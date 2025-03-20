明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Showcase

SHOWCASE：柔軟紗線編織 不同靛藍色調 輕盈衣裝 散發牛仔魅力

【明報專訊】牛仔服對很多人來說是不可或缺的常駐單品，尤其用料講究和剪裁經典的牛仔褲，長年久穿後能在厚重的牛仔布上留下獨有的貓鬚紋理，見證人與牛仔褲「搏鬥」多年後的彪炳戰績。不過在春夏濕熱的香港，穿上布料較厚的牛仔服的確讓人悶熱。45R在初夏推出多款輕薄牛仔布，既保留獨特的質感，亦帶來牛仔服裝的個性魅力。

45R為夏日推出的眾多新品，特點在於選用的牛仔布料雖然觸感輕盈舒適，卻保留乾燥粗糙的質感，布料呈現豐富的光澤，充分展現靛藍的不同色調。Rye Mugi（黑麥牛仔布）是一款輕盈又能保留牛仔布應有複雜色彩深度的布料，製成的牛仔褸和工裝外套能減少穿者的束縛感。以柔軟的紗線編織而成的Ryu Mugi，賦予布料一種毛絨柔軟的感覺，經、緯紗線的粗幼幾乎相同，呈現清晰的紋理。

45 Petit布料則以稍微緊實的紗線梳織而成，形成挺直效果，轉線編織成的左斜紋布，緊密的編織結構呈現清晰美麗的紋理，這種結構令布料受磨損和洗滌後，具有豐富和獨特的褪色效果。極具復古味道的間條布則以「人」字形編織而成，帶來牛仔布以外的另一種粗獷感覺。●

查詢：45R 2861 1145（灣仔星街店）

文：溫兆明

模特兒：Emmett B、Lea Li（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]

相關字詞﹕牛仔褲

上 / 下一篇新聞