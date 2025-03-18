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Happy PaMa 教得樂 第545期

Happy Pa Ma

簡易廚房：葡汁雞味道剛剛好秘訣

【明報專訊】我常說蒸煮是十分方便的烹調方法，但有時候都想轉換回味，做一些較冶味的餸菜。今次兩款菜式味道也較濃郁，首先是葡汁雞，既有雞肉，又有大量醬汁，容易拌飯。特別要注意薑黃粉分量要調配得剛剛好，太少味道不夠香，太多葡汁會變得苦澀，即使大大的一鍋，只需要落一茶匙便足夠。另外有個小貼士：若想醬汁更幼滑，最好先將薑黃粉加清雞湯和水預先拌勻，加入鑊內煮便更容易煮溶。

另一道椒鹽豬扒，平常在茶餐廳或酒樓常常出現，其實在家一樣可以煮。如何令豬扒不至於過分硬身？秘訣好簡單，烹煮之前加一點小工夫，就是醃豬扒之前用刀背十字拍鬆再加入蛋白去醃製，便可以令到豬扒肉質軟身，甚至媲美街外小菜館。大家不妨試試！

■葡汁雞

◆材料（2至3人分量）

雞上髀肉———3件

薯仔—————2（小）個

紅蘿蔔————1/2條

洋葱—————1/2個

薑黃粉————1茶匙

咖喱醬————1湯匙

清雞湯————250毫升

椰汁—————2湯匙

生粉—————1茶匙

水——————100毫升

雞肉調味料

生抽————2湯匙

米酒————1茶匙

麻油————1茶匙

糖—————1茶匙

◆做法

(1)雞切件，用調味料醃15分鐘

(2)洋葱、薯仔及紅蘿蔔切件，備用

(3)將清雞湯、水、薑黃粉及咖喱醬汁預先攪勻，備用

(4)熱油鑊，加入雞件煎至金黃，盛起備用

(5)用回此鑊，加入洋葱、薯仔及紅蘿蔔炒香

(6)雞件回鑊，加入已攪勻的醬汁，蓋上蓋轉中細火煮15分鐘；最後加入糖及椰汁拌勻，再加入生粉水煮至杰身，完成

■椒鹽豬扒

◆材料（2至3人分量）

有骨豬扒————3件

紅黃椒—————2（小）隻

紅葱頭—————1粒

蒜頭——————2瓣

青葱——————少許

五香粉—————1/2茶匙

椒鹽——————1茶匙

調味料

生抽———1湯匙

米酒———1茶匙

麻油———1茶匙

糖————1茶匙

蛋白———1個

粟粉———2茶匙

◆做法

(1)豬扒用刀背十字拍鬆，然後切小塊

(2)紅黃椒、紅葱頭、葱切粒和蒜頭切碎備用

(3)豬扒加入調味料撈勻，醃15分鐘

(4)熱好鑊，放入豬扒煎至熟透，先盛起

(5)加入紅葱頭粒和紅黃椒粒，將豬扒回鑊

(6)加五香粉及椒鹽兜勻，放上葱花，完成

文：KellyMama

圖：作者提供

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第545期]

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