簡易廚房：葡汁雞味道剛剛好秘訣

【明報專訊】我常說蒸煮是十分方便的烹調方法，但有時候都想轉換回味，做一些較冶味的餸菜。今次兩款菜式味道也較濃郁，首先是葡汁雞，既有雞肉，又有大量醬汁，容易拌飯。特別要注意薑黃粉分量要調配得剛剛好，太少味道不夠香，太多葡汁會變得苦澀，即使大大的一鍋，只需要落一茶匙便足夠。另外有個小貼士：若想醬汁更幼滑，最好先將薑黃粉加清雞湯和水預先拌勻，加入鑊內煮便更容易煮溶。
另一道椒鹽豬扒，平常在茶餐廳或酒樓常常出現，其實在家一樣可以煮。如何令豬扒不至於過分硬身？秘訣好簡單，烹煮之前加一點小工夫，就是醃豬扒之前用刀背十字拍鬆再加入蛋白去醃製，便可以令到豬扒肉質軟身，甚至媲美街外小菜館。大家不妨試試！
■葡汁雞
◆材料（2至3人分量）
雞上髀肉———3件
薯仔—————2（小）個
紅蘿蔔————1/2條
洋葱—————1/2個
薑黃粉————1茶匙
咖喱醬————1湯匙
清雞湯————250毫升
椰汁—————2湯匙
生粉—————1茶匙
水——————100毫升
雞肉調味料
生抽————2湯匙
米酒————1茶匙
麻油————1茶匙
糖—————1茶匙
◆做法
(1)雞切件，用調味料醃15分鐘
(2)洋葱、薯仔及紅蘿蔔切件，備用
(3)將清雞湯、水、薑黃粉及咖喱醬汁預先攪勻，備用
(4)熱油鑊，加入雞件煎至金黃，盛起備用
(5)用回此鑊，加入洋葱、薯仔及紅蘿蔔炒香
(6)雞件回鑊，加入已攪勻的醬汁，蓋上蓋轉中細火煮15分鐘；最後加入糖及椰汁拌勻，再加入生粉水煮至杰身，完成
■椒鹽豬扒
◆材料（2至3人分量）
有骨豬扒————3件
紅黃椒—————2（小）隻
紅葱頭—————1粒
蒜頭——————2瓣
青葱——————少許
五香粉—————1/2茶匙
椒鹽——————1茶匙
調味料
生抽———1湯匙
米酒———1茶匙
麻油———1茶匙
糖————1茶匙
蛋白———1個
粟粉———2茶匙
◆做法
(1)豬扒用刀背十字拍鬆，然後切小塊
(2)紅黃椒、紅葱頭、葱切粒和蒜頭切碎備用
(3)豬扒加入調味料撈勻，醃15分鐘
(4)熱好鑊，放入豬扒煎至熟透，先盛起
(5)加入紅葱頭粒和紅黃椒粒，將豬扒回鑊
(6)加五香粉及椒鹽兜勻，放上葱花，完成
文：KellyMama
圖：作者提供
作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。
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[Happy PaMa 教得樂 第545期]