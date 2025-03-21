畫中觀己——羅淑佩的「有火女孩」

今期記者專訪文體旅局長羅淑佩。她對珍藏畫作的理解，會不會是大家動身參與藝術的一種方向？羅淑佩先後購入藝術家口田真紀的3幅畫，曾放在往日辦公室，現在則於文體旅局會客室。口田真紀是在北京學過畫的日本人，3幅畫的畫布都是絹，以中國工筆技法染上礦物顏料。

「《生命樹》中間是樹，但我覺得是一團火。」羅淑佩特別喜歡畫下方，拿着戟、提着籠、歪着頭的女孩。這些畫滿載象徵意義，但畫家沒多作解釋。「從日本到中國、斯里蘭卡以及亞洲的其他地區，她所遇到的自然景色和邂逅的人，被層層融入這些魔幻般的圖案中。」獨立策展人賀瀟約13年前這樣介紹口田真紀，惟畫家指她的作品沒明確故事。

遇上抽象作品，不一定要掉頭走；羅局長進入畫作的方法，是代入自己。她望向口田真紀的另幅畫作Her portrait，指紅髮黑衣女孩：「是同一個女孩來的，握着武器，有戰鬥形態，心中有一團火。」局長繼續說着，主語從女孩，變成自身，「很認真，但也是有點累。我買了這兩幅畫10年了，那時候，是的，其實都有點累，但我心中有團火，就繼續衝啦！去做啲嘢」。

這畫家時常旅行，作品中的旅途包攬北歐紡織物、中國剪紙和斯里蘭卡民間畫。羅局長上任後旅行的機會較少，不過自1989年中大政政系畢業加入港英政府，回歸後繼續擔任公務要職，範疇亦廣涉勞工、貿易、政制、運輸、房屋，乃至當下的文化、旅遊和體育。閒餘時間喜歡看男團MIRROR演唱會、《多啦A夢》之外，她同為潛水愛好者及曼聯球迷。

近日啟德體育園開幕，局長忙於奔走，也要回應記者相關查詢（見本報20日A2、A5及今日港聞版專訪），但她最喜歡的，始終是談藝術。口田真紀的Under the pearl tree是她8年前的收藏，也是她嚮往的退休生活，「女孩的外觀有很大分別，這幅是洗盡鉛華了，除了戎裝，也放下了武器」。

「旁邊兩幅仍提着籠，打算捉雀，這幅不用了。」Her portrait一隻隻鳥墮下，Under the pearl tree中鳥則悠站旗杆。這樣理解藝術對不對？畫家沒大所謂，甚至邀請人隨心解讀。《生命樹》的英文原名是Fake plastic tree，是虛是實，視乎誰人去看（《開眼》專訪見另稿）。

（美藝客廳‧四十四）

「客席策展人」簡介

羅淑佩，文化體育及旅遊局長。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

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