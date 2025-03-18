親子筆陣．荒失失在加家：流感來襲

女兒因流感併發症 急症室求診

事緣於2月中，女兒突然發燒，最初以為是一般感冒，於是服用一些本地的感冒及退燒非處方藥，相隔一天後開始退燒，但仍持續發低燒，於是替她請假，讓她留在家中休息，到了第三天體溫回復正常，但開始出現腳痛而無法正常走路，我們才發現不是普通傷風感冒，於是當天下午5時便帶她去附近的醫務所求醫，而醫生的診斷是出現流感併發症，並寫了一封醫生信，着我們到兒童醫院的急症室求診。

當天大約晚上7時，我們帶女兒到兒童醫院急症室。當時看到醫院提供的等候時間需要約5小時，而在等候區的兒童約有10人，以為不用等待那麼久，結果還是等到大約10時許才見到醫生。一輪問疹之後，便開始做檢測流感的例行檢查，包括驗尿、驗血，然後等待約1小時出報告及見多一次醫生，這時已經是凌晨12時多。

驗血指數偏高 三進醫院

我們本以為之後打針和取處方藥便可以回家，但醫生發現驗血報告中一些指數偏高，判斷需要以點滴方式治療，結果我們3人離開醫院時，已是凌晨2時多，而醫生着我們24小時之後需要回醫院再檢查一次，若數值下降了便不用再去，而我的女兒手臂便在保留注射器的情况下回家。隔天大約下午5時多，我們再次回到醫院，等了3個多小時之後，見了另一名醫生，但這個醫生好像不知道我女兒的病情，結果從頭再問診一次。

之後女兒再一次驗尿、驗血，直至10時多醫生回來告訴我們女兒的指數仍偏高，詢問了專科教授後確定要再作多一次點滴治療，並要確認腳痛的病發日期。醫生指教授要求在病發後4天再量度一次指數，指數下降了才能作準，於是醫生又指示我們隔天的早上再回醫院。而早上人流明顯較少，也較快見到醫生，今次指數終於達標，不用再回醫院。

但好景不常，之後便輪到哥哥出現發燒徵狀，同樣是兩天後退燒，而且也出現了腳痛問題，不過病情明顯比女兒輕微，只在上落樓梯時腳痛，走平路只有輕微的痛楚，於是在多飲水和吃了一兩次非處方藥之後，腳痛問題也消除。

或許大家會有個疑問：為什麼發燒了沒有立即求診？因為來加拿大初期發生了一些事，令我對這邊的私人診所失去信心；加上這邊是採用醫藥分家制度，醫生看診後，便拿醫生紙去買藥，而在流感高峰期很多時都配不到藥，所以不少家長都會預先準備一些非處方藥以備不時之需。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第545期]