親子百分百：廿四節氣親子樂——以傳統文化培育孩子

在大自然中尋找樂趣

「立春」時，我們會帶孩子到郊外觀察小草探頭、花朵綻放的景象；到了「驚蟄」，則一起聆聽鳥兒鳴唱，探索昆蟲蘇醒的奧秘。孩子學習生命循環，親身感受大自然的美妙與變化。我會鼓勵他們將觀察到的細節記錄下來，例如用繪畫、寫生或寫日記的方式，這樣不僅能培養觀察力，也能引起他們對自然科學的興趣。另外，孩子也學會如何尊重和愛護環境，這種與自然的連結對他們的成長至關重要。

除了親近大自然，節氣飲食與習俗亦是文化教育。「立春」時，我們可以一起製作春餅分享；「冬至」時，一家人圍在一起包湯圓。孩子可透過這些親手製作的活動，學會傳統習俗的由來與故事，還能體會家庭凝聚力、對祖先的尊重及感恩之心。

在家體驗農耕智慧

廿四節氣與農耕生活息息相關，不妨讓孩子按照節氣的變化，在家裏體驗簡單種植與收成——春天播種，夏天澆水，秋天收割，冬天修整。親手種植的過程，更讓他們明白食物得來不易，進而學會珍惜資源。

其實，廿四節氣的變化同樣影響我們的生活習慣。作為父親，我希望孩子能夠根據四季變化，調整自己的生活方式。例如：春季多到戶外活動，夏季注重補水與防曬，冬季保暖並增加營養攝入。由此，我們會一起制訂健康飲食計劃，讓孩子認識不同食物的功效。

中國傳統文化中，廿四節氣蘊含天人合一、順應自然等哲學思想。在「秋分」時，我會與孩子討論「感恩」的意義。這種情感教育加深家庭聯繫，也能培養孩子的同理心與責任感，使他們在面對困難時，能夠更成熟地應對。我深信，這些從節氣中獲得的寶貴經驗，將會成為他們人生旅途上的重要財富。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8–96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

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[Happy PaMa 教得樂 第545期]