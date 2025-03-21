明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【東京】代替屋（下）

【明報專訊】名為「闇市」的肉丸串旁，伴着一碗用「生垃圾」（即是廚餘）煮成的粉絲湯。看看灰濁的湯水上面浮起了舂爛的皮蛋，與其說是垃圾，不如說是坑渠水更貼切。我毫不猶豫喝下去後，嘗到的是一種全新的味道，似是有十種上湯混和在一起，複雜但平衡，不難喝。

主廚柴田祐輔在旁邊解說，他提及了澀谷川。澀谷川曾經在日本經濟高速成長時期作為排水渠而散發臭味，為了迎接1964年的東京奧運，它被改造成暗渠以掩蓋臭味，從公眾視野中消失。進行暗渠化的工程同時，澀谷宮下公園也被抬升到平台上成為空中花園，後來宮下公園漸漸成為露宿者的收容所。新型冠狀病毒流行期間舉辦的2020東京奧運會，宮下公園迎來大規模的重建，露宿者被驅逐，從公眾視野中消失。當我還在想怎樣形容那碗湯帶來的新的味道時，旁邊的小朋友大叫：「好飲！再添一碗垃圾！」對，他還是擁有在開發新味道的舌頭。

第四章：代替肉和仿肉，來了一碗大大嚿的邪惡五花腩滷肉飯。我不清楚要仿一嚿如此精巧的五花腩要用幾多工夫，但這件像肉般好吃的東西，反正是要吃出那「替代」的意味。柴田提到全球各地正在進行有關植物性食品的研究，例如肉類替代品和通過培養動物細胞製成的培養肉。但在日本仍沒有針對培養肉的法律或核准制度，這可能是因它不夠安全供人食用，更可能因缺乏食物倫理討論。藝術家Oron Catts在他的藝術計劃中製作並品嘗了一塊培養肉，他說：「吃沒有經過實體生長的肉，就是改變我們與肉（生命）的關係。」五花腩要提問的是：非自然的「自然」是什麼？「替代」這個行為算不算自然？

第五章：Alternative Technology。送上澀谷不同種類的雜草伴着一條白煠的魚。柴田特意把植物很硬的根部也放進去。我咀嚼着完又硬又苦的根部，竟慢慢在齒頰中回甘。柴田說，尖端的生物技術一直在為人們戰勝危害農作物的3個主因「雜草、害蟲、病原體」而奮鬥。但他主張應該尋找替代技術來連接它們，例如使用廢棄食物和修復食物等。在試圖消除城市人對野性、非自然性和道德的疑慮下，他認為我們需要檢視不斷進步而存在的「自然」，而不是回到古時自然的幻象。選擇吃那些被排除在現代化與效率之外的東西、那些被淘汰出來的東西、那些被剔除的東西，將是對「大勢力」的抵抗，也將呈現一種「另類」的生活方式。

最後，柴田用薯片袋內籠作為碟，放上一塊薯片、一塊古薯的薯片和自製薯蓉作結尾。我帶着吃到飽飽的肚腩和吃資訊吃到飽飽的腦袋離座，希望沒有消化不良。

文：陳楚翹（從事藝術創作，現居東京）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕澀谷 柴田祐輔 陳楚翹 東京 大都會文藝誌 開眼

上 / 下一篇新聞