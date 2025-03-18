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Happy PaMa 教得樂 第545期

Happy Pa Ma

校長足球樂：身體力行 引領學生健康生活 校長投入健步足球 堅持訓練比賽

【明報專訊】卸下行政裝束，換上球衣，10多個中、小學及幼稚園校長相約在天主教聖安德肋小學的禮堂練習健步足球，在這一個多小時的足球世界裏，他們暫且把繁瑣的工作拋諸腦後，化身足球健將盡情流汗。這隊全員皆為校長的「晉峰健步足球隊」於2年前成立，除了日常練習，他們亦會跟本地不同球隊砌磋，還會以球隊名義行善，更多次組團到不同國家如日本、泰國等交流。校長們透過運動強身健體，更希望身體力行成為學生的榜樣，讓他們了解健康生活的重要。

健步足球不可碰撞、奔跑 球不可過頭

2011年起源於英國的健步足球（Walking Football），是專為50歲或以上人士度身訂做的新興運動，自從2015年香港中華基督教青年會（YMCA）把它引入香港，逐漸為人認識。

記者好奇，健步足球是一種什麼樣的運動？傳統足球講求球員的速度和反應，球員接過球後，自會想盡快帶波射入龍門，偏偏健步足球不允許球員奔跑，雙腳不可同時離地，只能以步行方式傳球帶球，這豈非比傳統踢足球難度更高？晉峰健步足球隊隊員、有多年足球經驗的天主教佑華小學校長林堅指，初接觸健步足球時確有點難度，特別是他們踢開傳統足球，一落場，大家不期然會想奔跑，後來要學習跟從教練的指示，由鍛煉小腿力量、身體協調等熱身運動開始，只花一兩堂已經上手，最重要是整隊球員都非常願意投入練習。

足球發燒友找相熟校長組隊

林堅是組織這支健步足球隊的重要人物，熱愛運動的他從前當教師時，也經常相約同事一起踢足球，「不過做了校長後，一來怕踢波會受傷，二來年紀大了，跑得快又不夠氣，可是我又真的很喜歡足球，怎樣辦呢？當時跟熱心推廣足球的何sir（晉峰足球會總教練何信賢）談到可嘗試Walking Football，於是我便開始找隊員，由身邊相熟的校長開始，包括周德輝（大角嘴天主教小學校長）、馮家俊（西貢崇真天主教學校（小學部）校長）等。晉峰健步足球隊（下稱校長隊）在2023年1月成立時，最初只有5、6個人參與，隨後靠其他校長推介，吸引了不少熱愛足球的校長查詢，到暑假時，23人的足球隊便形成了，整件事真的十分夢幻」。由於他們堅持球隊成員是現任校長，所以球隊中亦有後備名單，當有校長退休，後備成員便會補上，而何信賢更成為了校長隊的教練。

23隊員4女校長 稱消耗大、進攻有難度

健步足球規例以室內5人足球賽球例為基礎，除雙腳不可同時離地，其他細節包括足球不可超出頭部高度運行、球員間不能有身體接觸等。由於碰撞較少，球員受傷風險比傳統足球低，故被定位為適合50歲以上男士、45歲以上女士，以及長期病患人士的運動。現時校長隊23個隊員中有4個是女校長，可男女混合作賽，球員亦可無限次輪流替換。校長隊內其中一名女隊員、路德會聖腓力堂幼稚園校長馬文琪笑稱：「別以為你是女士對方便會禮讓你，我一樣試過被『批肘』！」她有籃球和田徑底子，可惜當上校長後工作佔據了大部分時間，「其實我都想做運動，只是工作實在太累，有時間都想休息。但見其他校長每個月都維持訓練，我又會想跟着參與」。她指未接觸健步足球前，都以為落到球場只需要步行，不會消耗太多體力，可是參加後發現原來不是，「它始終是足球，有一定運動量，還要講合作和戰術，因為隊員只有5個，要進攻始終有一定難度，對我們這個年紀來說都算辛苦呢！」

赴泰、日交流 當地足球氛圍啓發教育

今年2月初，校長隊出發到泰國交流，更與當地泰港足球學院家長隊在室內足球場Warehouse Stadium舉行了友誼賽。對手實力非常強勁，校長隊最終雖未能獲勝，但最重要是在過程中他們都全力投入參與，並體會到泰國人對足球的熱愛。比賽時，在旁邊等候上足球課的小朋友十分投入，為大家打氣吶喊，更會幫手「執波」；中場休息時，小朋友看見球場出現空檔，便立即爭取時間進場練習射龍門，令校長們明白一個地方的人能如此熱愛足球，全因他們從小在這種氣氛中長大，因此希望把這種精神帶回香港，讓香港的孩子都可藉着運動提升體能及抗逆力。他們去年4月亦曾赴日本交流，不但觀摩到當地學校如何培養學生對足球運動的興趣，也給他們帶來一個新想法。林堅說：「原來在日本，小朋友也可參與walking football，當時日本步蹴球協會主席曾提及東京有小學把步蹴球納入體育課中，它不但可訓練身體協調，也是智慧和技術的鍛煉。我期望香港有機會做到，或者由我們的學校先推動，當作一種全新的事物和興趣介紹給學生和家長。」

每月訓練一次 邀學生觀賽、分享經驗

現時校長隊每月有一次練習或參加友誼賽，練習場地會選擇到隊員學校的球場或合適的室內足球場。不過由於校長們工作繁忙，加上各校上課時間、會議、測考及放假日子也不一，每月一次的練習未必能全員出席，但至少也有10多人參與，有校長更是整日東奔西走完成4場會議才匆匆趕到，換上球衣又再提起精神練習，這份堅持源於他們的信念。

校長隊隊長、天主教聖安德肋小學校長陳善科說：「這隊球隊是很神奇的，不但能召集這麼多校長一起，更重要的是大家可堅持每月練習。對校長這工作崗位來說，一個月要騰出一次訓練時間實非容易，但我們都切切實實地做到了。此外，我們會跟一些球隊踢友誼賽、出外交流等，這些絕不是門面功夫，例如上次與香港科技大學教職員隊作友誼賽，我們邀請了學生和家長去觀賽；到外地交流後，各校長又會以不同形式回校與學生分享，親身指出運動對我們有哪些正面幫助，這些都不是理論和空談，而是我們的實踐，整件事，不單純是『踢波』咁簡單。」

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第545期]

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