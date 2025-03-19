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WATCHOUT：廣東道旗艦店10周年展覽 收藏級珍品 見證意國腕表歷史

【明報專訊】尖沙嘴廣東道一直是奢侈品牌兵家必爭之地，當中以時裝品牌為主，能夠分庭抗禮的珠寶腕表品牌卻沒有多少個，Panerai是少數能夠在廣東道屹立10年的品牌。品牌最近在廣東道店舉行以「十」為主軸的展覽，請來10名本地收藏家借出難得一見的展品，以10個品牌發展里程，慶祝旗艦店10周年紀念！

Beyond the Watch: A Journey Through Time典藏展覽請來10名私人收藏家借出多款具歷史價值的 Panerai 腕表和儀器，帶大家穿梭過去與現在，細味品牌故事。展覽分兩部分，1樓展廳回顧品牌5個重大歷史里程，2樓展廳聚焦5個當代發展篇章。兩展廳以不同設計風格區別，從品牌根源與海事的深厚連繫、各項重要技術專利、經典時計功能，以至近年開設製表廠、創意研發、獨家體驗計劃以及 Paneristi 粉絲社群等角度，呈現品牌百多年演變和發展。各位收藏家借出的腕表和珍藏均經過精心挑選，呼應品牌發展的不同章節。多枚古董腕表難得一見，見證品牌歷久不衰的跨世代設計。

Ref. 3646奠定品牌腕表美學

如果要你在腦海中想像一枚Panerai Radiomir的外形時，你會想到什麼？精鋼表殼、焊接表耳、三文治表盤？這些經典設計細節，都可以在Ref. 3646腕表之中一一找到。這表款是品牌最經典款式之一，於1940年代面世，當時是為了滿足軍隊對堅固實用時計的需求而設。Ref. 3646以早期的Ref. 2533表款為基礎調整而成，確保與較厚的新表盤設計相容。Ref. 3646的47毫米精鋼表殼配搭焊接表耳，以及帶有夜光標記的經典三文治表盤，奠定了品牌腕表的設計美學。

但Ref. 3646並非只有一款外形，在不同批次中曾推出過4款不同表盤設計，除了阿拉伯數字款，最具特色的一款必屬「加州面」表盤（有指此表盤設計當年於美國加州巿場非常受歡迎，故被暱稱為「加州面」）。該型號保留了47毫米表殼和焊接表耳，並採用標誌的混合式表盤，結合上半的羅馬數字和下半的阿拉伯數字。有指當時品牌推出此表款樣辦，是為了同時比較羅馬數字和阿拉伯數字在表盤上的可讀性，但因為其設計獨特有趣，最終被保留，直至現時品牌也會間中推出採用加州面表盤的新表。

精密測量儀器 由過去到現代

品牌在1860年意大利佛羅倫斯創業後，曾為意大利海軍供應精準時計和軍事儀器多年，展覽中部分古董航海軍事儀器，闡釋品牌過往與意大利軍方合作的歷史。場內展出的Panerai 1/58型電子信號器、三色電筒、障礙物警示裝置"Elux"、Elux信號器等，均是專為該國海軍設計。至於指南針和深度計，則是1940年代初為意大利海軍突擊隊製造的儀器，用於導航和測量下潛深度。

雖然品牌後來由軍事設備供應商轉型為腕表品牌，但仍與海洋保持深厚關係，曾創作限量生產的航海天文鐘。其中2007年面世的PAM245航海天文鐘並非簡單復刻版，而是利用現代技術重新演繹此古老計時工具。天文鐘搭載經過改良、通過瑞士官方天文台（COSC）精密時計認證的OP XX機芯，以傳統的鑰匙方式手動上鏈。天文鐘的外觀和材質經過重新設計，採用跟腕表一樣的AISI 316L精鋼，取代傳統航海天文鐘使用的銅，表圈和平衡環同樣以精鋼製成。平衡環的作用是確保無論船隻怎樣起伏搖擺，時鐘均保持絕對的水平位置，是天文鐘計時精準與否的關鍵部件。傳統的航海天文鐘需拆下表圈，直接使用鑰匙調校時針，此天文鐘的外圈改用上便於裝拆的卡栓固定裝置，令調校時間更簡單快捷。

除了航海主題，品牌亦以Lo Scienziato系列向科學家伽利略致敬。Lo Scienziato是品牌的高級腕表系列，搭載最複雜的機芯設計，例如2020年面世的PAM1133 Luminor Tourbillon GMT – Lo Scienziato表款，採用P.2005/T手動上鏈機械鏤空機芯和專利陀飛輪，配搭鈦金屬機芯零件。此枚為收藏家特別訂製的鉑金腕表，摒棄了傳統表盤的設計，展現出複雜的機械結構。

表殼上的香港天際線

雖然今次展覽是慶祝品牌廣東道旗艦店10周年，但品牌在香港市場又豈止10年？早在2010年，品牌便曾為香港市場特別推出、僅限於本地品牌專門店發售的PAM402/PAM412 Luminor特別版腕表。腕表採用經典黑色表盤搭配米色Super-LumiNova夜光塗層數字，最特別的是表背上展現了香港極具特色的天際線……未知品牌會否考慮趁旗艦店10周年推出全新香港市場限定款？

■info

Beyond the Watch:

A Journey Through Time典藏展覽

日期：即日至4月30日

地點：尖沙嘴廣東道2號Panerai旗艦店

網址：https://panerai-form.srvml.net/en/hongkong-events

註：免費入場，可於網址預約私人導賞

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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