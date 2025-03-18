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Happy PaMa 教得樂 第545期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：泰港健步足球友誼賽

【明報專訊】第一次聽聞「健步足球」（walking football）是去年的事，那時從天主教佑華小學校長林堅口中得知，原來本地有一支由校長組成的健步足球隊，而且是男女混合隊，實在很有趣，也一直想了解這項在2011年才興起、發源於英國的運動。

今年2月初，記者終於有機會跟隨「晉峰健步足球隊」的校長隊員及工作人員等，一行十多人出發到泰國，參加為期4天的「泰國曼谷健步足球文化探索之旅」，交流的重點活動是跟當地「泰港足球學院家長隊」踢友誼賽。出發前球隊不但為各球員準備了新球衣，比賽前一晚，大家亦聽從教練何信賢吩咐好好休息。不過，那場比賽臨時改動了規則，並不完全跟隨平日常規的健步足球，加上友隊平均年齡較校長們年輕，又慣於踢傳統5人足球，校長們都需要花上比平日練習雙倍的體力去追分。猶幸教練和隊員及時改變策略去應變，更激發出校長們的小宇宙，最後攻入漂亮入球，雖敗猶榮。

「讓有意思的事變得更有意義」

校長們都跟我說，他們每次比賽、交流，無論勝敗，一有機會就會與學生分享，目的就是希望學生明白運動不但可以強身健體，更能訓練耐力、應變力和抗逆力。他們以身作則，無論工作多疲累，都要完成練習；無論多忙，都會抽時間鍛煉身體，用行動告訴家長和學生運動的意義。難怪這隊校長隊有一金句，就是「讓有意思的事變得更有意義」。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第545期]

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