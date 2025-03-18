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Happy PaMa 教得樂 第545期

Happy Pa Ma

童途有「理」：如何幫幼兒排痰液

【明報專訊】最近幾個月正值季節性流感高峰期，小朋友生病咳嗽的機率也增加。年紀較小的孩子多數都不會咳痰，聽到小朋友有痰液卡在喉嚨，咳不出來，令呼吸不順、寢食不安時，家長必然心疼。近期收到一些有關如何幫助幼兒排痰的查詢，在此分享一下。

鼓勵小朋友將痰吐出 不要吞下

痰是呼吸道的分泌物，若未能咳出，淤積於中小氣管，便有可能誘發肺部及氣管感染。我們的身體有吐痰機制，可以自行清理分泌物，所以小朋友也可慢慢學會咳痰、排痰。當小朋友有痰時，鼓勵他們盡量將痰吐出，不要吞下。家長可以教他們用鼻吸氣，用口大力呼氣，連續3至4次，然後大力咳一下，又或者家長示範咳嗽，讓他們模仿。他們可能需要很多練習及鼓勵才能成功。

當痰液積聚於肺部較深的位置，或較黏稠不易咳出時，家長可以利用姿位排痰法及拍痰技巧幫助幼兒排痰。所謂姿位排痰，就是透過姿勢轉換，利用地心吸力引流出積在支氣管或肺內之痰液到口鼻；拍痰就是利用拍擊胸壁產生的震動，讓痰液不能黏在呼吸道，使咳嗽排痰變得較為容易。

拍痰時拱起手掌呈杯狀 放鬆手腕關節自然彎曲

以下是一些做姿位排痰及拍痰時需要注意的事項：

(1)飯前1個小時或飯後2小時後才拍痰，以避免嘔吐

(2)拍痰前，拍痰者應除下手上飾物或手表。拍痰時拱起手掌呈杯狀（圖1），放鬆手腕關節自然彎曲，並利用指尖及手掌下方位置，穩穩地拍擊胸壁；

(3)拍痰前將小朋友置在牀上，面向拍痰者，方便觀察痰液流出；

(4)姿位引流的原則，可參考圖2示範的不同姿勢。若是側臥，有痰的部位應朝上方，可利用枕頭、被子協助孩子調整姿勢

(5)當手正確拍擊小朋友背部時，會發出像馬蹄聲般的「卜、卜」聲

(6)一般拍痰位置是肺的底部，大約是孩子腋窩至腰中間的位置（圖2），避免拍打胸骨、脊椎骨或腰以下部位

(7)扣拍速度為1秒約2下，一個部位拍約3分鐘

(8)可準備毛巾放在孩子嘴邊，以防分泌物排出時弄髒牀被

(9)拍痰過程中，若然小孩哭鬧、臉色蒼白、呼吸急促或困難、嘴唇發紫，應馬上停止

如對以上內容有疑問，請向物理治療師諮詢。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳蕙婷（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第545期]

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