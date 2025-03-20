SHOWCASE：柔軟紗線編織 不同靛藍色調 輕盈衣裝 散發牛仔魅力

45R為夏日推出的眾多新品，特點在於選用的牛仔布料雖然觸感輕盈舒適，卻保留乾燥粗糙的質感，布料呈現豐富的光澤，充分展現靛藍的不同色調。Rye Mugi（黑麥牛仔布）是一款輕盈又能保留牛仔布應有複雜色彩深度的布料，製成的牛仔褸和工裝外套能減少穿者的束縛感。以柔軟的紗線編織而成的Ryu Mugi，賦予布料一種毛絨柔軟的感覺，經、緯紗線的粗幼幾乎相同，呈現清晰的紋理。

45 Petit布料則以稍微緊實的紗線梳織而成，形成挺直效果，轉線編織成的左斜紋布，緊密的編織結構呈現清晰美麗的紋理，這種結構令布料受磨損和洗滌後，具有豐富和獨特的褪色效果。極具復古味道的間條布則以「人」字形編織而成，帶來牛仔布以外的另一種粗獷感覺。●

查詢：45R 2861 1145（灣仔星街店）

文：溫兆明

模特兒：Emmett B、Lea Li（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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