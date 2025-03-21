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開眼 藝述速遞

Friday Planner：異域漫行

【明報專訊】倒數3、2、1之後是歸零，還是一片空無？或許是一片未知的異域。

Mist Gallery與佘汶慧以「三度空間」為題，將3組藝術家的日常工作室轉化為3個異域，透過不同媒介，帶領觀眾進入一段超越現實的「魔法圈」——劉菁兒、鄧智軒作品《Mist 之 破窗人院》將空間仿作精神病院，讓來者感受心理上的「失重」；陳朗然、陳曉慧、黃栩健組成的藝術家組合「液態嘟」則「失真」地遠離人類世，將工作室化為研究外星人傳說的《液態嘟臨時研究中心_開放計劃》。另一位藝術家傅至雅，選擇以作品《給班納山》把工作室打造為「失序」詩意風景交織的冥想空間。3組藝術家、3個空間，讓人體會一次「三失」的滋味。

墮進另一異域，萬籟俱寂。光與影、聯繫與疏離，線畫藝術家鄭偉浩於No Idea Gallery舉行的個展「寂靜之夜」則從存在論着手探問生命、孤獨與關係的本質，以一絲黑線在畫布勾勒出幅幅圖像，從人像到圖景，逐步叩問指向獨立的個體之間如何共建出一個情感的生態系統。

線條與留白之間，再構造劇場將在東九文化中心上演一場「沒有演員的演出」。結合影片與體驗劇場形式的《無法相見的夜裏》演出中，觀眾將戴起獨有的聆聽裝置，伴隨耳機傳來的私密絮語在迴響與共鳴間漫步，展開流連於自己心象的寂寞旅行。沒有演出者，路程上僅餘代表二人戀後風景的佈置，而隨着二人風景不再相近，觀眾將觀看電影導演黃浩然拍攝的影片，體驗戀後遺留的餘緒。曾苦同甘共，如今獨剩月殘照夜深，巨大又細意流動的思念隨希聲迴游，將人拋擲往一片情感散碎的異域。

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#無法相見的夜裏 #再構造劇場 #東九文化中心

[開眼 藝述速遞]

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