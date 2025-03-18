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Happy PaMa 教得樂 第545期

Happy Pa Ma

蒲公英教室：關注孩子情緒 預防悲劇發生

【明報專訊】近日，學童墮樓身亡的新聞接踵而來，令人心痛。作為家長，我們必須正視孩子的心理健康。筆者以F、U、N三招，給予家長面對孩子情緒變化的建議和方法，讓家長可以游刃有餘地處理子女的情緒問題。

「今天在學校過得怎麼樣？」

(1)F-Feelings 同理心感受孩子心靈

很多時，孩子面對學業、同輩或家庭等問題時，都無法清晰表達自己的情緒和感受，有時更因為害怕父母責備和誤解而選擇將負面情緒藏在心裏。久而久之，家長更難以及時感受到孩子的異樣，有可能讓未能及時處理的負面情緒演變成嚴重的心理問題。好像有一些學生考試成績不理想，卻因害怕父母責罵而選擇冒簽，並經常偷偷哭泣。又或在學校被同學排擠，感到孤獨無助，卻不敢告訴家長，最終情緒崩潰。所以家長應每天花時間與孩子聊天，關心他們，例如：「今天在學校過得怎麼樣？過得開心嗎？」當孩子表達負面情緒時，不要急於否定或批評，而是嘗試設身處地，例如：「我明白你現在很難過，這確實不容易。」盡力給予孩子安全感，讓他們知道無論發生什麼事，都可以放心與你分享。

(2)U-Understanding 理解孩子心聲

理解孩子心聲，是建立親子關係的關鍵。許多孩子無助都是因為感到孤立無援，認為沒有人明白他們的困境。家長應嘗試站在其角度思考問題，避免過度批評或責備。好像一名孩子因為學習壓力過大，感到喘不過氣，但家長只關注成績好壞，忽略了孩子的心理負擔。所以當孩子遇到困難時，先不要急於提供解決方案，而是表達理解與同理心，例如：「我明白你現在很難過，我們一起想辦法。」嘗試了解孩子的興趣和喜好，參與他們的世界，例如一起玩遊戲、看動畫或閱讀他們喜歡的書籍。如果孩子不願意開口，可以通過繪畫、寫日記或玩角色扮演遊戲等方式，幫助他們表達內心感受，多了解他們的心靈。

(3)N-Nurture 培育孩子的心理健康

孩子的心理健康需要悉心培育。除了物質上的滿足，家長更應關注孩子的精神狀態，幫助他們建立自信，提升抗壓能力。有一名小學生因為在學校被教師批評，感到自卑，但在家長的鼓勵下，通過參與繪畫比賽重拾自信。這正是一個好的例子，家長教導孩子如何面對挫折，例如通過分享自己的經歷，告訴他們失敗是成長的一部分。除此亦應鼓勵孩子多參與興趣活動，培養正向的愛好，例如運動、音樂、藝術等，幫助他們釋放壓力。建立定期家庭聚會，例如每周一次家庭遊戲夜或戶外活動，增強親子關係，讓孩子感受到家庭的溫暖與支持。

孩子的笑容比成績更重要

孩子的心理健康需要家長的耐心與關懷去維持。小孩子的童年應充滿FUN，家長可通過理解孩子的感受（Feelings）、了解他們的需求（Understanding），並時刻注意他們的心理健康（Nurture），幫助孩子建立強大的心臟，面對生活中的種種挑戰。記住，孩子的笑容比成績更重要！他們的心理健康比任何外在成就都值得我們重視！讓我們用F.U.N.的態度，陪伴孩子健康成長，避免悲劇再次發生吧！

文：黃偉立（獅子會何德心小學校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第545期]

相關字詞﹕親子筆陣 黃偉立 蒲公英教室

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