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Happy PaMa 教得樂 第545期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：幾多歲適合學習繪畫？

【明報專訊】踏入3月，視藝科的「呈分試」陸續展開，大部分會在月內完成，首次參加的五年班呈一，以及六年班呈三的學生，大家準備好沒有？在此再次提醒，除了認清考試主題和要求外，也要及早預備好相關的應用美術用品和繪畫素材，特別是一些常用的熱門繪畫素材，例如廣告彩，因以往在考試期間，某些位於屋苑的文具店曾出現斷貨情况。

從事藝術教育多年，遇到很多不同類型的學生，當中不乏具趣味的事情。今期先從年齡說起，到底幾多歲才適合開始學習繪畫？

建議讀K1後才考慮學畫

其實學習繪畫沒有年齡限制，主要視乎個人興趣和需要，在我的學生當中，既有年幼小朋友，也有長者，但若硬要在年齡上區分，小朋友建議由入讀K1後才開始考慮，因上學後會逐漸學懂聽從教師指示和課堂基本守則，這樣對整體教學和小朋友學習，都有幫助。此外，家長也可視乎小朋友本身對繪畫的興趣和原動力來衡量。其實年幼的小朋友，父母陪同在家中開心繪畫也是不錯的「親子活動」，既可增進感情，完成後那獨一無二的畫作更滿載了愉快的回憶。在此再三提醒家長，盡量將孩子畫作妥善保存，須知道時光飛逝，童真不在……以往曾有婆婆陪同小朋友一同到來上課，看着兩婆孫在課堂上的親切互動交流，各為自己畫作而努力，也感受到親情的溫暖。

呈分試Q&A

Q：孩子從小也不喜歡繪畫，應如何面對9月升讀五年班後視藝科的呈分試？

A：你的孩子距離五年班視藝科呈分試仍有一段時間（一般都在五年班下學期才正式開始），建議先確認就讀學校採用哪一種模式評分？如採用平時分模式，那就要提早一點預備。其實無論孩子喜歡與否，目前也要多留意校內視藝堂所教所學，保持恆常鍛煉技巧和相關素材表現，切記不要臨急抱佛腳！視藝沒有速成，不同默書經一輪苦讀強記可成。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第545期]

相關字詞﹕視藝科 呈分試 親子筆陣 親子 繪畫 童繪遊樂場

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