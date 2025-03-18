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直擊魚獲拍賣 歎即捕即煮海鮮 台東成功鎮體驗一日「漁」樂

【明報專訊】台東被當地人譽為台灣的後花園，其中成功鎮是近年冒起的旅遊景點，既有歷史，又結合文創元素，十分適合來個深度遊。成功鎮擁有台灣東海岸地區最大漁港——成功漁港，宛如香港仔般散發濃厚漁港風情。當地更有活化餐廳推出「一日職人體驗」的旅遊導賞，通過聲音導航，讓遊客自在地探索漁港鮮為人知的歷史、文化和美食，「漁」樂無窮！

成功漁港是台東著名漁港，不過以往並非觀光旅遊景點，別說旅客，居於台東以外的人也未必聽過這個漁港。成功漁港舊稱麻荖漏，源自阿美族語，日佔時期改名新港漁港，二戰後再易名成功漁港，不過當地人仍習慣稱它新港漁港。距離台北約5小時多車程（台鐵+客運）的成功漁港，現為台灣東海岸地區最大漁港。由於它背山面海，同時位於黑潮（暖流）與親潮（寒流）必經之地，海產特別豐富，每年3月底至6月為魚獲豐收期，其中以雨傘旗魚、鬼頭刀、黃鰭吞拿魚最為聞名。根據當地報道，去年漁港鬼頭刀大豐收，魚獲超過120萬公斤。

這座漁港小鎮瀰漫懷舊寧謐的氛圍，但近年隨着愈來愈多年輕人移居此地，將成功鎮部分舊建築活化，同時積極推動在地文化與產業，令這座小鎮逐漸注入朝氣，成為新興觀光景點。不想走馬看花地遊覽，不妨參與由活化餐廳「成功海銀行」舉辦的「一日職人體驗——開啟承銷人的秘密」在地導賞活動。它集觀光、餐飲及體驗於一身，行程緊湊豐富，讓你短時間內深入認識這個漁港小鎮！導賞逢周四至六舉行，每人費用由750新台幣（約187.5港元）起，約2.5至3小時。參加者可使用手機連結自助導賞網頁，附有聲音導覽，讓參加者按個人步伐自由參觀，特別適合喜歡彈性行程的旅客，當然亦可選擇真人導賞員解說。

銀行活化餐廳 「存」承文化

記者早前使用聲音導覽，體驗了部分「一日職人體驗 」行程。行程起點是成功海銀行，這間餐廳的前身是台灣土地銀行，經改造後成為當地的文化飲食地標。餐廳保留1966年設計的外觀，以深淺不一的藍色為主調。負責人巫祈睿及團隊花1年時間深入採訪當地居民，發現成功鎮的文化底蘊豐富，融合了阿美族、日本、綠島、漁港、海女等多元文化，於是決定以餐廳為載體，「存」承文化，說好成功鎮故事。他們舉辦海女展覽，展出漁民工具，以當地魚獲炮製餐飲，還舉辦導賞活動，讓遊人了解鎮上的歷史與文化。記者在餐廳內聽取簡單行程介紹後，拿到地圖和自助導賞網頁連結，便開始探索之旅。

「診所」嘗當歸枸杞拿鐵

首站來到一間有逾90年歷史的日式老屋，日佔時期是當地支廳長菅宮勝太郎的居所。他曾參與建設海港與公路，奠基當地發展。二戰後，老屋被鎮上醫生高端立購入，並在旁邊興建高安醫院診所與教會。居所後來日久失修，經多方努力修繕，於2022年3月重新開放，設有展覽與眺港書屋，免費供市民、遊客參觀。

高安醫院診所改建為眺港Café，主打融合中藥材飲品，例如「漢方拿鐵」加入當歸、枸杞；「3C宅宅茶」則有決明子。導賞行程還提供一瓶大紅袍紅烏龍，邊歎茶邊賞風景，愜意無比。

盛產鬼頭刀 肉質緊實鮮美

接下來就是重頭戲，直擊成功漁港的拍賣活動。漁港拍賣一般由周一至六中午12時至下午1時舉行，視乎魚獲多寡等因素而定，豐收時可能會拍賣至下午3時。記者從眺港Café步行約5至10分鐘後，抵達外觀像漁船的新港漁業大樓，看見地面的魚市場工人正卸貨及叫喊拍賣。現場所見，承銷人與糶手（即拍賣員）圍着一堆又一堆的魚獲，喊價聲此起彼落，場面緊張又刺激。一般的魚商、魚販不能參與拍賣，只有獲得承銷許可證等認證的「承銷人」才可參與。糶手主持叫價拍賣，直到有人出價為止，魚獲拍出後，即時貼上寫有承銷人號碼的標籤。承銷人出價的方式五花八門，有人點頭，有人舉手，甚至用眼神暗示。當然，記者這些門外漢都看不懂手勢，但仍感受到現場瀰漫着緊張氣氛，令人不敢隨便發出聲音。

成功漁港拍賣的魚獲種類繁多，採訪當日，現場的大型魚主要有3種，包括旗魚、鬼頭刀、黃鰭吞拿魚。旗魚在10至12月最盛產，漁夫仍保留日佔時期流傳下來的捕魚方法：鏢旗魚，指漁夫會站在船頭，拿着一支長約5.4米的三叉標槍捕魚，技術高超。而鬼頭刀又稱鯕鰍，方形頭為雄魚，圓頭則為雌魚，每條約重5公斤至30公斤不等，在香港甚少見到。鬼頭刀肉質緊實鮮美，不論煎炸蒸煮焗皆可。而鬼頭刀愛吃飛魚，當飛魚季節到來，亦是鬼頭刀盛產的季節。魚市場附近的「旗遇海味」等餐廳，均可品嘗到即捕即煮的海鮮佳餚。

料理教室 DIY魚鬆魚丸湯

離開魚市場後，接着可到訪供奉旗魚神的萬善廟、水仙宮，以及成功第一市場的丸昌漁行。大家亦可以回到成功海銀行，在裏面的料理教室DIY魚鬆和魚丸！導師先示範如何將魚肉炒乾成魚鬆，炒好後，還可親手揑製魚丸，煮成魚丸湯。魚鬆不僅可現場配飯品嘗，還可帶回家作手信，滿載而歸。

如果覺得不夠飽肚，還可試試餐廳的招牌套餐，全部使用當地海鮮，如「船長頂浪套餐」（420新台幣，約105港元）主打番茄鮮魚湯麵；海女潮間套餐（380新台幣，約95港元）則可品嘗飛魚昆布湯麵，分量十足，價格也親民。

是次成功鎮之旅，時間緊湊有深度，不僅有得食，有得DIY，還可親身觀看刺激的魚市場拍賣，了解當地漁港文化。最後不得不讚「一日職人體驗」的自助導賞網頁，界面清晰，操作簡單，還加入趣味十足的Q版人物插畫與語音導覽，讓旅程更加豐富有趣。如果你也想體驗這樣的深度旅遊，不妨來成功鎮走一趟！●

「一日職人體驗：開啟承銷人的秘密」

價錢：每人780新台幣（約195港元）；2人或以上同行每人750新台幣（約187.5港元）

舉行日期：3月份每周四至六

集合地點：台東縣成功鎮中華路66號

成功海銀行

facebook：http://chenggongculturebank

成功海銀行

網址：chenggongculturebank.com

菅宮勝太郎宅及眺港咖啡店

地址：台東縣成功鎮中山東路57號

facebook：成功老屋X眺港Café

成功漁港（新港漁港）

地址：台東縣成功鎮港邊路19號

註：一般於中午12:00至下午1:00舉行拍賣，但有可能變動

●旅遊錦囊

證件：

合資格香港居民可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3Yl10S1

匯率：1港元約兌4新台幣

機票：

˙3月份香港往返台北，星宇航空約1395港元起，國泰航空約1815港元起，均含稅

˙3月份香港往返花蓮，香港快運約1041港元起，含稅及1件20公斤寄艙行李

交通：

從台北出發，可先乘台鐵至玉里火車站，再轉乘興東客運8181巴士至成功市場站，全程約5小時多；從花蓮火車站出發，約3.5小時。除了公共交通工具，亦建議自駕遊或包車前往

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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