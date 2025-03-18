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副刊
Happy PaMa 教得樂 第545期

Happy Pa Ma

善養救未來：讀教養書 放下對世界敵意

【明報專訊】閱讀《教養帶我去新維度》與《善養小童成大同》時，我正懷孕5個月。懷孕這件事，觸發了我與伴侶、身邊很多人的各種情緒反應及戲劇性情景；我們深知這些都是彼此成就的因緣——讓大家內在需要被看見、清理、轉化，這亦是新生命準備誕生的必經過程。我們也一直盡力穩住自身與內心，去經歷這一波波風浪，見招拆招。

身處在這些戲劇場景與風浪中，宇宙給我帶來了《教養帶我去新維度》與《善養小童成大同》。《善養》這書，破天荒地把教養連繫到個人、家庭、社會、國家，以至歷史、環境與整個人類共同命運的層面。其實想來也不出奇吧——地球就是由一代代的人類來經營，而教養就取決了這些「經營人」的質素與行為。

這書讓我從一個很實際、科學、在地的角度去理解「一」、「命運共同體」這些抽象的靈性概念——不論任何國家與文化，當一代又一代的人都成長於無意識與創傷中，每個人或多或少都不能免於承受創傷；同時，每一代的每一個人，也都是歷史演化洪流中的一滴水；就像一行禪師所說：

「海洋中升起的海浪是由水組成，但有時海浪忘記了自己的本質是水。一個海浪有浪頭、浪尾、潮起、潮落；與其他海浪比，一個海浪可能升得較高或較低、有力或無力。如果那片海浪陷於浪頭、浪尾、潮起、潮落以及有力無力的概念中，他將會感到痛苦。但當它明白自己的本質是水，情况即時轉變。作為水……它享受起落，它也享受成為這片海浪，或者成為其他海浪。沒有分別，沒有恐懼，它不用到別處去尋找水。在此時此刻，它就是水。」

《善養》中對人類由最早期的教養模式及進化的闡述讓我深感震驚——原來當人類缺乏資源時，能如此殘酷地對待比自己弱小的其他人類。但更讓我震驚的是，我看見在我的父母及現代人身上，還殘留着不少人類最早期育兒模式的痕迹，只是以較「文明」的方式呈現；當讀到作者詳細分析人類在嬰兒時期的各種身心需要，當這些需要被否定而帶來的創傷，對日後腦部結構、性格或情緒行為模式的影響，我理解到：原來他們/自己的這些根深柢固的特質是這樣來的！他們令我難受，只是因為被困在自身的痛苦中。我真正明白到各人於自己的童年，也從他們的父母、環境、社會、歷史上承繼了很多集體及個人創傷；尤其上一代十分缺乏對情緒/心靈創傷及療癒的覺知及處理，這些創傷大部分到現在也沒有被看見及梳理，並一直影響他們的生活、人際關係，也必然地傳到下一代或所及之處。

療癒自己 不把痛苦延續

我明白到用任何原因去怪責任何人事物，比較誰的經歷較幸運舒適或辛酸痛苦，都是沒有意義的。我們每一滴水，都在承擔及推動時代的洪流；而每一個人能為自己、身邊所愛及世界做出最美好的事，就是療癒（善養）自己，有覺知地不把痛苦延續，並重拾足夠力量協助他人作同樣的事情。

很感恩在香港出現了「教育大同」這麼有心有力的機構，翻譯了《善養》——「如果你只能看一本教養書，就看這本！」不論是否有孩子，任何人都能夠透過此書，對自己及身邊人有深入理解，甚至釋懷，放下對他人及世界的怨恨及敵意。更感恩一眾有心的善養家長於《教養》分享他們很珍貴的善養故事 ——如此赤裸地分享自己的創傷與脆弱；於香港穩守及推廣大部分人也沒有聽過的價值與信念；這些溫暖、坦誠、通透的覺察所帶來的感動與療癒力量，我相信必定能以最適合的方式傳達至最適合的人們與地方。願愈來愈多人，懂得好好愛自己、愛他人、愛世界！

文：Lansley Lee（待產母親、身心靈工作者、註冊音樂治療師）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第545期]

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