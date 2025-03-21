明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

畫中觀己——羅淑佩的「有火女孩」

【明報專訊】3月是藝術月。今年政府推「香港藝術三月」網站，綜合節目資訊，英文名「Art March HK」——開眼小隊的解讀語帶雙關，視當下為「藝術行動月」。行動的方式有好多種，只是如果你平日少逛藝博會，即使好奇心起，於Google圖片搜尋「Art Basel」或「Art Central」，見結果多為當代抽象藝術，懷疑自己「識條鐵」，亦可能不太知道向前行會走到哪兒。

今期記者專訪文體旅局長羅淑佩。她對珍藏畫作的理解，會不會是大家動身參與藝術的一種方向？羅淑佩先後購入藝術家口田真紀的3幅畫，曾放在往日辦公室，現在則於文體旅局會客室。口田真紀是在北京學過畫的日本人，3幅畫的畫布都是絹，以中國工筆技法染上礦物顏料。

「《生命樹》中間是樹，但我覺得是一團火。」羅淑佩特別喜歡畫下方，拿着戟、提着籠、歪着頭的女孩。這些畫滿載象徵意義，但畫家沒多作解釋。「從日本到中國、斯里蘭卡以及亞洲的其他地區，她所遇到的自然景色和邂逅的人，被層層融入這些魔幻般的圖案中。」獨立策展人賀瀟約13年前這樣介紹口田真紀，惟畫家指她的作品沒明確故事。

遇上抽象作品，不一定要掉頭走；羅局長進入畫作的方法，是代入自己。她望向口田真紀的另幅畫作Her portrait，指紅髮黑衣女孩：「是同一個女孩來的，握着武器，有戰鬥形態，心中有一團火。」局長繼續說着，主語從女孩，變成自身，「很認真，但也是有點累。我買了這兩幅畫10年了，那時候，是的，其實都有點累，但我心中有團火，就繼續衝啦！去做啲嘢」。

這畫家時常旅行，作品中的旅途包攬北歐紡織物、中國剪紙和斯里蘭卡民間畫。羅局長上任後旅行的機會較少，不過自1989年中大政政系畢業加入港英政府，回歸後繼續擔任公務要職，範疇亦廣涉勞工、貿易、政制、運輸、房屋，乃至當下的文化、旅遊和體育。閒餘時間喜歡看男團MIRROR演唱會、《多啦A夢》之外，她同為潛水愛好者及曼聯球迷。

近日啟德體育園開幕，局長忙於奔走，也要回應記者相關查詢（見本報20日A2、A5及今日港聞版專訪），但她最喜歡的，始終是談藝術。口田真紀的Under the pearl tree是她8年前的收藏，也是她嚮往的退休生活，「女孩的外觀有很大分別，這幅是洗盡鉛華了，除了戎裝，也放下了武器」。

「旁邊兩幅仍提着籠，打算捉雀，這幅不用了。」Her portrait一隻隻鳥墮下，Under the pearl tree中鳥則悠站旗杆。這樣理解藝術對不對？畫家沒大所謂，甚至邀請人隨心解讀。《生命樹》的英文原名是Fake plastic tree，是虛是實，視乎誰人去看（《開眼》專訪見另稿）。

（美藝客廳‧四十四）

「客席策展人」簡介

羅淑佩，文化體育及旅遊局長。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞