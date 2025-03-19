WINE：巴黎直擊世界冧酒峰會2025 嘗各式精品冧酒人情故事

冧酒（Rum）有時也會譯成蘭姆酒或朗姆酒，是以甘蔗或其副產品（如甘蔗糖蜜或甘蔗汁）為主要原料，經發酵和蒸餾製成的烈酒。冧酒種類眾多，包括White Rum、Dark Rum、Gold Rum、Spice Rum和Aged Rum等，不同熟成時間、蒸餾方法和陳釀容器，帶出不同風格和特色。冧酒製作可追溯到加勒比海的Barbados（巴巴多斯），在17和18世紀的航海時代廣泛傳播到不同地方。冧酒是當時航海者和探險家的必備飲品，為航海者提供營養、抵抗壓力和保持大家的士氣，其生產地集中在熱帶地區，尤其是加勒比海地區（如牙買加、古巴、波多黎各等）、中南美洲（如巴西、委內瑞拉等）及亞洲（如菲律賓、印度等），既多樣化亦充滿歷史。

冧酒以祖母命名 充滿親情

法國海外屬地瓜德羅普（Guadeloupe）位於東加勒比海上的群島，盛產冧酒。我在會場試了不少瓜德羅普冧酒，其中一個印象深刻的是始於2022年、充滿親情的冧酒品牌Marie-Louise。問創辦人Rodolphe Payen為什麼會出冧酒，並以祖母名字命名？他分享現時種植蔗的田地，其實是他祖母在1970年代買下的莊園，是他們一家人放假時聚在一起的度假屋，以前還有一個小農莊，養牛、羊、雞等。祖母離世後莊園留了給他，他不想荒廢莊園，本身亦很喜歡冧酒，於是在COVID期間把土地變為蔗田，品牌名字是對祖母的懷念和致敬。蔗田約1.5公頃，全是藍色甘蔗，並非大量生產，屬手工冧酒。試了旗下3款冧酒，其中Rhum Blanc 71相當特別，限量500瓶，酒精度十分高，有71度（也成為酒的名字）！雖然有別於一般40度左右酒精度，但喝下去沒想像中那麼辛辣嗆口，圓潤而帶柑橘、白花、熟果、香料、糖蜜和生薑等味道，餘韻帶礦物、海鹽味，相當特別。莊主分享它跟生蠔是絕配，有機會也要試試。

母女檔以冧酒釀製多款果酒

另一印象深刻的是來自瓜德羅普的Mabi Punch。品牌始於2005年，由母親Marie-Anne和兩個女兒Ludmilla、Lory經營。它其實不算冧酒，而是以冧酒作基酒加入蔬果和糖水浸泡約6個月至1年而成的果酒。她們分享，瓜德羅普Punch是傳統本土飲料，一代傳一代，可惜在1980年代開始沒落。Marie-Anne希望傳承這本土Punch，作為當地手信。它們共有24款口味，以當地菠蘿、熱情果、芒果、椰子、薑等浸泡，各具特色。每款果酒均十分突出，我尤其對Mabi Punch La Maracudja特別深刻，充滿熱情果味道，酸酸甜甜，加冰或梳打水飲，散發清新果香，十分醒胃。

來自非洲佛得角的火山冧酒

與法國邦交關係很好的非洲佛得角（Cape Verde），也有冧酒代表展覽，其中Quinta Mansa冧酒十分特別，其甘蔗以佛得角Santo Antao的火山土壤種植，由榨蔗汁至蒸餾到入瓶均自家包辦，屬手工冧酒。我試了2款冧酒，包括White Rum和陳釀3年的Aged Rum。我較喜歡陳釀於葡萄牙橡木桶的Aged Rum，帶橡木、烤烘、蔗汁、焦糖、香料、柑橘等味道，還有點點煙熏味，順滑而具層次。

法國製木桶浸釀不同冧酒風味

場內亦有來自法國干邑區的製木桶工作室Seguin Moreau展覽。工作室始於1838年，除了製作木桶給干邑陳釀酒液，亦製作木桶給烈酒品牌。我在這裏試了基本的白冧酒，和加入不同木塊浸釀白冧酒的Rum Booster、 XO Booster、Spicy Booster、Aging Booster和Peat Booster。由於以木塊浸釀，冧酒的顏色已由透明變為帶不同程度的琥珀色。以木塊浸釀1至2個月後，為冧酒加添不同味道，例如XO Booster是以陳釀過干邑的木桶木塊加入冧酒，帶來乾果、烤烘、可可豆和香料味；Peat Booster的木塊則經過深層烤烘，帶來烤烘和煙熏味。當客人選定味道時，木匠會為他們度身訂做木桶陳釀冧酒。這體驗讓我了解不同木為冧酒添加的風味，獲益良多。而在烈酒旅遊論壇上，大會剖析冧酒如何推動旅遊業和周邊發展，參考了蘇格蘭威士忌酒廠遊和波爾多葡萄酒博物館等做法，提供更多工作機會予當地人，別具人情味，非常貼合「人類是冧酒的核心」這主題。

巴黎隱蔽酒吧 百年老字號餐廳

來到巴黎，除了試冧酒，也不能錯過當地美酒佳餚。其中一間必去打卡的人氣得獎隱蔽酒吧，是世界50最佳酒吧2023年排第6名的Little Red Door。最初以為看見酒吧門口是紅色門就找到了，但那度門其實「收得很埋」，行過也未必留意到。酒吧擅於重新演繹傳統雞尾酒，加入本地季節食材，帶來新鮮感。我試了Rob Roy雞尾酒，以威士忌為基酒，加入苦艾酒、雪莉酒等，將威士忌雪莉桶的特質擴大，非常有趣。另外，今次亦去了1862年開業的Café de la Paix餐廳，室內裝修充滿宮廷設計，值得打卡。我點了法式田螺、迷你海鮮拼盤等傳統法式美食，非常美味，誠意推介！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

葡萄酒及烈酒酒評人，ViuTV品酒電視節目《有酒今晚吹》主持和調酒師真人騷《神之調酒師》評判。榮獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎，2023年推出首本著作《酒勻世界今晚Chill》。蘇格蘭認可威士忌大使，獲法國香檳榮譽校蔚勳章，香港葡萄酒評審協會專業評判，香港酒業總商會公共關係主席，香港酒評人協會公關董事。社交平台「詩詩酒樂園」版主。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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