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飛行日誌點止記數據 航空迷建與機師交流橋樑

【明報專訊】114年前的今天是香港航空史上一個重要日子，1911年3月18日，飛行家溫德邦（Charles Van den Born）駕駛一架「費文雙翼飛機」，在沙田完成香港有史以來首次動力飛行試驗，為香港航空發展史寫下序章。

許多人認為在機場附近追逐不同飛機型號，拍下其降落英姿；又或是刻意乘搭不同航空公司不同型號客機來「集郵」的，才算是航空迷。今次我們的受訪者陳利（Leo）雖沒有做過以上事情，但透過收集飛行日誌，讓他有機會體驗許多航空迷夢寐以求的經歷，包括飛機着陸後獲邀進入駕駛艙與機師交流等，從中感受非一般的人情熱度。

Leo是IT產品代理商創辦人，熱愛運動，曾參與超過20場在世界各地舉行的馬拉松及三項鐵人賽。2023年，他與朋友以4人接力方式從英國經英倫海峽游抵法國，為慈善機構籌款。勇於嘗試新事物的他，亦喜歡赤足跑步、在不同景點倒立等挑戰。不過，除了眾多動態興趣，他還有靜態愛好，就是收集飛行日誌。

有禮邀機師填寫飛行數據

Leo與飛機結緣始於1980年代，當時他在九龍城喇沙書院上學。由於啟德機場位於九龍城，每天都有大量飛機從學校上空呼嘯而過，不少學生自然地對飛機產生濃厚興趣，開始辨識不同型號。其中，波音747系列客機更是同學們津津樂道的話題。Leo解釋：「波音747是波音公司最成功、最輝煌的客機款式，機身兩翼合共有4個引擎，非常容易辨認，而且它的安全系數很高，因為即使只剩餘一個引擎運作，也能安全降落。」雖然當時對飛機有濃厚興趣，但他說還未去到「瘋狂」程度。畢業後，他雖不會特別追蹤拍攝飛機動態，但仍會持續關注，碰巧在居住地或旅行、出差地點舉辦航空展，他也會入場參觀。

那麼是什麼原因，激發Leo收集飛行日誌？他說大約在4、5年前，在社交平台上看到有人在飛行旅途中邀請機師為自己填寫飛行日誌，覺得非常有趣，頓時產生同樣念頭。由於他經常乘飛機往來各地公幹及參觀國際電子產品展覽，在收集飛行日誌方面有先天之利，便決定在網上購買人生中第一本飛行日誌紀錄本。他說紀錄本內已印有讓機師填寫的飛行資料項目，只要在預留的空白處寫上幾句自我簡介或給機師的信息，便可在飛行途中委託空中服務員轉交機師。Leo強調這並非航空公司必須為乘客提供的服務，機師有權拒絕填寫，不過在他逾百次的經驗中，甚少被拒。

說到底，什麼是飛行日誌？Leo解釋，飛行日誌內的資料主要與航程中的各項數據有關，包括飛機型號、載客量、貨物重量、起飛速度及角度、燃料添加量及耗油量等。「有些機長非常認真，要等到飛機着陸及取得完整數據，才為我填寫飛行日誌，所以有時候我需等較長時間才能落機，但無論要等多久，我都會等。」

着陸獲邀參觀駕駛艙

在收集飛行日誌的經歷中，Leo曾遇到不少趣事，例如他曾多次在飛機着陸後獲邀參觀駕駛艙。除了填寫飛行日誌，有些機師或空中服務員還會給他送贈小禮物，如貼紙、飛機降落後的電腦打印紀錄、行李牌、扣針等，並將這些小禮物夾在日誌紀錄本裏交還給他，好像對待小粉絲一樣。他收到禮物後亦非常開心，會上載社交平台分享。「曾有一次我在途中睡着了，突然有人拍醒我，才發現原來是機師親自拿着紀錄本出來交還給我」，該名機師還跟他傾談一會才返回駕駛艙，讓他既意外又驚喜。

談到成功邀請機師填寫飛行日誌的心得，Leo認為只要表現有禮，大部分機師都願意幫忙。後來，他還會刻意細心聆聽機師廣播，記下機師名字後寫在飛行日誌紀錄本中，以加倍誠意打動對方；如果不太肯定其名字，他會上職場社交平台LinkedIn求證，他笑說一般都很容易搜尋到機師的名字。不過，他亦試過被機師拒絕，「我記得那次乘搭的是航程約一個多小時的短途機，那次機師叫空姐傳話，說因為有太多工作要處理，因此婉拒我的要求」。雖然被拒絕，但Leo也明白自己的要求似乎不太合理，自此他搭短途機時便再沒向機組人員提出類似請求。

手寫回覆倍溫暖

在短短4、5年間，Leo收集超過100次飛行日誌，記者快速翻閱紀錄本，發現內裏記錄的資料幾乎大同小異，而Leo也直認其實沒什麼「特別之處」。「就好似收集郵票一樣，對一般人來說不過是印有不同圖案的郵票，但在愛好者的眼中，每一張郵票都有其獨特價值。」他認為飛行日誌是與機師交流的橋樑，「有時我會在紀錄本內寫下那次乘搭飛機的原因，例如是參加三鐵或馬拉松，而我發現原來很多機師也熱愛三鐵或馬拉松運動，因為他們都知道我參加的是什麼賽事，還會寫下叫我加油之類的留言」。而且在習慣了互傳語音、文字信息的年代，收到手寫的回覆也特別叫人感到溫暖。

Leo又說，以往他憑着護照上的出入境紀錄貼紙或蓋印，便能回憶起自己的外遊足迹，「但有些地方將出入境紀錄系統數碼化，所以這本飛行日誌便取代了護照的角色，成為獨一無二的飛行紀錄」。對Leo來說，這本看似簡單的飛行日誌不僅記錄了飛行數據，更記錄了他與機師的互動、旅途中的點滴，以及個人的人生經歷。每當翻開這些紀錄本，他便能重溫當時的情景，感受不一樣的飛行樂趣。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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