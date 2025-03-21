明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

諾獎得主詩意劇作 沉默晦澀裏看情人游走時空

【明報專訊】關於沉默，挪威劇作家約恩．福瑟（Jon Fosse）有個浪漫說法：當舞台突然變得沉默，代表有天使正在經過。他的文字間不難察覺到有聲與沉默的角逐，2023年諾貝爾文學獎的頒獎辭中提到，他用「創新的戲劇和散文作品給無法言喻的事物賦予了聲音」。

繼2021年的《霜遇》（Winter）之後，香港話劇團再度上演約恩‧福瑟劇作，這次是《纏眠》（Sleep），導演邱廷輝說，希望通過在舞台上，在對白與沉默的角逐中，與觀眾共同等待那個「天使經過的時刻」。

沒明確時間線 聽着日常對白進入故事

「如果做出其他選擇，生活會不會有所不同。」在劇作Sleep中，約恩．福瑟提出這個疑惑。故事來到話劇《纏眠》，4對不同年紀的情侶，走入同一個房間。有人期待着即將開啟的新生活；有人因生育問題與伴侶陷入爭吵；有人推着嬰兒車笑着散步；亦有人已經年邁，白髮蒼蒼。時間在這裏彷彿不存在，對白中暗示着他們或許是未來的對方，但在這個房間內，未來與過去同時上演；空間在這裏似乎也不存在，與自己對望、擁抱，大概只有在這個房間內才能做到。在這個時空的「莫比烏斯環」中，他們站在現在的生活，凝視過去的選擇。

詢問邱廷輝，《纏眠》到底講了個什麼故事，他思索許久，卻答說「我不知道能不能答到這個問題」。「《纏眠》不像傳統的劇本那樣，有強烈的故事性，有明確的時間線，有起承轉合」，兩次執導約恩．福瑟的劇本，他觀察到其中「有啲嘢好難講出來，好似feel到啲嘢，但又無法講出exactly係啲乜，甚至會產生『個故事到底講乜』的疑惑」。

或許正是這份文字中的晦澀，令約恩．福瑟的作品即使獲獎，在華語地區也算不上流行。記者行遍多間連鎖書店與樓上書店，見到滿目韓江與安妮．艾諾；提起約恩．福瑟，大多「查無此人」。在邱廷輝眼中，約恩．福瑟的文字或許難懂，但搬到舞台上卻別有一番韻味，「全部都是日常對白，但這些日常對白會令你不自覺的『聽咗先』，聽着聽着，你就會進入到故事中——就像是你站在海邊，會不自覺的望向海浪」。

揣度用詞時 發現挪威語廣東話相似處

挪威語的原作Svevn、流傳英文版本Sleep，再經翻譯鄧世昌之手，變成廣東話版的《纏眠》。邱廷輝說，初次用廣東話讀約恩．福瑟，是在多年前的一個讀劇工作坊。《秋之夢》被翻譯成如詩的語言，讀在口中，卻令他產生強烈的「唔應該係咁㗎喎」念頭。是次再排約恩．福瑟作品，所幸有位在挪威香港兩地生活的舞台劇愛好者共同揣度用詞，「原來挪威文同廣東話好似，有好多音調」，而約恩．福瑟的挪威文劇本中許多語意也同廣東話相似，「比如或者、係、喎……其實冇意思嘅，習慣講嘢時加落去嘅一啲字」。邱廷輝續說，劇本中的詩意，或許並不是指如詩般的語言，而是一種「日常對話中的詩意」，正如頒獎辭中說，「他用最簡單的日常用語表達了人類最強烈的焦慮和無力感（he expresses the most powerful human emotions of anxiety and powerlessness in the simplest everyday terms）」。

一個鐘的訪問，邱廷輝提到最多的是「挑戰」。改編劇本，對主創是挑戰；買飛入場，對觀眾亦是挑戰，「用一種怎樣的心情入場看，會影響到觀劇體驗。你需要接受到那種寧靜、沉默、舞台上的停頓」。他又補充，《纏眠》或許看似晦澀，但其實也沒那麼難懂，就像約恩．福瑟的劇本翻譯成廣東話後，也會出現似王家衛電影對白的「金句」：「其實我哋見過嘅，你唔知啫。」

《纏眠》

日期及時間：

即日至3月22日、3月26至28日 晚上8:00

3月22、23、29、30日 下午3:00

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心壽臣劇院

票價：200至380元；180至350元（周三至四）

詳情：bit.ly/3DDwsFv

文：王梓萌

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞