quicknote：黃昏雞尾酒感受香港獨有魅力

【明報專訊】逸蘭銅鑼灣酒店經裝修後重新開業，最近在Salon Lanson帶來融合香港創意與歷史的「香江醉月」黃昏雞尾酒體驗。首席調酒師Manuel Saavedra以銅鑼灣、灣仔和大坑作為主題創作出21款特色雞尾酒。酒吧每晚供應3款特色雞尾酒，以7天為一個循環，讓大家感受香港獨有的魅力。以酒店地址命名的Leighton 133是系列代表作，伏特加、青瓜、柚子醋、柏樹和鹽融匯其中，帶來悠長而迷人的花果清香。Fire Gun則以清酒、櫻桃力嬌酒、威士忌、甜威末酒和苦精，呈現澎湃且層次豐富的口感，靈感源自1960年代至今一直迴響的怡和午炮。