news：原版Birkin手袋 首次登陸亞洲展覽

Original Birkin是Birkin袋款的原型，擁有不少設計特點。其最大特色是肩帶設計，原因是之後生產的Birkin均沒有保留固定肩帶設計；1990年代品牌曾製作附有可拆式肩帶的限量版Birkin，但Original Birkin是唯一附有不可拆式肩帶的Birkin。原版手袋的尺寸比例亦跟現時Birkin不同。品牌推出市場的第一款Birkin手袋尺寸為40厘米，後來再推出35厘米，Original Birkin則是兩個尺寸的混合體，它具有Birkin 35的寬度和高度，以及Birkin 40的深度。原版袋身的金屬環為閉環設計，採用鍍金黃銅配件，但投產時則換上開放式的金屬環底部，後來推出的Birkin系列亦換上鍍金、玫瑰金、鈀或釕金的配件；原版手袋的底部飾釘尺寸亦比後來使用的細小。

原版手袋前蓋烙有名字縮寫J.B，Jane Birkin亦在手袋內的肩帶底部掛上指甲鉗，方便使用。Jane Birkin喜歡在手袋上加上不同裝飾，故袋面有不少貼紙和使用過的痕迹。整個手袋隱藏不少有趣故事，一眾Birkin迷絕不能錯過這個近距離欣賞真身的機會。●

查詢：Sotheby's 2524 8121

文：張曉冬