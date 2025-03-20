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HIGH JEWELLERY：穿戴上身的顏色實驗 漸變七彩珠寶 塑造完整色譜

【明報專訊】每個頂級品牌均有其專屬顏色，提起Hermès，腦海裏自然會條件反射，瞬間秒現橙色。其實Hermès 並非獨愛橙色，只要打開品牌的絲綢色彩資料庫，便擁有逾75,000種色號！最近，品牌在港展出 Les Formes de la Couleur高級珠寶系列，開宗明義以顏色為主題，嘗試為各種顏色找到對應的寶石，為色彩塑形。

Hermès高級珠寶創意總監Pierre Hardy創作的Les Formes de la Couleur高級珠寶系列，就像一場色彩理論實驗，整個系列57件作品，大玩色彩元素。品牌在2022年推出的Les Jeux de L' ombre高級珠寶系列，曾以光和影為主題，呈現黑白對比，今次的設計則是恰恰相反，以珠寶表達完整色域和色調。

以顏色作為設計主題看似簡單，但Pierre Hardy表示，要完成整個系列，需要超凡工藝水平與精準度，失之毫釐差之千里，即使是再細小的寶石，當它的顏色不符合設計時也要換掉。

顏色具有多重面向，可以是物理、光學現象，但在科學以外，也是一門藝術、一種感覺。「今次的設計想創作出新的語言，跳出以往Hermès給人的固有形象。整個系列是色彩的塑形，我想找出一個方法，來表達品牌的色彩。」Pierre希望讓大家看到品牌標誌橙色以外的顏色，他從「幾何形狀和色彩對應關係」的聯想為切入點。「如果紅色是正方形？那麼這個正方形承載着什麼故事？若黃色是三角形，大家可能會立即聯想到超級英雄服裝的圖案，又或與其他記憶產生連結：可能是一件藝術品、一張唱片封面、一棟建築、一段情感……」他加入了自己對顏色的感受和想法，將漸變的顏色具體化為pixel像素般的彩色寶石排列。

「色彩是取之不盡的自然財富」

今個系列是品牌有史以來首次運用如此琳琅滿目的彩色寶石，當然包括四種傳統珍貴寶石祖母綠、紅寶石、藍寶石和鑽石。「色彩是我們取之不盡的自然財富，我想全方位探索它，所以四種傳統珍貴寶石以外，系列中也用上其他精緻寶石，以塑造出更完整、更精確的色譜」，包括石英、月光石、尖晶石、玉髓、粉水晶、碧璽、海藍寶石、錳鋁榴石、鐵鎂鋁榴石、石榴石、沙弗萊石、坦桑石、紫水晶、綠柱石、珍珠貝母等！

往常的珠寶設計通常是先製作設計草稿，然後找來適合的寶石作切割、裝鑲、拋光，再整體組裝。但在Les Formes de la Couleur系列中，部分寶石例如祖母綠、碧璽或藍寶石，全因其強烈的色彩而先被選中，然後才設計成珠寶，跟往常的珠寶設計來個大反轉。整個系列珠寶的色彩呈現漸變，但並非絲柔順滑，而是帶點低像素的顆粒感，以各種顏色寶石重新演繹品牌的經典外形，包括Chaîne d'ancre錨鏈、Kelly手袋和Birkin手袋等。

珠寶、彩妝異曲同工

Pierre在設計系列時，會思考不同色彩的珠寶點綴在身體時有什麼效果，他笑言跟彩妝產品有異曲同工之處（彩妝也是品牌近年積極發展系列）。「對色彩的探索可以產生豐富和非凡的可能性。作為設計師，我並非『玩弄』各種顏色的多樣性，而是向它致敬，給予各種顏色共鳴和百花齊放的機會！」●

查詢：Hermès 2919 5000

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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