，逢年過節會回來探親，與候鳥遷徙的行為很相似，因此鎖定冬候鳥為主題。

二聯畫以雀鳥視角探討濕地保育

是次展覽TK繪畫了12種雀鳥，並分為3個主題區展示16幅畫作。第一區畫作主題為「愛」，介紹相同品種不同性別雀鳥的外觀差異；由「愛」延伸的「家庭」是第二區主題，介紹雀鳥父母與幼鳥的關係，以及外貌差別；第三區是大型畫作，以4幅作品描繪候鳥遷飛路線與香港魚塘濕地的故事。展覽以候鳥為主題，也帶出濕地保育的重要，其中長逾3米的二聯畫《希望之翼：候鳥的翱翔》與長約1.5米的畫作《塘邊的友誼》更是為候鳥「發聲」。

TK分享，二聯畫以清代沈銓的長卷軸《百鳥朝鳳圖卷》為靈感，雀鳥從過去飛到現在，以天空飛翔的視角貫穿二聯畫，描繪香港新田魚塘濕地面積因人類開發土地而逐漸減少，來港候鳥數量因此下降的現况。接着作品中的候鳥降落至魚塘，便是另一作品《塘邊的友誼》的故事。此作描繪候鳥與人類在魚塘中合作、彼此受益的畫面。據香港觀鳥會網站資料，魚塘養魚戶在收穫塘魚時，會先將水位降低，淺水魚塘會吸引大量候鳥停留，例如黑臉琵鷺會捕食魚塘內剩下的低經濟價值的魚。漁戶以推土機「乾塘」和「曬塘」時，較小的候鳥如勺嘴鷸亦會在露出的泥地上覓食害蟲。《塘邊的友誼》描繪了這些元素，反映候鳥與人類的和諧共處。

為雀鳥填色 一「掃」變3D

從TK的畫作中對候鳥生態有一定認識後，大家便可「接觸」雀鳥！她設計的免費手機App「AR在那鳥」，可讓參加者與自己填色的雀鳥合照。雀鳥共有7種類，包括黑臉琵鷺、藍翡翠、勺嘴鷸、鸕鶿、反嘴鷸、禾花雀與彩鷸，參加者首先選擇心儀雀鳥，並在特定圖樣的紙張上，以水墨畫顏料填色。TK指，大家毋須限制顏色，可隨意發揮，在雀鳥身上繪畫不同紋路。填色後以應用程式掃描紙張，紙上雀鳥便會以3D姿態在屏幕中出現。參加者可選擇應用程式內的「濕地」模式，以不同角度欣賞並與雀鳥互動。在「雀鳥AR」模式中，更能控制雀鳥大小與位置，以巧妙角度與之合照。

展覽亦設有水墨畫工作坊，提供A4紙、仿古黃紙，以及最能發揮水墨畫顏料特性的宣紙，讓參加者體驗水墨畫魅力。

AR無人導賞 虛擬展覽隨處睇

除了填色體驗，參觀者亦可下載另一免費AR應用程式StoryTellAR，在展覽中體驗「AR無人導賞團」。只要以App掃描現場畫作，手機畫面便會出現不同效果，包括不同雀鳥的3D模型、大型畫作動畫化等。App亦會顯示相關作品資訊，大家可點擊畫面內的Q&A部分，測試自己對雀鳥的認識。若騰不出時間參觀實體展覽，亦可在StoryTellAR中選擇「虛擬藝術展覽」，便能在任何地方觀看展覽的所有作品、各種AR效果。

AR在那鳥——陳紫君水墨個人展覽

日期：即日至3月31日

地址：黃竹坑 Landmark South 7樓B20

查詢及預約：5112 9521（WhatsApp）

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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